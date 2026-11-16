Walmart Aktie: Steckt im Online-Marktplatz ein unterschätzter Wachstumstreiber?

Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NASDAQ-Symbol: WMT) habe mögliche neue Veröffentlichungen von Kennzahlen zum Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) seines US-Online-Marktplatzes in Aussicht gestellt. Diese zusätzlichen Informationen könnten Anlegern künftig einen besseren Einblick in die tatsächliche Wachstumsdynamik des digitalen Handelsgeschäfts ermöglichen. Nach Berechnungen von Wells Fargo könnte die Berücksichtigung des Marktplatzgeschäfts das ausgewiesene Wachstum des gesamten Bruttowarenvolumens im ersten Halbjahr 2026 um rund 130 Basispunkte bzw. 1,3 Prozentpunkte erhöhen. Beim Bruttowarenvolumen für allgemeine Handelswaren (General Merchandise) könnte der zusätzliche Wachstumsbeitrag sogar 350 Basispunkte bzw. 3,5 Prozentpunkte betragen. Damit würde das Wachstum des gesamten Bruttowarenvolumens näher bei 5,3% liegen, während das Wachstum im Bereich General Merchandise rund 6,1% erreichen könnte. Wells Fargo räume ein, dass sich nur schwer einschätzen lasse, welche Erwartungen der Markt bereits an diese Kennzahlen stelle. Dennoch bewerte die Investmentbank die möglichen zusätzlichen Veröffentlichungen positiv, da sie die Wachstumsstory von Walmart untermauern könnten.