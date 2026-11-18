Wenn der größte Einzelhändler der Welt Zahlen vorlegt, schaut die Wall Street auf den Alltag der Amerikaner. Am Donnerstag, 19. November, berichtet Walmart über das dritte Geschäftsquartal. Die Walmart-Aktie (Nasdaq: WMT) steht vor dem Termin bei rund 128 Dollar, nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 135,16 Dollar, und der Konzern ist rund eine Billion Dollar schwer. Die Frage: Reicht solides Wachstum, wenn die Erwartungen so hoch liegen?
Walmart-Aktie vor den Zahlen: Nahe Jahreshoch, Preiskampf, Zollgeld – reicht solides Wachstum?
Die Walmart-Aktie steht bei rund 128 Dollar, am Donnerstag kommen die Q3-Zahlen. Erwartet werden 0,64 Dollar je Aktie und rund 187 Mrd. Dollar Umsatz. Was zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Symbol
- WMT (Nasdaq)
- Kurs
- 128,33 $
- 52-Wochen-Spanne
- 99,68 bis 135,16 $
- Börsenwert
- rund 1,02 Bio. $
- Zahlen
- Do., 19.11.2026, vor US-Börsenöffnung
Stand: 17.11.2026, Kurs: 17.11.2026, 10:02 Uhr Ortszeit New York
Die Zahlen kommen laut Unternehmensangaben vor der US-Börsenöffnung, um 13:00 Uhr deutscher Zeit; die Telefonkonferenz folgt um 14:00 Uhr. Für deutsche Anleger ist das ein Termin mitten im Xetra-Handel, an dem sich die Walmart-Aktie in Echtzeit verfolgen lässt.
Die Erwartungen
Was erwartet der Markt von der Walmart-Aktie im dritten Quartal?
Der Konsens liegt laut mehreren Vorschauen bei einem bereinigten Gewinn von 0,64 Dollar je Aktie und einem Umsatz von rund 187 Milliarden Dollar. Das Management hatte selbst 0,62 bis 0,64 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt; die Analysten sitzen damit am oberen Ende der eigenen Spanne. Bei den US-Vergleichsumsätzen ohne Kraftstoff rechnen Analysten mit etwa 2,8 bis 2,9 Prozent, nach 4,5 Prozent im Vorjahresquartal. Die Bruttomarge soll laut Hudson Labs bei 24,4 Prozent liegen.
Die Quellen widersprechen sich bei der Vorjahresbasis, deshalb stützt sich dieser Artikel auf die übereinstimmenden Konsenswerte statt auf Wachstumsraten.
|Kennzahl
|Konsens Q3
|Walmart-Prognose Q3
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,64 $
|0,62 bis 0,64 $
|Umsatz
|ca. 187 Mrd. $
|Nettoumsatz +3,0 bis +3,75 % (währungsbereinigt)
|US-Comps ohne Kraftstoff
|ca. +2,9 %
|–
|Bruttomarge
|24,4 %
|–
Quelle: Hudson Labs, Admirals, Longbridge, Stand 17./18.11.2026
Der Rahmen
Wie sieht die Jahresprognose der Walmart-Aktie aus?
Im August hat Walmart die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben: Der Nettoumsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 5 Prozent wachsen (zuvor 3,5 bis 4,5), das bereinigte Betriebsergebnis um 7 bis 8,5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 2,80 bis 2,87 Dollar liegen. Die Investitionen beziffert der Konzern auf rund 4 Prozent vom Umsatz. Der Jahres-Konsens von 2,89 Dollar liegt laut einer Quelle bereits über der Spanne. Das zeigt: Die Börse preist eine weitere Anhebung ein.
Die Treiber
Was treibt das Geschäft: E-Commerce, Werbung, Marktplatz?
Walmart ist längst mehr als Discounter. Im zweiten Quartal wuchs das globale E-Commerce-Geschäft um 23 Prozent, das Werbegeschäft um 38 Prozent, die Mitgliedsgebühren um 17 Prozent. Der Marktplatz legte nach Hudson Labs beim Nettoumsatz um 52 Prozent zu. Diese margenstarken Bereiche sollen den Gewinn schneller steigen lassen als den Umsatz. Für das dritte Quartal nennt keine der Quellen konkrete Erwartungszahlen für Werbung oder E-Commerce, hier ist die Überraschungsgefahr.
Die Risiken
Welche Risiken bergen die Zahlen für die Walmart-Aktie?
Preisinvestitionen
Walmart hat rund 2,9 Milliarden Dollar an Zoll-Rückerstattungen erhalten und in Preissenkungen gesteckt, über 11.000 Rollbacks im zweiten Quartal. Das drückt laut Admirals vor allem den Q3-Gewinn.
Kraftstoff und Gesundheit
Über 2 Milliarden Dollar höhere Kraftstoffkosten in diesem Jahr; die Regulierung der Arzneimittelpreise bremst die US-Comps um 125 Basispunkte (Hudson Labs).
Flipkart-Effekt
Die Verschiebung der Aktionstage „Big Billion Days“ in das vierte Quartal belastet das Umsatzwachstum im Q3 laut Walmart um über 100 Basispunkte.
Verbraucher
Einkommensschwächere Haushalte stehen unter Druck, besser verdienende treiben das Wachstum.
Die Reaktion
Wie hat die Walmart-Aktie früher auf Zahlen reagiert?
Kursreaktion der Walmart-Aktie am Zahlentag
Prozent
Quelle: Admirals (Reaktion am Tag der Berichte)
Daten als Tabelle
|Quartal
|Veränderung
|Q3 GJ26
|+6,5
|Q4 GJ26
|-1,4
|Q1 GJ27
|-7,3
|Q2 GJ27
|-9,15
Die letzten beiden Berichte kosteten die Aktie also deutlich. Das Muster: Selbst gute Zahlen reichen nicht, wenn die Kurse hoch stehen. Die Optionsmärkte erwarten laut Admirals und TradingKey eine Bewegung von rund sechs Prozent in beide Richtungen.
Die Analysten
Welche Kursziele nennen Analysten für die Walmart-Aktie?
Laut TradingKey liegen die Kursziele zwischen 135 und 155 Dollar: Oppenheimer und Tigress Financial 155 Dollar, UBS 149, JPMorgan 145, Bernstein 142, Bank of America 139 und Wells Fargo 135 Dollar, überwiegend bei positiven Einstufungen. Das sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wann legt Walmart Zahlen vor? Am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenöffnung; das Ergebnis erscheint um 13:00 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz um 14:00 Uhr.
Was erwarten Analysten? Im Schnitt 0,64 Dollar Gewinn je Aktie bei rund 187 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch steht die Walmart-Aktie? Rund 128 Dollar am 17.11.2026, bei einer 52-Wochen-Spanne von 99,68 bis 135,16 Dollar.
Zahlt Walmart Dividende? Die Dividendenrendite liegt laut Longbridge bei 0,76 Prozent, der nächste Ex-Dividenden-Termin ist laut Admirals der 11. Dezember 2026.
An welcher Börse wird die Aktie gehandelt? Seit dem 9. Dezember 2025 an der Nasdaq, zuvor an der NYSE.
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