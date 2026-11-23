Aktien des Tages WMT aktien bullish Unternehmen

Walmart Aktie: Umsatz übertrifft Prognose – Walmart gewinnt in den USA Marktanteile

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 20:11 1 Min. Jefferies & Co

Walmart übertrifft die Umsatzprognose für das dritte Quartal, und Jefferies hebt das Kursziel auf 145 USD an.

Bild: Marques Thomas / Unsplash

Die Analysten von Jefferies & Co erhöhen das Kursziel für die Aktie von Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) von 120 auf 145 USD und bestätigen das Rating "buy". Das dritte Quartal sei "ein weiterer überzeugender Beleg" für die Stärke des Geschäfts gewesen. Der Umsatz habe das obere Ende der Prognosespanne übertroffen. Zudem habe Walmart in den USA weiter Marktanteile gewonnen, und die Wirtschaftlichkeit des Onlinegeschäfts habe sich verbessert. Diese Entwicklung habe es Walmart ermöglicht, die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 erneut anzuheben. Ein zunehmend ertragsstarker Umsatzmix und Skaleneffekte im E-Commerce böten Spielraum dafür, dass die Gewinne höher ausfielen als bislang erwartet. Die Analysten von Jefferies bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Walmart-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 145 USD. (Analyse vom 20.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.