Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten?

Laut Koyfin liegt das durchschnittliche Kursziel bei 128,70 Dollar (Spanne 81 bis 155 Dollar); andere Anbieter nennen bis zu 131 Dollar. 38 von 43 Analysten sagen Kaufen.

Welches Kursziel nennt Stifel für die Walmart Aktie?

Stifel nahm die Aktie laut Seeking Alpha am 17. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 145 Dollar auf.

Welche Prognose gibt Walmart selbst ab?

Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Walmart ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und 2,80 bis 2,87 Dollar Gewinn je Aktie an; für das dritte Quartal 0,62 bis 0,64 Dollar.

Wann legt Walmart Zahlen vor?

Am 19. November 2026 um 7:00 Uhr ET (13:00 Uhr MEZ), der Call beginnt um 8:00 Uhr ET.

Wie hoch ist das KGV der Walmart Aktie?

Je nach Anbieter liegt das erwartete KGV bei rund 38 bis 43; Zacks nennt 40,8 gegenüber einem Branchenschnitt von 37,4.