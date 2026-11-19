Die Walmart Aktie (Ticker WMT) steht am Donnerstag im Mittelpunkt der US-Einzelhandelsberichte: Laut dpa-AFX-Tagesvorschau (18.11., 17:34 Uhr) legt der Konzern um 13:00 Uhr MEZ seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Einen Tag zuvor haben Konkurrenten Eckdaten geliefert, die als Stimmungstest für den US-Konsum und die Zollpolitik taugen. Target meldete einen Umsatz von 27,1 Milliarden Dollar (plus 7,1 Prozent) und einen Gewinn je Aktie von 2,65 Dollar, darin laut Yahoo 0,50 Dollar aus Zollrückerstattungen.
Walmart Aktie vor den Q3-Zahlen: Target, TJX und Lowe's liefern Hinweise – wie robust ist der US-Konsument?
Walmart berichtet am Donnerstag laut Tagesvorschau um 13:00 Uhr MEZ. Target steigerte den Umsatz um 7,1 Prozent, TJX hob die Umsatzprognose, Lowe's blieb vorsichtig. Was die Vorlagen der Konkurrenz für Walmart, Einzelhandel und Dow Jones bedeuten.
Die Vorlagen
Was haben Target, TJX und Lowe's gemeldet?
Target steigerte den Umsatz auf 27,1 Milliarden Dollar; der Gewinn je Aktie von 2,65 Dollar enthält 0,50 Dollar aus Zollrückerstattungen (Yahoo Finance, 18.11.). TJX stieg an der Börse nach einer Umsatzprognose. Lowe's übertraf die Erwartungen, gab aber einen vorsichtigen Ausblick (Yahoo/TipRanks). Die Target Aktie und die TJX Aktie legten zu, im Gegensatz zu den Gesundheitswerten, die den Dow belasteten.
Für die Walmart Aktie sind die Zahlen der Konkurrenten ein Indiz, aber kein Ersatz: Walmart ist deutlich größer und stärker im Lebensmittelgeschäft, wo Preisbewusstsein der Kunden eine andere Rolle spielt (Einschätzung der Redaktion).
Zölle
Warum sind Zollrückerstattungen für Händler relevant?
Die Rückerstattung von Zöllen schlägt in der Gewinnrechnung einzelner Händler durch, wie das Target-Beispiel zeigt. Ob und wie stark das auch Walmart betrifft, ist offen; die Redaktion hat dazu keine belegte Zahl. Anleger sollten bei Walmart deshalb auf eine Trennung zwischen operativem Ergebnis und Einmaleffekten achten.
|Unternehmen
|Meldung
|Reaktion
|Target
|Umsatz 27,1 Mrd. $ (+7,1 %), EPS 2,65 $ inkl. 0,50 $ Zollrückerstattung
|stieg
|TJX
|Umsatzprognose
|stieg
|Lowe's
|Erwartungen übertroffen, vorsichtiger Ausblick
|–
|Walmart
|Q3-Zahlen am 19.11., 13:00 Uhr MEZ
|offen
Angaben laut Yahoo Finance und TipRanks, 18.11.2026; Walmart berichtet am 19.11.
Quelle: Yahoo Finance, TipRanks, dpa-AFX Tagesvorschau
Ausblick
Worauf achten Anleger bei den Walmart-Zahlen?
Wichtig sind Umsatzwachstum, Ausblick und der Umgang mit Preisen und Zöllen. Die Reaktion der Walmart Aktie fällt im Zusammenspiel mit US-Daten um 14:30 Uhr MEZ aus, wenn Philly-Fed-Index und Erstanträge veröffentlicht werden, und dem Börsendebüt von Anthropic.
FAQ
Häufige Fragen zu Walmart und dem Einzelhandel
Wann veröffentlicht Walmart seine Q3-Zahlen? Am Donnerstag, 19. November 2026, laut Tagesvorschau um 13:00 Uhr MEZ.
Was meldete Target? 27,1 Milliarden Dollar Umsatz, plus 7,1 Prozent.
Warum sind Zölle ein Thema? Rückerstattungen verbessern die Ergebnisse einiger Händler, wie bei Target.
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