Walmart-Aktie: Stifel-Analyst Michael Montani startet mit „Buy“ – Kursziel 145 Dollar
aktiencheck.de Redaktion3 Min.
Stifel nimmt die Walmart-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 145 US-Dollar in die Bewertung auf. Analyst Michael Montani sieht den Händler auf dem Weg zur margenstärkeren Omnichannel-Plattform – zwei Tage vor den Q3-Zahlen am Donnerstag.
Steckbrief
Unternehmen
Walmart Inc.
Handelssymbol
WMT (Nasdaq)
ISIN
US9311421039
Analyst
Michael Montani
Bank
Stifel
Rating
Buy (Erstbewertung)
Kursziel
145 USD
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 16.11.2026
Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen bekommt die Walmart-Aktie prominenten Rückenwind: Stifel-Analyst Michael Montani nimmt die Walmart-Aktie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 145 US-Dollar in die Bewertung auf. Die Studie wurde laut Investing.com am Montag veröffentlicht; auch MarketBeat und der Nachrichtendienst rallies.ai melden die Stifel-Erstbewertung mit „Buy“ und 145 Dollar.
Gemessen am Schlusskurs der Walmart-Aktie vom Montag an der Nasdaq von 128,41 Dollar errechnet sich ein Kurspotenzial von rund 12,9 Prozent. Damit liegt Stifel klar über dem Durchschnittsziel der Analysten, das StockAnalysis bei 130,78 Dollar sieht.
Vom Discounter zur Plattform: Die These von Stifel
Im Kern der Stifel-Studie steht der Wandel des Geschäftsmodells. Michael Montani sieht Walmart auf dem Weg von einem auf Größe und Niedrigpreise getrimmten Händler hin zu einer renditestärkeren Omnichannel-Plattform. Das Kursziel von 145 Dollar leitet Stifel laut Investing.com aus dem 44-Fachen des für das Kalenderjahr 2027 geschätzten Gewinns je Aktie von 3,30 Dollar ab.
01
Breiteres Sortiment
Ein größeres Angebot soll zusätzliche Kunden binden und Marktanteile bringen.
02
Digitales Ökosystem
Online-Handel, Marktplatz und digitale Dienste wachsen und stärken die Plattform-Story.
03
Margenstärkere Erlöse
Zusätzliche, höhermargige Einnahmequellen sollen die Gewinnspanne nach oben treiben.
04
Kerninvestment
Stifel sieht Walmart als Kernposition im Depot – dank starker Bilanz, robuster Cash-Generierung und Kostenvorteilen, die über die Zeit eine höhere Kapitalrendite und ein höheres Bewertungsmultiple stützen sollen.
Unterm Strich erwartet Stifel nach Darstellung von Investing.com anhaltende Marktanteilsgewinne, steigende Margen und langfristig attraktive Erträge für die Aktionäre der Walmart-Aktie. Direkte Zitate des Analysten liegen nicht vor.
Stifel zur Walmart-Aktie: vorher und jetzt
Angabe
Bisher
Neu
Rating
keine Bewertung
Buy
Kursziel
–
145 USD
Abstand zum Schlusskurs (128,41 USD)
–
+12,9 %
Einordnung: Hohe Bewertung, viel Rückenwind
Die Walmart-Aktie ist kein Schnäppchen: Das Bewertungsmultiple von 44 auf den Gewinn 2027, auf das Stifel sein Ziel stützt, zeigt, wie viel Qualität der Markt dem Konzern bereits zutraut. Investing.com nennt ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,4. Zugleich steht die Walmart-Aktie nur rund 5 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 135,16 Dollar und hat sich im jüngsten Tech-Ausverkauf als stabiler Anker erwiesen.
Auch andere Häuser sind positiv gestimmt: Die Bank of America hob ihr Ziel zuletzt von 126 auf 139 Dollar an („Buy“), Mizuho von 125 auf 135 Dollar („Outperform“). Mit 145 Dollar setzt sich Stifel an die Spitze dieser jüngsten Kursziel-Runde.
Der nächste Härtetest: Q3-Zahlen am Donnerstag
Entscheidend für die Walmart-Aktie wird der 19. November: Dann legt der Konzern vor US-Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal vor. Walmart selbst hat für das Quartal 0,62 bis 0,64 Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt, für das Geschäftsjahr 2,80 bis 2,87 Dollar. Im August hatte ein schwacher US-Vergleichsumsatz die Aktie um rund 10 Prozent einbrechen lassen – die Messlatte liegt also hoch.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel (Stifel, Nicolaus & Company), Analyst Michael Montani. Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 01:16 Uhr. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 145 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: stifel.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Walmart Inc. (WMT): Kaufen, Kursziel 145,00 USD.
Quelle
Empfehlung von Stifel (Analyst Michael Montani) vom 17.11.2026, 07:16 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 14:38 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 14:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (Analyst Michael Montani).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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