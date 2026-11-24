Die aktuelle Walmart-Aktienanalyse von Guggenheim vom 23. November 2026 liefert ein positives Signal für die Aktionäre des amerikanischen Einzelhandelsgiganten. Analyst John Heinbockel erhöht das Kursziel von 130 USD auf 140 USD und bestätigt das Rating "buy". Die Walmart-Aktie reagiert in einem freundlichen Handelsumfeld mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent und erreicht an der NASDAQ einen Schlusskurs von 132,31 USD. Das rechnerische Aufwärtspotenzial zum neuen Kursziel 140 USD von Guggenheim beträgt 5,81 Prozent. Langfristig verfügt Walmart über eine attraktive Kombination aus defensivem Lebensmittelgeschäft, digitaler Expansion, margenstärkeren Dienstleistungen und technologisch getriebenen Effizienzsteigerungen. Die größte Herausforderung besteht inzwischen weniger darin, die grundsätzlich überzeugende Unternehmensstrategie zu erkennen, sondern einen attraktiven Einstiegspreis zu finden. Die Kaufempfehlung von John Heinbockel unterstreicht den fortbestehenden Optimismus von Guggenheim. Angesichts der bereits hohen Erwartungen sollten Anleger dennoch die weitere Gewinnentwicklung und die Bewertung aufmerksam verfolgen. Walmart ist längst mehr als ein Supermarkt – doch auch an der Börse gilt: Selbst die beste Ware ist nicht zu jedem Preis ein Schnäppchen! I

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am:24. November 2026

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