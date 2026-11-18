Die Walmart Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, FSE: WMT, NASDAQ: WMT) geht mit viel Rückenwind, aber auch mit einer sehr hohen Bewertung in die Zahlen am Donnerstag: Zuletzt schloss sie bei 127,52 Dollar (Nasdaq, 17. November, 16:00 Uhr ET), nur gut sechs Prozent unter dem Allzeithoch von 135,16 Dollar. Die Walmart Aktienprognose der Analysten fällt trotzdem verhalten aus: Im Schnitt liegen die Kursziele laut Koyfin bei rund 129 Dollar – gerade einmal rund ein Prozent über dem Kurs. Mizuho, Wells Fargo und Stifel haben ihre Ziele zuletzt auf 135 bis 145 Dollar gesetzt. Was heißt das für die Walmart Aktie vor den Zahlen?
Walmart Aktie Prognose: Mizuho, Wells Fargo und Stifel sehen 135 bis 145 Dollar - Was trauen Analysten dem Billionen-Händler vor den Zahlen zu?
Morgen legt Walmart seine Quartalszahlen vor. Die Walmart Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 129 Dollar – kaum über dem Kurs von 127,52 Dollar. Was Konsens, Unternehmensziele, Kursziele von Mizuho, Wells Fargo und Stifel, Bewertung, Chartmarken und Bull-, Base- und Bear-Case bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN
- US9311421039
- Ticker
- WMT (Nasdaq)
- Börsenwert
- rund 1,01 Bio. $ (WallStreetZen)
- Dividende
- 0,99 $ je Aktie, Rendite rund 0,77 %, 53 Erhöhungen in Folge
- Zahlen
- 19.11.2026 vor US-Börsenstart (7:00 Uhr ET, 13:00 Uhr MEZ)
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 17.11.2026; Vorbörse vom 18.11. nicht belegt
Zahlen am Donnerstag
Erwartet werden rund 0,64 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie und 186,5 bis 187,2 Milliarden Dollar Umsatz.
Konsens kaum über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei 128,70 bis 131 Dollar; 38 von 43 bei Koyfin erfassten Analysten sagen Kaufen.
Hohe Bewertung
Das erwartete KGV liegt bei rund 41 – deutlich über dem Branchenschnitt von 37,4.
Neue Ziele von Mizuho, Wells Fargo, Stifel
Alle drei liegen über dem Kurs und nahe am oder über dem Allzeithoch.
Der Auslöser
Warum steht die Walmart Aktie jetzt im Fokus?
Der Einzelhandelsreigen der Woche gipfelt am Donnerstag: Nach Home Depot und Target ist Walmart der letzte große Konsum-Gradmesser.
Home Depot hat seine Zahlen am Dienstag vorgelegt, Target und Lowe's folgen am Mittwoch vor US-Börsenstart, Walmart am Donnerstag um 7:00 Uhr ET (13:00 Uhr MEZ), der Call beginnt um 8:00 Uhr. Für die Walmart Aktie ist das ein Moment der Wahrheit, denn sie hat sich 2026 deutlich besser entwickelt als der Markt: Seit Jahresbeginn liegt sie rund 14,5 Prozent im Plus (eigene Rechnung auf Basis eines Jahresschlusskurses 2025 von 111,41 Dollar). Wie viel davon schon eingepreist ist, entscheidet über die Reaktion.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Walmart sein Geld?
Walmart ist der weltgrößte Einzelhändler und setzt unter CEO John Furner auf eine Omnichannel-Strategie: günstige Preise in den Filialen, Lieferung am selben Tag und ein wachsendes Online-Geschäft. Zusätzliche Ertragsquellen werden wichtiger: Das Werbegeschäft wuchs im zweiten Quartal global um 38 Prozent (Walmart Connect in den USA ohne Vizio um 43 Prozent), die Mitgliedsgebühren stiegen um 17 Prozent, und das Marktplatzgeschäft legte laut Hudson Labs um 52 Prozent zu. Belastend wirkt dagegen die Preisregulierung bei Medikamenten: Sie kostet die US-Vergleichsumsätze laut Faktenblatt rund 125 Basispunkte.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Walmart für das Geschäftsjahr 2027 ab?
Im zweiten Quartal (bis 31. Juli) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung vom 20. August um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,81 Dollar. Die US-Vergleichsumsätze wuchsen um 2,6 Prozent, der E-Commerce global um 23 Prozent. Zu beachten ist, dass das bereinigte Betriebsergebnis eine Tarifrückerstattung enthielt, die Walmart mit 750 Basispunkten Wachstumsbeitrag beziffert. Für das laufende dritte Quartal peilt das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3,0 bis 3,75 Prozent und 0,62 bis 0,64 Dollar je Aktie an; die Flipkart-Terminierung drückt das Wachstum um über 100 Basispunkte.
|Kennzahl
|Unternehmensziel
|Konsens / Erwartung
|Q3: Umsatz
|+3,0 bis +3,75 %
|rund 186,5–187,2 Mrd. $
|Q3: Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,62–0,64 $
|0,64 $ (Vorjahr 0,62 $)
|Q3: Vergleichsumsatz Walmart US (ohne Kraftstoff)
|keine Vorgabe
|rund +2,8 bis +2,9 %
|Geschäftsjahr 2027: Umsatz
|+4,0 bis +5,0 %
|–
|Geschäftsjahr 2027: Gewinn je Aktie
|2,80–2,87 $
|2,88 $ (+9,1 %)
|Geschäftsjahr 2028: Gewinn je Aktie
|–
|3,22 $ (+11,8 %)
Guidance laut Walmart (20.08.2026), währungsbereinigt, bereinigtes Ergebnis. Konsens: Zacks/Yahoo (17.11.2026), Barchart (28.10.2026). Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Walmart (8-K 20.08.2026), Zacks, Barchart, Hudson Labs
Auffällig: Der Konsens für das Geschäftsjahr liegt mit 2,88 Dollar knapp über der Spitze der Unternehmensspanne – ein Zeichen, dass der Markt auf eine erneute Anhebung setzt.
Die Analysten
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten?
Die Zahl der Optimisten ist hoch, der Spielraum nach oben im Schnitt gering. Koyfin zählt 43 Analysten – 38 mit Kaufen oder Strong Buy, 4 mit Halten, 1 mit Verkaufen – und ein durchschnittliches Ziel von 128,70 Dollar bei einer Spanne von 81 bis 155 Dollar. StockAnalysis nennt 130,40 Dollar, Barchart 129,26 Dollar, TipRanks 132,26 Dollar und Yahoo/TIKR rund 131 Dollar. Im Schnitt liegen die Ziele damit nur ein bis drei Prozent über dem Kurs von 127,52 Dollar.
Zu den jüngsten Anhebungen: Mizuho (Analyst David Bellinger) hob das Ziel am Dienstag von 125 auf 135 Dollar und bestätigte „Outperform“. Wells Fargo erhöhte am 13. November von 120 auf 135 Dollar bei „Overweight“. Stifel (Analyst Michael Montani) nahm die Aktie am 17. November laut Seeking Alpha mit „Buy“ und einem Ziel von 145 Dollar auf und erwartet neue Höchststände.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Stifel (Michael Montani)
|Buy
|145 $
|rund +14 %
|17.11.2026
|Seeking Alpha
|Mizuho (David Bellinger)
|Outperform
|135 $ (zuvor 125 $)
|rund +6 %
|17.11.2026
|Stocktwits
|Wells Fargo
|Overweight
|135 $ (zuvor 120 $)
|rund +6 %
|13.11.2026
|Yahoo Finance
|Konsens (Ø)
|Kaufen (38/4/1)
|128,70 $
|rund +1 %
|Nov. 2026
|Koyfin
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 127,52 $ (Schlusskurs Nasdaq, 17.11.2026), eigene Rechnung.
Quelle: Stocktwits/TradingView, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Koyfin
Bewertung
Ist die Walmart Aktie zu teuer für einen Händler?
Die Bewertung ist der zentrale Streitpunkt: Auf Basis der letzten zwölf Monate liegt das KGV laut StockAnalysis (13. November) bei 46,4, das erwartete bei 42,8; Zacks nennt 40,8 gegenüber einem Branchenschnitt von 37,4 und einem Ein-Jahres-Median von 48,6. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt rund 1,3. Zum Vergleich: Costco kommt laut Zacks (17. November) auf ein Forward-KGV von 48,1, Dollar General auf 16,4 und Kroger auf 13,0. Walmart wird also wie ein Plattformunternehmen bewertet – mit allem Spielraum, aber auch mit allem Risiko.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Walmart Aktie im Chart?
Die Aktie notiert klar über ihren Durchschnitten: Die 50-Tage-Linie liegt laut StockAnalysis bei 114,54 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 118,93 Dollar, der RSI bei rund 68. TradingKey sah Unterstützung bei 123,10 und 116,82 Dollar, Widerstand bei 131,65, 136,28 und 140,40 Dollar; ein Tagesschluss über 131,65 gilt dort als positives, einer unter 123,10 als negatives Signal. Das Allzeithoch liegt bei 135,16 Dollar, das Schlusshoch bei 134,20 Dollar (19. Mai).
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Walmart Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|145–155 $ (Stifel, Koyfin-Höchstziel)
|rund +14 % bis +22 %
|Omnichannel- und Werbewachstum, Marktanteilsgewinne, weitere Prognoseanhebung
|Base-Case
|128,70 $ (Ø Koyfin)
|rund +1 %
|Zahlen im Rahmen, Bewertung bereits hoch
|Bear-Case
|81 $ (Koyfin-Tiefstziel)
|rund −36 %
|Hohe Bewertung, schwächere Vergleichsumsätze, Preisinvestitionen
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 127,52 $ (17.11.2026). 81 $ und 155 $ sind die Extreme laut Koyfin; das niedrige Ziel ist ein Ausreißer.
Quelle: Koyfin, Stifel, Mizuho, Wells Fargo
Termine
Was Anleger bei der Walmart Aktie jetzt beobachten sollten
18. November: Zahlen von Target und Lowe's vor US-Börsenstart, Fed-Protokoll um 20:00 Uhr MEZ – Impulse für die Konsum-Stimmung
19. November, 13:00 Uhr MEZ: Walmart Q3 mit Umsatz, E-Commerce, Werbung und Ausblick; Call um 14:00 Uhr MEZ
11. Dezember: Ex-Dividendentag (0,99 Dollar je Aktie p. a.), Auszahlung am 4. Januar 2027
Häufige Fragen zur Walmart Aktie Prognose
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten?
Laut Koyfin liegt das durchschnittliche Kursziel bei 128,70 Dollar (Spanne 81 bis 155 Dollar); andere Anbieter nennen bis zu 131 Dollar. 38 von 43 Analysten sagen Kaufen.
Welches Kursziel nennt Stifel für die Walmart Aktie?
Stifel nahm die Aktie laut Seeking Alpha am 17. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 145 Dollar auf.
Welche Prognose gibt Walmart selbst ab?
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Walmart ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und 2,80 bis 2,87 Dollar Gewinn je Aktie an; für das dritte Quartal 0,62 bis 0,64 Dollar.
Wann legt Walmart Zahlen vor?
Am 19. November 2026 um 7:00 Uhr ET (13:00 Uhr MEZ), der Call beginnt um 8:00 Uhr ET.
Wie hoch ist das KGV der Walmart Aktie?
Je nach Anbieter liegt das erwartete KGV bei rund 38 bis 43; Zacks nennt 40,8 gegenüber einem Branchenschnitt von 37,4.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 145 Dollar von Stifel (Analyst Michael Montani, 17.11.2026, gemeldet von Seeking Alpha) sowie Einstufungen von Mizuho und Wells Fargo wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: Stifel, Mizuho, Wells Fargo. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Walmart Inc. (WMT): Kaufen, Kursziel 145,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stifel (Michael Montani) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 11:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 11:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (Michael Montani).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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