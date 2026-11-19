Walmart Aktie Prognose: Konzern hebt Ausblick an, Analysten sehen im Schnitt 127 Dollar – ist die Aktie bei einem KGV von über 40 ausgereizt?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 20:45 8 Min.

Walmart hat im dritten Quartal 188,8 Milliarden Dollar umgesetzt und die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Die Walmart Aktie gibt dennoch etwa zwei Prozent nach. Was die Walmart Aktienprognose der Analysten und die neue Unternehmensprognose bedeuten.

Bild: Walmart (Pressebild, Courtesy of Walmart)

Walmart Aktie am 19.11.2026 im US-Handel ca. 125 $ Tagesveränderung am 19.11.2026 ca. -1,7 % Durchschnittliches Kursziel der Analysten (Stand 23.10.) ca. 127,5 $ Spanne der Kursziele im Konsens 81–155 $ Erwartetes KGV auf Basis der neuen Prognose ca. 43 Quelle : Kursangaben 19.11.2026 (US-Handel, Uhrzeit nicht exakt belegt); Analysten-Konsens Stand 23.10.2026, vor den Q3-Zahlen Steckbrief Unternehmen Walmart Inc. ISIN / Ticker US9311421039 / WMT (Nasdaq) 52-Wochen-Hoch 135,16 $ 52-Wochen-Tief 98,88 $ (Stand 23.10.2026) Marktkapitalisierung ca. 1,02 Bio. $ Dividende 0,99 $ pro Jahr, 31 Erhöhungen in Folge Stand: 19.11.2026, Kurs 19.11.2026 im US-Handel; Marktkapitalisierung Stand 15.11.2026 Die Walmart Aktie (ISIN US9311421039, Ticker WMT) notiert am 19. November 2026 bei rund 125 US-Dollar und damit etwa zwei Prozent im Minus – obwohl der Konzern Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen auswies und die Prognose erneut anhob. Die Walmart Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 127 Dollar Kursziel. Der Kontrast erklärt das Suchinteresse: Eine Aktie, die in einem Jahr rund 13 Prozent zugelegt hat und mit einem Börsenwert von rund 1 Billion Dollar zu den größten Einzelhändlern der Welt zählt, wird zugleich mit einem KGV von über 40 bewertet. Wer nach der Walmart Aktie Prognose sucht, fragt vor allem: Wie viel Wachstum ist eingepreist? Was ist bei der Walmart Aktie passiert? Walmart hat am 19. November die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar (währungsbereinigt plus 4,5 Prozent) und lag über der Erwartung von rund 187,3 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,65 Dollar nach 0,64 Dollar im Konsens. Dennoch gab die Aktie vorbörslich um rund zwei Prozent nach: Die Vergleichsumsätze in den USA ohne Kraftstoff wuchsen mit 2,9 Prozent schwächer als im Vorquartal (4,5 Prozent), und Walmart nannte zusätzliche Kosten von über 2 Milliarden Dollar durch Kraftstoff, Transport und Investitionen. Das Geschäftsmodell: Was treibt die Walmart Aktie? Walmart verdient mit Supermärkten, Sam's Club und einem schnell wachsenden Online-Geschäft. Im Quartal legte der weltweite E-Commerce-Umsatz um 17 Prozent zu und macht damit rund 24 Prozent des Umsatzes aus; im US-Geschäft betrug das Plus 23 Prozent, beim Marktplatz sogar 49 Prozent. Das Werbegeschäft wuchs weltweit um 25 Prozent. Diese margenstarken Zusatzgeschäfte sind der Grund, warum der Markt Walmart zunehmend wie einen Plattformkonzern bewertet. Welche Unternehmensprognose gibt Walmart für 2027? Walmart hob die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2027 (währungsbereinigt) an: Das Umsatzwachstum soll 4,9 bis 5,2 Prozent betragen (zuvor 4,0 bis 5,0 Prozent), das bereinigte operative Ergebnis soll um 8,0 bis 8,6 Prozent steigen (zuvor 7,0 bis 8,5 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie 2,84 bis 2,89 Dollar erreichen (zuvor 2,80 bis 2,87 Dollar). Die Investitionen sollen rund 4,0 Prozent des Umsatzes erreichen, zuvor waren es etwa 3,5 Prozent. Walmart Aktie Prognose: Unternehmensprognose Geschäftsjahr 2027 (neu vs. alt) Kennzahl Alte Prognose Neue Prognose Umsatzwachstum 4,0–5,0 % 4,9–5,2 % Bereinigtes operatives Ergebnis +7,0–8,5 % +8,0–8,6 % Bereinigtes EPS 2,80–2,87 $ 2,84–2,89 $ Investitionen (Anteil am Umsatz) ca. 3,5 % ca. 4,0 % Währungsbereinigt; Geschäftsjahr bis Januar 2027. Quelle : Walmart Inc., Quartalsmitteilung Q3 FY27 (19.11.2026) Quartalszahlen Q3 FY27 im Überblick Segment / Kennzahl Wert Wachstum Konzernumsatz 188,8 Mrd. $ +5,2 % Walmart US 125,0 Mrd. $ +3,6 % International 34,7 Mrd. $ +3,3 % (währungsbereinigt) Sam's Club US 25,9 Mrd. $ +10,0 % Operatives Ergebnis 7,8 Mrd. $ +16 % Bereinigtes EPS 0,65 $ Konsens 0,64 $ Vergleich jeweils zum Vorjahresquartal. Quelle : Walmart Inc., Quartalsmitteilung (19.11.2026) Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten für 2026 und 2027? Vor den Zahlen lag der Konsens der Analysten für das Geschäftsjahr 2027 bei einem Ergebnis je Aktie von rund 2,88 Dollar; die neue Prognose von 2,84 bis 2,89 Dollar liegt damit im Rahmen. Bei einem Kurs von rund 125 Dollar ergibt sich ein erwartetes KGV von etwa 43. Belastbare Konsenswerte für das Geschäftsjahr 2028 liegen nicht vor und werden daher nicht genannt. Das Forward-KGV lag zuletzt bei 42,8 (Stand 15. November), das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der letzten zwölf Monate bei 46,4. Welches Kursziel trauen Analysten der Walmart Aktie zu? Der zuletzt verfügbare Konsens (Stand 23. Oktober, also vor den Zahlen) umfasste 43 Analysten: 38 Kaufempfehlungen, 4 Halten, 1 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 127,48 Dollar, die Spanne reichte von 81 bis 155 Dollar. Gegenüber dem Kurs von rund 125 Dollar bleibt damit nur ein rechnerischer Abstand von rund zwei Prozent. Kursänderungen nach den Q3-Zahlen sind in diesem Beitrag noch nicht berücksichtigt, da sie für den 19. November nicht belegt vorliegen. Walmart Aktie: Analysten-Kursziele vor den Q3-Zahlen (Auswahl) Haus Rating Kursziel Datum Bank of America Buy 139 $ (zuvor 126 $) 11.11.2026 Wells Fargo Overweight 135 $ (zuvor 120 $) ca. 12.11.2026 Deutsche Bank Buy (hochgestuft) 136 $ 15.10.2026 KeyBanc Overweight 135 $ 10.09.2026 Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Änderungen nach den Zahlen vom 19.11. noch nicht erfasst. Quelle : Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser Wie ist die Walmart Aktie im Branchenvergleich bewertet? Mit einem erwarteten KGV von rund 43 liegt die Walmart Aktie auf Augenhöhe mit Costco (Forward-KGV etwa 43, Stand 28. Oktober) und weit über Target (rund 15). Bank of America nutzt für ihr Kursziel selbst einen Multiplikator von 44. Der Aufschlag begründet sich mit stabilem Wachstum, Marktanteilsgewinnen und dem Ausbau von Werbung und Mitgliedschaft. Peer-Vergleich: erwartetes KGV (Forward) Unternehmen Forward-KGV Walmart ca. 43 Costco ca. 43 Target ca. 15 Walmart Stand 15.11.2026; Costco und Target Stand 28.10.2026. Unterschiedliche Stichtage. Was sagt die Charttechnik zur Walmart Aktie? Beschreibend betrachtet notiert die Walmart Aktie über der 50-Tage-Linie (zuletzt rund 114,5 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 118,9 Dollar, Stand 15. November). Der Relative-Stärke-Index lag bei etwa 68 und damit im oberen Bereich. Nach oben markiert das 52-Wochen-Hoch bei 135,16 Dollar die wichtigste Hürde; der Schlusskurs vom 12. November bei 126,19 Dollar liegt knapp über dem aktuellen Kurs. Die Marken sind beschreibend und keine Prognose. Bull-Case und Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Walmart Aktie 2026 und 2027? Bull-Case: Was für die Walmart Aktie spricht Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben, Umsatz und EPS über dem Konsens.

E-Commerce (plus 17 Prozent) und Werbung (plus 25 Prozent) treiben das Ergebnis.

Sam's Club wächst um 10 Prozent, 31 Dividendenerhöhungen in Folge.

Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf (38 von 43, Stand 23. Oktober). Bear-Case: Was gegen die Walmart Aktie spricht Hohe Bewertung: KGV über 40, Kurs nahe dem Konsens-Kursziel.

Vergleichsumsätze in den USA schwächer (2,9 Prozent), Gegenwind durch Preisrückgänge bei Medikamenten.

Zusatzkosten von über 2 Milliarden Dollar und höhere Investitionen.

Kursziele sind keine Garantie; Kursschwankungen bis zum Totalverlust sowie Währungsrisiko bei Dollar-Werten. Szenarien laut Dritten (keine Prognose von aktiencheck.de) Szenario Wer Kursziel Bull Höchstes Konsens-Kursziel 155 $ Base Konsens-Durchschnitt ca. 127,5 $ Bear Niedrigstes Konsens-Kursziel 81 $ Spanne und Durchschnitt des Analysten-Konsens vom 23.10.2026. Was beobachten Anleger bei der Walmart Aktie jetzt? Im Fokus stehen die Reaktion der Analysten auf die angehobene Prognose, die Entwicklung der Vergleichsumsätze im wichtigen Weihnachtsquartal und die Frage, ob die höheren Investitionen die Marge belasten. Die Termine für die nächsten Quartalszahlen und die Dividendenzahlungen sind in diesem Beitrag nicht belegt. FAQ: Häufige Fragen zur Walmart Aktienprognose Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten? Vor den Q3-Zahlen (Stand 23. Oktober) empfahlen 38 von 43 Analysten den Kauf; das durchschnittliche Kursziel lag bei 127,48 Dollar. Welches Kursziel hat die Walmart Aktie? Die Spanne der Konsens-Kursziele reicht von 81 bis 155 Dollar; Bank of America nennt 139 Dollar, Wells Fargo 135 Dollar. Warum gibt die Walmart Aktie trotz angehobener Prognose nach? Genannt werden die schwächeren Vergleichsumsätze, höhere Kosten und die hohe Bewertung. Wie hoch ist die Walmart Aktie 2026 und 2027 bewertet? Auf Basis der neuen Prognose liegt das erwartete KGV bei rund 43. Zahlt die Walmart Aktie eine Dividende? Ja, 0,99 Dollar pro Jahr, das entspricht einer Rendite von rund 0,8 Prozent. Fazit: Walmart Aktienprognose zwischen starkem Ausblick und hoher Bewertung Walmart liefert Wachstum und hebt den Ausblick an, die Walmart Aktie ist aber bereits nahe am durchschnittlichen Kursziel der Analysten bewertet. Die Walmart Aktienprognose hängt damit weniger an den Zahlen als an der Frage, wie lange der Markt den Bewertungsaufschlag zahlt. aktiencheck.de gibt dazu weder ein Kursziel noch eine Empfehlung ab. Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele der genannten Analystenhäuser wieder. Offenlegungen: Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank, KeyBanc. Die Einschätzungen stammen nicht von aktiencheck.de. Kursstand: US-Handel, 19.11.2026.

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