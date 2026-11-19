Der größte Einzelhändler der Welt ist in diesem Jahr zum Börsenliebling geworden – und genau das macht den Donnerstag so heikel. Wenn Walmart heute die Zahlen für das dritte Quartal vorlegt, geht es nicht darum, ob das Unternehmen gut genug ist, sondern ob es so gut ist, wie der Kurs es verlangt.
Walmart-Aktie vor den Zahlen: Rund 6 Prozent Ausschlag erwartet - Wie viel Perfektion steckt im Kurs?
Heute legt Walmart die Q3-Zahlen vor: erwartet werden rund 187,3 Milliarden Dollar Umsatz und 0,64 Dollar je Aktie. Der Optionsmarkt preist rund 6 Prozent Kursausschlag ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Handelssymbol
- WMT
- ISIN
- US9311421039
- Kurs
- 127,52 US-Dollar
- Marktkapitalisierung
- rund 1,01 Bio. US-Dollar
- Entwicklung seit Jahresbeginn
- rund +13 %
- Zahlen
- Donnerstag, 19.11.2026, vor US-Börsenstart
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 18.11.2026 laut Investor Verlag
Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, FSE: WMT, NASDAQ: WMT) schloss am Mittwoch bei 127,52 US-Dollar und liegt damit rund 13 Prozent über dem Stand zum Jahresbeginn. Der Börsenwert nähert sich der Marke von einer Billion Dollar. Die Zahlen erscheinen vor der US-Eröffnung; nach Angaben eines Terminkalenders um 12:00 Uhr GMT, also 13:00 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz folgt eine Stunde später.
Was erwartet der Markt von der Walmart-Aktie im dritten Quartal?
Die Messlatte ist klar definiert. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Umsatz von rund 187,3 Milliarden Dollar, ein Plus von etwa 5,3 Prozent zum Vorjahr. Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt der Konsens bei 0,64 Dollar – am oberen Ende der Spanne von 0,62 bis 0,64 Dollar, die das Unternehmen selbst genannt haben soll.
|Kennzahl
|Konsens
|Zeitraum
|Umsatz
|rund 187,3 Mrd. $
|Q3
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,64 $
|Q3
|Umsatz
|rund 200,3 Mrd. $
|Q4
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,78 $
|Q4
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|2,89 $
|Geschäftsjahr
Konsensangaben Stand 18./19.11.2026; Werte können je Anbieter leicht abweichen.
Quelle: Newsquawk, TradingKey, Investor Verlag
Entscheidend wird daher weniger das Quartal selbst, sondern der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Marktbeobachter blicken außerdem auf die Entwicklung des Online- und Werbegeschäfts, das zweistellig wächst und deutlich profitabler ist als der klassische Verkauf. Konkrete Konsenswerte für vergleichbare Umsätze lagen in den geprüften Quellen nicht vor.
Warum ist die Walmart-Aktie so empfindlich vor den Zahlen?
Weil die Vergangenheit eine Warnung ist. Der Optionsmarkt preist einen Ausschlag von rund 6 Prozent in beide Richtungen ein, Bloomberg-Daten sprachen zuletzt von 5,8 Prozent. Die tatsächlichen Bewegungen fielen zuletzt häufig größer aus: Am 20. August 2026 gab die Aktie nach den Zahlen um 10,5 Prozent nach, erwartet waren 4,6 Prozent. Im Mai waren es minus 7,7 Prozent bei erwarteten 4,1 Prozent, im Februar minus 3,0 Prozent bei erwarteten 5,3 Prozent. Nur im November 2025 stieg die Aktie um 3,5 Prozent.
Hinzu kommt die Bewertung. Teilt man den Kurs von rund 127 Dollar durch den Konsens für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr von 2,89 Dollar, ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 44. Das ist eine Rechnung der Redaktion mit nicht exakt abgestimmten Zeitpunkten, aber sie zeigt: Für einen Einzelhändler ist das ein Aufschlag, der viel Zukunft vorwegnimmt.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Walmart-Aktie?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich. Laut TradingKey liegen die Kursziele zwischen 135 und 155 Dollar: Wells Fargo nennt 135 Dollar, die Bank of America 139 Dollar, Bernstein 142 Dollar, JPMorgan 145 Dollar, UBS 149 Dollar, Oppenheimer und Tigress Financial bis zu 155 Dollar. Oppenheimer verweist auf das margenstarke Werbegeschäft, UBS ebenfalls auf die höhermargigen Erlösquellen. Die Ziele liegen damit alle über dem aktuellen Kurs; es sind Meinungen der genannten Häuser, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Welche Risiken bleiben für die Walmart-Aktie?
Was kommt als Nächstes für die Walmart-Aktie?
Heute zählen drei Dinge: der Umsatz im Vergleich zu den erwarteten 187,3 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie gegenüber 0,64 Dollar und vor allem der Ausblick für das vierte Quartal, für das der Markt 200,3 Milliarden Dollar Umsatz und 0,78 Dollar Gewinn je Aktie einplant. Ein Detail am Rande: Am selben Tag berichten auch die chinesischen Konzerne Alibaba und PDD – für den globalen Konsum ein zusätzlicher Gradmesser.
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wann legt Walmart die Zahlen vor? Am Donnerstag, 19. November 2026, vor Börsenstart in den USA; nach einem Terminkalender um 13:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von Walmart? Rund 187,3 Milliarden Dollar Umsatz und 0,64 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Wie hoch ist das Kursziel der Walmart-Aktie? Die von TradingKey genannten Ziele liegen zwischen 135 Dollar (Wells Fargo) und 155 Dollar (Oppenheimer/Tigress Financial).
Wie stark kann die Walmart-Aktie nach den Zahlen schwanken? Der Optionsmarkt erwartet rund 6 Prozent in beide Richtungen; zuletzt fielen die Bewegungen oft größer aus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.