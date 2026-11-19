Walmart legt die Q3-Zahlen heute gegen 13:00 Uhr MEZ vor. Erwartet werden bereinigt 0,64 Dollar je Aktie und rund 187 Milliarden Dollar Umsatz.
Walmart Aktie Prognose vor den Q3-Zahlen: Analysten sehen im Schnitt rund 133 Dollar, die Aktie steht bei 127 – wie viel Spielraum bleibt nach dem Lauf?
Die Walmart Aktienprognose der Analysten liegt bei rund 133 Dollar Kursziel, der Kurs bei 127 Dollar. Was vor den heutigen Q3-Zahlen für die Walmart Aktie zählt: Konsens, Unternehmensprognose, Kursziele und Bewertung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc., Bentonville
- Ticker
- WMT (Nasdaq)
- Börsenwert
- rund 1,01 bis 1,02 Bio. $
- 52-Wochen-Hoch
- 135,16 $ (intraday)
- Dividende
- 0,99 $ je Aktie und Jahr, Ex-Tag 11. Dezember
Stand: 18.11.2026, Nasdaq-Schluss 18.11.2026
Zahlen heute
Unternehmensprognose im Blick
Für das Geschäftsjahr 2027 hatte Walmart im August ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent (währungsbereinigt) und 2,80 bis 2,87 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie in Aussicht gestellt.
Kursziele im November angehoben
Wells Fargo, Bank of America, Mizuho und J.P. Morgan hoben ihre Ziele an; Stifel startete mit Kaufempfehlung und 145 Dollar.
Hohe Messlatte
Die Aktie liegt nur etwa 6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch und wird mit dem rund 44-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.
Die Walmart Aktie (Ticker WMT, ISIN US9311421039) steht heute im Fokus: Der weltgrößte Einzelhändler legt am Donnerstag gegen 13:00 Uhr MEZ seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Am 18. November schloss die Aktie an der Nasdaq bei 127,36 Dollar (–0,13 Prozent). Die Walmart Aktienprognose der Analysten fällt zuversichtlich aus: Die Datenanbieter nennen durchschnittliche Kursziele von 128,70 bis 132,71 Dollar. Dieser Beitrag ordnet Konsens, Unternehmensprognose und Kursziele ein – ausschließlich Einschätzungen Dritter, ohne eigene Kursprognose von aktiencheck.de. Zum Zeitpunkt der Erstellung lagen die Zahlen noch nicht vor.
Was ist passiert?
Warum ist die Walmart Aktie heute so gefragt?
Zwei Dinge treffen zusammen: Walmart berichtet als Schwergewicht des US-Konsums, und die Branche hat diese Woche bereits geliefert. Target meldete laut Berichten ein Umsatzplus auf vergleichbarer Fläche von 5,6 Prozent und hob die Prognose an, TJX kam auf 4 Prozent und hob ebenfalls an, Lowe's auf 1,8 Prozent. In den Zahlen aller drei Unternehmen spielen laut Berichten Zollrückerstattungen eine Rolle; Walmart selbst soll rund 2,9 Milliarden Dollar erhalten haben. Zusätzlich sorgte der Ausbau des Drohnenlieferdienstes mit Zipline (300 neue Standorte, 5./6. November) für Aufmerksamkeit. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 14 Prozent zugelegt.
Wichtig für die Einordnung: Ein aktueller Vorbörsenkurs für heute früh lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor. Auf Tradegate notierte die Aktie am 18. November um 18:03 Uhr bei 115,24 Euro (–0,57 Prozent, finanzen.net).
Geschäftsmodell
Wie verdient Walmart sein Geld?
Walmart betreibt Supermärkte, Großmärkte, Online-Shops und ein wachsendes Werbe- und Marktplatzgeschäft, vor allem in den USA, Mexiko und weiteren Ländern. Der Konzern profitiert vom Lebensmittelgeschäft mit stabiler Nachfrage und gewinnt zunehmend Marktanteile bei besserverdienenden Kunden. Margenstärkere Bereiche wie Werbung, Mitgliedschaften und Marktplatz sollen den Gewinn schneller wachsen lassen als den Umsatz. Zölle, Preisdruck und der Zustand des US-Konsums bleiben die zentralen Risikofaktoren.
Zahlen und Guidance
Was erwarten Analysten für das Q3 und was prognostiziert Walmart selbst?
Erwartet wird für das dritte Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,64 Dollar (Yahoo Finance, 35 Analysten, Spanne 0,62 bis 0,67 Dollar; Vorjahr 0,62 Dollar) und ein Umsatz von rund 187,2 Milliarden Dollar (Zacks: 186,5 Milliarden), nach 179,5 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz in den USA auf vergleichbarer Fläche ohne Kraftstoff soll um etwa 2,9 Prozent zulegen (Vorjahr: +4,5 Prozent).
Walmart selbst hatte am 20. August für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatzanstieg von 4 bis 5 Prozent in konstanten Währungen und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar prognostiziert; für das dritte Quartal standen 0,62 bis 0,64 Dollar und ein Umsatzplus von 3 bis 3,75 Prozent im Raum. Die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr liegen mit 2,89 Dollar (GJ 2027) leicht über der Spanne des Unternehmens und bei 3,23 Dollar für das Geschäftsjahr 2028.
Walmart: Ergebnis je Aktie – Unternehmensziel und Konsens
US-Dollar
- Konsens
Geschäftsjahre jeweils bis Januar. GJ 2027: Konsens 2,89 $ (Unternehmensspanne 2,80–2,87 $); GJ 2028: Konsens 3,23 $.
Quelle: Yahoo Finance, finanzen.net, Walmart (20.08.2026)
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Ergebnis je Aktie
|Q3 Vorjahr (Ist)
|0,62
|Q3 aktuell (Konsens)
|0,64
|GJ 2027e (Konsens)
|2,89
|GJ 2028e (Konsens)
|3,23
|Kennzahl
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz (Konsens)
|752,9 Mrd. $
|785,6 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|2,89 $
|3,23 $
|KGV (rechnerisch)
|rund 44
|rund 39
|EV/EBITDA (Datenanbieter)
|rund 24,5
|–
|Dividende (jährlich)
|0,99 $
|–
KGV rechnerisch aus Kurs 127,36 $ (18.11.2026) und Konsens-EPS. EV/EBITDA laut Datenanbieter. Erwartetes KUV nicht belegt.
Quelle: Yahoo Finance, finanzen.net, stockanalysis.com (Stand 17./18.11.2026)
Analysten
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist klar positiv: TipRanks zählt 31 Kaufempfehlungen, 1 Halteempfehlung und keine Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von 132,71 Dollar (Spanne 110 bis 155 Dollar). Koyfin kommt auf 38 Kauf-, 4 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung bei durchschnittlich 128,70 Dollar. Das rechnerische Potenzial zum Schlusskurs von 127,36 Dollar liegt damit zwischen rund 1 und gut 4 Prozent – deutlich weniger als bei vielen anderen Large Caps. Mit anderen Worten: Ein großer Teil der guten Nachrichten steckt nach Ansicht der Analysten bereits im Kurs.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Walmart Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Stifel (Neuaufnahme)
|Buy
|145 $
|16.11.2026
|goldesel.de
|J.P. Morgan
|k. A.
|145 $ (zuvor 125 $)
|9.11.2026
|aktiencheck.de
|Bernstein
|k. A.
|142 $
|11.11.2026
|TipRanks/aktiencheck.de
|Bank of America
|Buy
|139 $ (zuvor 126 $)
|11.11.2026
|Stocktwits
|Wells Fargo
|Overweight
|135 $ (zuvor 120 $)
|13.11.2026
|gurufocus, Yahoo Finance
|Mizuho
|k. A.
|135 $ (zuvor 125 $)
|10.11.2026
|aktiencheck.de
|Barclays
|k. A.
|132 $
|11.11.2026
|TipRanks/aktiencheck.de
|Telsey Advisory Group
|Buy
|130 $
|12.11.2026
|aktiencheck.de
Ratings und Kursziele Dritter; k. A. = Rating in der Quelle nicht genannt. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. KeyBanc (145 $, Overweight) und TD Cowen (136 auf 145 $, Datum nicht belegt) nur aus Sekundärquelle und hier nicht aufgeführt.
Quelle: Yahoo Finance, gurufocus, Stocktwits, goldesel.de, aktiencheck.de-Recherche (Stand 19.11.2026)
Auffällig ist, wie dicht die Ziele zusammenliegen: Alle acht Häuser nennen 130 bis 145 Dollar, also gut 2 bis 14 Prozent über dem Kurs. Kein genanntes Haus liegt unter dem Schlusskurs; das Muster aus Anhebungen vor den Zahlen spricht dafür, dass Analysten viel Positives erwarten. Das macht die Aktie empfindlich gegenüber leichten Enttäuschungen bei Wachstum oder Ausblick.
Bewertung
Ist die Walmart Aktie im Branchenvergleich teuer?
Gemessen am rechnerischen KGV von rund 44 für das Geschäftsjahr 2027 ist die Walmart Aktie teuer – für einen Händler mit niedrigen Margen eine ungewöhnlich hohe Bewertung. Zum Vergleich nannten Datenanbieter bis Ende Oktober für Costco ein KGV von 48,9, für Amazon 27, für Target 16,5 und für Kroger 12,5. Die Vergleichswerte von Target und Kroger stammen vom 26. Oktober, also vor den jüngsten Zahlen. Befürworter verweisen auf Marktanteilsgewinne und die wachsenden Ertragsbereiche Werbung, Marktplatz und Mitgliedschaft; Skeptiker auf den Abstand zu klassischen Handelsunternehmen.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Walmart Aktie?
Die Aktie notiert rund 6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 135,16 Dollar (Schlusshoch 134,20 Dollar am 19. Mai 2026). Der RSI wird mit rund 68 angegeben und liegt damit nahe dem überkauften Bereich. Als Unterstützung gilt die Zone um 125 Dollar. Zu den gleitenden Durchschnitten widersprechen sich die Quellen (eine nennt den 50-Tage-Wert bei 114,54 und den 200-Tage-Wert bei 118,93 Dollar, eine andere ein „Golden Cross“); deshalb verzichtet dieser Beitrag auf Zahlenangaben dazu. Das 52-Wochen-Tief wird je nach Anbieter zwischen etwa 99 und 102 Dollar genannt.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Walmart Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 127,36 $
|Einordnung
|Bull
|bis 155 $ (Höchstziel)
|rund +22 %
|Einzelschätzung am oberen Rand
|Base
|rund 129–133 $ (Durchschnitt)
|rund +1 bis +4 %
|Konsens, vieles bereits eingepreist
|Bear
|110 $ (Tiefstziel)
|rund –14 %
|selbst das Tiefstziel liegt nur moderat unter dem Kurs
Spannen aus Kurszielen Dritter laut TipRanks (Höchst- und Tiefstziel) und Durchschnitt; Stand 18./19.11.2026.
Quelle: TipRanks, Koyfin
Ausblick
Welche Termine sind für die Walmart Aktie wichtig?
Heute gegen 13:00 Uhr MEZ legt Walmart die Zahlen zum dritten Quartal vor – dann zählen Umsatz auf vergleichbarer Fläche, Online- und Werbewachstum, die Marge und vor allem, ob die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wird. Am 11. Dezember ist der Ex-Dividenden-Tag. Anschließend bestimmen Weihnachtsgeschäft und Zollpolitik die Erwartungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart Aktienprognose
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten? Laut TipRanks raten 31 Analysten zum Kauf, einer zum Halten, keiner zum Verkauf; das Durchschnittsziel liegt bei 132,71 Dollar. Koyfin nennt 128,70 Dollar.
Welches Kursziel hat die Walmart Aktie? Die Kursziele der hier genannten Häuser reichen von 130 bis 145 Dollar; die Gesamtspanne liegt laut TipRanks bei 110 bis 155 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage.
Wann legt Walmart die Q3-Zahlen vor? Heute, am 19. November 2026, gegen 13:00 Uhr MEZ.
Was prognostiziert Walmart selbst für 2027? Laut Unternehmensprognose vom 20. August ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent (währungsbereinigt) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar.
Zahlt die Walmart Aktie Dividende? Ja, 0,99 Dollar je Aktie und Jahr; Ex-Tag ist der 11. Dezember.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Stifel, J.P. Morgan, Bernstein, Bank of America, Wells Fargo, Mizuho, Barclays und der Telsey Advisory Group wieder (Stand 9. bis 16. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Mizuho, Wells Fargo, Bank of America, J.P. Morgan, Stifel, Bernstein, Barclays, Telsey Advisory Group.
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