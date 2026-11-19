Die Walmart Aktie (Ticker WMT) steht am Donnerstag im Mittelpunkt der US-Einzelhandelsberichte: Laut dpa-AFX-Tagesvorschau (18.11., 17:34 Uhr) legt der Konzern um 13:00 Uhr MEZ seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Einen Tag zuvor haben Konkurrenten Eckdaten geliefert, die als Stimmungstest für den US-Konsum und die Zollpolitik taugen. Target meldete einen Umsatz von 27,1 Milliarden Dollar (plus 7,1 Prozent) und einen Gewinn je Aktie von 2,65 Dollar, darin laut Yahoo 0,50 Dollar aus Zollrückerstattungen.