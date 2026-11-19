Zwei Dinge treffen zusammen: Walmart berichtet als Schwergewicht des US-Konsums, und die Branche hat diese Woche bereits geliefert. Target meldete laut Berichten ein Umsatzplus auf vergleichbarer Fläche von 5,6 Prozent und hob die Prognose an, TJX kam auf 4 Prozent und hob ebenfalls an, Lowe's auf 1,8 Prozent. In den Zahlen aller drei Unternehmen spielen laut Berichten Zollrückerstattungen eine Rolle; Walmart selbst soll rund 2,9 Milliarden Dollar erhalten haben. Zusätzlich sorgte der Ausbau des Drohnenlieferdienstes mit Zipline (300 neue Standorte, 5./6. November) für Aufmerksamkeit. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 14 Prozent zugelegt.

Wichtig für die Einordnung: Ein aktueller Vorbörsenkurs für heute früh lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor. Auf Tradegate notierte die Aktie am 18. November um 18:03 Uhr bei 115,24 Euro (–0,57 Prozent, finanzen.net).