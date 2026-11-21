BofA hob das Kursziel laut StockAnalysis von 139 auf 141 Dollar an und bleibt bei „Buy“. Piper Sandler erhöhte von 128 auf 138 Dollar bei „Overweight“. BTIG-Analyst Drbul hält das US-Geschäft laut Benzinga für gesund, erwartet aber, dass die staatlich gedeckelten Medikamentenpreise die ausgewiesenen Umsätze auf vergleichbarer Fläche belasten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.