Walmart steht in dieser Woche im Rampenlicht. Am Donnerstag, 19. November, legt der Konzern um 8 Uhr New Yorker Zeit, also 14 Uhr MEZ, die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Einen Tag vorher berichtet Rivale Target. Im Vorfeld sammelt die Aktie Rückenwind: Bank-of-America-Analyst Christopher Nardone bestätigte am 11. November seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 126 auf 139 Dollar an. Er erwartet laut Stocktwits weitere Marktanteilsgewinne und eine Anhebung der Jahresprognose zum oberen Ende der Spanne. Mizuho erhöhte bereits am 10. November von 125 auf 135 Dollar.

Die Erinnerung an das zweite Quartal mahnt jedoch zur Vorsicht. Am 20. August verlor die Aktie rund 10 Prozent – der stärkste Tagesverlust seit Mai 2022. Grund war ein US-Vergleichsumsatz von nur 2,6 Prozent, erwartet waren rund 3,7 Prozent. Walmart hatte rund 2,9 Milliarden Dollar aus Zollrückerstattungen in Preissenkungen gesteckt. Seither hat sich die Aktie vom Tief bei 106,13 Dollar kräftig erholt; seit Jahresbeginn liegt sie laut Stocktwits rund 13 Prozent im Plus.