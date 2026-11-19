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Walmart Aktie: Quartal im Rahmen der Erwartungen

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 15:47 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

Walmart übertrifft die Gewinnerwartungen und hebt die Jahresprognose erneut an, doch die Aktie verliert vorbörslich rund 1%.

Bild: Marques Thomas / Unsplash

Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) unter die Lupe. Walmart habe im dritten Geschäftsquartal 2027 ein solides Wachstum verzeichnet und die Markterwartungen übertroffen. Gleichzeitig sei die Jahresprognose erneut leicht angehoben worden. Für das dritte Geschäftsquartal 2027 habe Walmart ein Wachstum des Gesamtumsatzes von 5,2% auf USD 188,8 Mrd. verzeichnen können und habe damit leicht über den Erwartungen von USD 187,2 Mrd. gelegen. Das währungsbereinigte Wachstum habe bei 4,5% gelegen. Mit einem operativen Ergebnis von USD 7,8 Mrd. seien die Analystenschätzungen von USD 7,6 Mrd. ebenfalls leicht übertroffen worden. Dieses Ergebnis entspreche einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich um 4,8% von USD 0,62 auf USD 0,65 verbessern können und habe somit knapp über den Markterwartungen von USD 0,64 gelegen. Walmart U.S. habe bei den vergleichbaren Umsätzen ohne Kraftstoffe ein Wachstum von 2,9% verzeichnet und sei damit unter den Erwartungen von 3,1% geblieben. Der durchschnittliche Einkaufswert habe um 1,4% zugelegt, während sich das Transaktionsvolumen gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5% verbessert habe. Der Umsatz im Bereich US-E-Commerce sei um 23% gestiegen, während Walmart Connect ein Plus von 36% verzeichnet habe. Timing-Effekte rund um Flipkarts große indische Online-Rabattaktion "Big Billion Days" hätten den Vorjahresvergleich verzerrt. Ausblick: Walmart hebe die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2027 erneut an. Somit solle bei konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum von 4,9% bis 5,2% erreicht werden. Für das bereinigte operative Ergebnis werde ein Wachstum von 8,0% bis 8,6% prognostiziert, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei USD 2,84 bis USD 2,89 liegen solle. Die Investitionsausgaben sollten sich weiterhin auf 4% des Gesamtumsatzes belaufen. Vorbörslich verliere die Walmart-Aktie aktuell rund 1%. Die letzte Empfehlung zur Aktie von Walmart lautete KAUF, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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