Die Walmart Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Handelssymbol Xetra: WMT, US-Handelssymbol: WMT, Nasdaq) war am Freitag, 20. November 2026, einer der wenigen Gewinner an der Wall Street. Während der Nasdaq Composite 5,28 Prozent verlor, schloss der Handelsriese 1,52 Prozent höher bei 127,95 Dollar.
Walmart Aktie: Plus statt Panik – während der Nasdaq abstürzt, flüchten Anleger in den Billionen-Händler
Die Walmart Aktie steigt am schwärzesten Tag der Woche um 1,52 Prozent auf 127,95 Dollar. Dahinter stehen Quartalszahlen, eine erneut angehobene Prognose und frische Kursziele.
Die Flucht
Warum die Walmart Aktie steigt, wenn alles andere fällt
Anleger zogen am Freitag Geld aus KI- und Technologiewerten ab und suchten Schutz in defensiven Titeln. Neben Walmart legten auch Costco, Johnson and Johnson und Procter and Gamble zu. Eine Auswertung von Yahoo Finance belegt das Muster über ein ganzes Jahr: An durchschnittlichen Verlusttagen des S&P 500 legte eine Walmart-Position im Mittel leicht zu.
Hinzu kamen die Zahlen vom Donnerstag. Walmart übertraf die Gewinnerwartung knapp und hob den Jahresausblick zum zweiten Mal an. Am Tag der Vorlage hatte die Walmart Aktie noch nachgegeben, der Freitag machte den Rückgang wett. Wachstumstreiber sind laut Yahoo Finance digitale Werbung, Mitgliedschaften, der Marktplatz und schnellere Lieferung.
Analysten
Was die Häuser zur Walmart Aktie jetzt sagen
BofA hob das Kursziel laut StockAnalysis von 139 auf 141 Dollar an und bleibt bei „Buy“. Piper Sandler erhöhte von 128 auf 138 Dollar bei „Overweight“. BTIG-Analyst Drbul hält das US-Geschäft laut Benzinga für gesund, erwartet aber, dass die staatlich gedeckelten Medikamentenpreise die ausgewiesenen Umsätze auf vergleichbarer Fläche belasten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Walmart Aktie
Warum stieg die Walmart Aktie am Freitag?
Anleger schichteten aus Technologiewerten in defensive Titel um, und Walmart hatte tags zuvor Zahlen über den Erwartungen sowie einen höheren Ausblick vorgelegt.
Wie weit ist die Walmart Aktie vom Rekord entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 134,83 Dollar, also gut 5 Prozent über dem Freitagsschluss.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Walmart Aktie?
ISIN US9311421039, WKN 860853, deutsches Kürzel WMT, US-Handelssymbol WMT an der Nasdaq.
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