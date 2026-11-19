Die Walmart Aktie (ISIN US9311421039, Ticker WMT) notiert am 19. November 2026 bei rund 125 US-Dollar und damit etwa zwei Prozent im Minus – obwohl der Konzern Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen auswies und die Prognose erneut anhob. Die Walmart Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 127 Dollar Kursziel.
Walmart Aktie Prognose: Konzern hebt Ausblick an, Analysten sehen im Schnitt 127 Dollar – ist die Aktie bei einem KGV von über 40 ausgereizt?
Walmart hat im dritten Quartal 188,8 Milliarden Dollar umgesetzt und die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Die Walmart Aktie gibt dennoch etwa zwei Prozent nach. Was die Walmart Aktienprognose der Analysten und die neue Unternehmensprognose bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN / Ticker
- US9311421039 / WMT (Nasdaq)
- 52-Wochen-Hoch
- 135,16 $
- 52-Wochen-Tief
- 98,88 $ (Stand 23.10.2026)
- Marktkapitalisierung
- ca. 1,02 Bio. $
- Dividende
- 0,99 $ pro Jahr, 31 Erhöhungen in Folge
Stand: 19.11.2026, Kurs 19.11.2026 im US-Handel; Marktkapitalisierung Stand 15.11.2026
Der Kontrast erklärt das Suchinteresse: Eine Aktie, die in einem Jahr rund 13 Prozent zugelegt hat und mit einem Börsenwert von rund 1 Billion Dollar zu den größten Einzelhändlern der Welt zählt, wird zugleich mit einem KGV von über 40 bewertet. Wer nach der Walmart Aktie Prognose sucht, fragt vor allem: Wie viel Wachstum ist eingepreist?
Was ist bei der Walmart Aktie passiert?
Walmart hat am 19. November die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar (währungsbereinigt plus 4,5 Prozent) und lag über der Erwartung von rund 187,3 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,65 Dollar nach 0,64 Dollar im Konsens. Dennoch gab die Aktie vorbörslich um rund zwei Prozent nach: Die Vergleichsumsätze in den USA ohne Kraftstoff wuchsen mit 2,9 Prozent schwächer als im Vorquartal (4,5 Prozent), und Walmart nannte zusätzliche Kosten von über 2 Milliarden Dollar durch Kraftstoff, Transport und Investitionen.
Das Geschäftsmodell: Was treibt die Walmart Aktie?
Walmart verdient mit Supermärkten, Sam's Club und einem schnell wachsenden Online-Geschäft. Im Quartal legte der weltweite E-Commerce-Umsatz um 17 Prozent zu und macht damit rund 24 Prozent des Umsatzes aus; im US-Geschäft betrug das Plus 23 Prozent, beim Marktplatz sogar 49 Prozent. Das Werbegeschäft wuchs weltweit um 25 Prozent. Diese margenstarken Zusatzgeschäfte sind der Grund, warum der Markt Walmart zunehmend wie einen Plattformkonzern bewertet.
Welche Unternehmensprognose gibt Walmart für 2027?
Walmart hob die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2027 (währungsbereinigt) an: Das Umsatzwachstum soll 4,9 bis 5,2 Prozent betragen (zuvor 4,0 bis 5,0 Prozent), das bereinigte operative Ergebnis soll um 8,0 bis 8,6 Prozent steigen (zuvor 7,0 bis 8,5 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie 2,84 bis 2,89 Dollar erreichen (zuvor 2,80 bis 2,87 Dollar). Die Investitionen sollen rund 4,0 Prozent des Umsatzes erreichen, zuvor waren es etwa 3,5 Prozent.
|Kennzahl
|Alte Prognose
|Neue Prognose
|Umsatzwachstum
|4,0–5,0 %
|4,9–5,2 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|+7,0–8,5 %
|+8,0–8,6 %
|Bereinigtes EPS
|2,80–2,87 $
|2,84–2,89 $
|Investitionen (Anteil am Umsatz)
|ca. 3,5 %
|ca. 4,0 %
Währungsbereinigt; Geschäftsjahr bis Januar 2027.
Quelle: Walmart Inc., Quartalsmitteilung Q3 FY27 (19.11.2026)
|Segment / Kennzahl
|Wert
|Wachstum
|Konzernumsatz
|188,8 Mrd. $
|+5,2 %
|Walmart US
|125,0 Mrd. $
|+3,6 %
|International
|34,7 Mrd. $
|+3,3 % (währungsbereinigt)
|Sam's Club US
|25,9 Mrd. $
|+10,0 %
|Operatives Ergebnis
|7,8 Mrd. $
|+16 %
|Bereinigtes EPS
|0,65 $
|Konsens 0,64 $
Vergleich jeweils zum Vorjahresquartal.
Quelle: Walmart Inc., Quartalsmitteilung (19.11.2026)
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten für 2026 und 2027?
Vor den Zahlen lag der Konsens der Analysten für das Geschäftsjahr 2027 bei einem Ergebnis je Aktie von rund 2,88 Dollar; die neue Prognose von 2,84 bis 2,89 Dollar liegt damit im Rahmen. Bei einem Kurs von rund 125 Dollar ergibt sich ein erwartetes KGV von etwa 43. Belastbare Konsenswerte für das Geschäftsjahr 2028 liegen nicht vor und werden daher nicht genannt. Das Forward-KGV lag zuletzt bei 42,8 (Stand 15. November), das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der letzten zwölf Monate bei 46,4.
Welches Kursziel trauen Analysten der Walmart Aktie zu?
Der zuletzt verfügbare Konsens (Stand 23. Oktober, also vor den Zahlen) umfasste 43 Analysten: 38 Kaufempfehlungen, 4 Halten, 1 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 127,48 Dollar, die Spanne reichte von 81 bis 155 Dollar. Gegenüber dem Kurs von rund 125 Dollar bleibt damit nur ein rechnerischer Abstand von rund zwei Prozent. Kursänderungen nach den Q3-Zahlen sind in diesem Beitrag noch nicht berücksichtigt, da sie für den 19. November nicht belegt vorliegen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Bank of America
|Buy
|139 $ (zuvor 126 $)
|11.11.2026
|Wells Fargo
|Overweight
|135 $ (zuvor 120 $)
|ca. 12.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy (hochgestuft)
|136 $
|15.10.2026
|KeyBanc
|Overweight
|135 $
|10.09.2026
Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Änderungen nach den Zahlen vom 19.11. noch nicht erfasst.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Wie ist die Walmart Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 43 liegt die Walmart Aktie auf Augenhöhe mit Costco (Forward-KGV etwa 43, Stand 28. Oktober) und weit über Target (rund 15). Bank of America nutzt für ihr Kursziel selbst einen Multiplikator von 44. Der Aufschlag begründet sich mit stabilem Wachstum, Marktanteilsgewinnen und dem Ausbau von Werbung und Mitgliedschaft.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Walmart
|ca. 43
|Costco
|ca. 43
|Target
|ca. 15
Walmart Stand 15.11.2026; Costco und Target Stand 28.10.2026. Unterschiedliche Stichtage.
Was sagt die Charttechnik zur Walmart Aktie?
Beschreibend betrachtet notiert die Walmart Aktie über der 50-Tage-Linie (zuletzt rund 114,5 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 118,9 Dollar, Stand 15. November). Der Relative-Stärke-Index lag bei etwa 68 und damit im oberen Bereich. Nach oben markiert das 52-Wochen-Hoch bei 135,16 Dollar die wichtigste Hürde; der Schlusskurs vom 12. November bei 126,19 Dollar liegt knapp über dem aktuellen Kurs. Die Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Bull-Case und Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Walmart Aktie 2026 und 2027?
|Szenario
|Wer
|Kursziel
|Bull
|Höchstes Konsens-Kursziel
|155 $
|Base
|Konsens-Durchschnitt
|ca. 127,5 $
|Bear
|Niedrigstes Konsens-Kursziel
|81 $
Spanne und Durchschnitt des Analysten-Konsens vom 23.10.2026.
Was beobachten Anleger bei der Walmart Aktie jetzt?
Im Fokus stehen die Reaktion der Analysten auf die angehobene Prognose, die Entwicklung der Vergleichsumsätze im wichtigen Weihnachtsquartal und die Frage, ob die höheren Investitionen die Marge belasten. Die Termine für die nächsten Quartalszahlen und die Dividendenzahlungen sind in diesem Beitrag nicht belegt.
FAQ: Häufige Fragen zur Walmart Aktienprognose
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten? Vor den Q3-Zahlen (Stand 23. Oktober) empfahlen 38 von 43 Analysten den Kauf; das durchschnittliche Kursziel lag bei 127,48 Dollar.
Welches Kursziel hat die Walmart Aktie? Die Spanne der Konsens-Kursziele reicht von 81 bis 155 Dollar; Bank of America nennt 139 Dollar, Wells Fargo 135 Dollar.
Warum gibt die Walmart Aktie trotz angehobener Prognose nach? Genannt werden die schwächeren Vergleichsumsätze, höhere Kosten und die hohe Bewertung.
Wie hoch ist die Walmart Aktie 2026 und 2027 bewertet? Auf Basis der neuen Prognose liegt das erwartete KGV bei rund 43.
Zahlt die Walmart Aktie eine Dividende? Ja, 0,99 Dollar pro Jahr, das entspricht einer Rendite von rund 0,8 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele der genannten Analystenhäuser wieder. Offenlegungen: Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank, KeyBanc. Die Einschätzungen stammen nicht von aktiencheck.de. Kursstand: US-Handel, 19.11.2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.