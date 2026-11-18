Im August hat Walmart die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben: Der Nettoumsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 5 Prozent wachsen (zuvor 3,5 bis 4,5), das bereinigte Betriebsergebnis um 7 bis 8,5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 2,80 bis 2,87 Dollar liegen. Die Investitionen beziffert der Konzern auf rund 4 Prozent vom Umsatz. Der Jahres-Konsens von 2,89 Dollar liegt laut einer Quelle bereits über der Spanne. Das zeigt: Die Börse preist eine weitere Anhebung ein.