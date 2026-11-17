Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen bekommt die Walmart-Aktie prominenten Rückenwind: Stifel-Analyst Michael Montani nimmt die Walmart-Aktie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 145 US-Dollar in die Bewertung auf. Die Studie wurde laut Investing.com am Montag veröffentlicht; auch MarketBeat und der Nachrichtendienst rallies.ai melden die Stifel-Erstbewertung mit „Buy“ und 145 Dollar.

Gemessen am Schlusskurs der Walmart-Aktie vom Montag an der Nasdaq von 128,41 Dollar errechnet sich ein Kurspotenzial von rund 12,9 Prozent. Damit liegt Stifel klar über dem Durchschnittsziel der Analysten, das StockAnalysis bei 130,78 Dollar sieht.