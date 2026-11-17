Die Walmart Aktie (Ticker WMT, ISIN US9311421039, WKN 860853) beweist im Tech-Ausverkauf ihre Nehmerqualitäten: Während der Dow Jones am Montag mehr als 700 Punkte verlor, schloss der größte Einzelhändler der Welt an der Nasdaq bei 128,41 Dollar sogar leicht im Plus. Bis zum Rekordhoch von 135,16 Dollar fehlen nur gut 5 Prozent. Die Walmart Aktienprognose der Analysten zieht nach: Die Bank of America hob ihr Kursziel vor den Zahlen am Donnerstag von 126 auf 139 Dollar an, das durchschnittliche Ziel von 43 Analysten liegt laut StockAnalysis bei 130,78 Dollar.
Walmart Aktie Prognose: BofA hebt das Kursziel auf 139 Dollar, Donnerstag kommen die Zahlen – reicht der Rückenwind für einen neuen Rekord?
Die Walmart Aktie hält sich im Ausverkauf an der Wall Street stabil und notiert nur wenige Prozent unter dem Rekord. Vor den Q3-Zahlen am Donnerstag heben Analysten ihre Ziele an. Was Guidance, Konsens, die Walmart Aktienprognose der Wall Street und die Bewertung jetzt verraten.
Der Abstand zwischen Kurs und Konsens ist damit klein – der Markt hat vieles von dem, was Analysten erwarten, schon eingepreist. Umso wichtiger werden die Zahlen zum dritten Quartal am Donnerstag. Beim letzten Mal, im August, brach die Aktie nach einer Enttäuschung beim US-Umsatz um rund 10 Prozent ein. Welche Walmart Aktie Prognose trägt diesmal?
Zahlen am Donnerstag
Q3-Bericht am 19. November vor US-Börsenstart; Konsens: 187,2 Mrd. Dollar Umsatz, 0,64 Dollar Gewinn je Aktie.
Guidance angehoben
Für das Geschäftsjahr erwartet Walmart einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar.
Ziele steigen
BofA erhöht auf 139 Dollar, Mizuho auf 135 Dollar – beide bleiben bei Kaufen.
Teure Qualität
Mit einem KGV von rund 45 ist Walmart so hoch bewertet wie Costco.
Der Auslöser
Was ist bei der Walmart Aktie passiert?
Walmart steht in dieser Woche im Rampenlicht. Am Donnerstag, 19. November, legt der Konzern um 8 Uhr New Yorker Zeit, also 14 Uhr MEZ, die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Einen Tag vorher berichtet Rivale Target. Im Vorfeld sammelt die Aktie Rückenwind: Bank-of-America-Analyst Christopher Nardone bestätigte am 11. November seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 126 auf 139 Dollar an. Er erwartet laut Stocktwits weitere Marktanteilsgewinne und eine Anhebung der Jahresprognose zum oberen Ende der Spanne. Mizuho erhöhte bereits am 10. November von 125 auf 135 Dollar.
Die Erinnerung an das zweite Quartal mahnt jedoch zur Vorsicht. Am 20. August verlor die Aktie rund 10 Prozent – der stärkste Tagesverlust seit Mai 2022. Grund war ein US-Vergleichsumsatz von nur 2,6 Prozent, erwartet waren rund 3,7 Prozent. Walmart hatte rund 2,9 Milliarden Dollar aus Zollrückerstattungen in Preissenkungen gesteckt. Seither hat sich die Aktie vom Tief bei 106,13 Dollar kräftig erholt; seit Jahresbeginn liegt sie laut Stocktwits rund 13 Prozent im Plus.
Geschäftsmodell
Womit verdient Walmart sein Geld?
Walmart betreibt Supermärkte, Supercenter und den Großhandelsclub Sam's Club in den USA sowie zahlreiche internationale Märkte. Der Kern ist der Verkauf von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs zu niedrigen Preisen. Wachstumstreiber sind zunehmend das Online-Geschäft, der Marktplatz für Drittanbieter und das hochprofitable Werbegeschäft. Laut KeyBanc steigert der KI-Einkaufsassistent „Sparky“ die Warenkörbe um rund 35 Prozent. Walmart notiert seit Dezember 2025 an der Nasdaq und gehört inzwischen zum Nasdaq 100.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Walmart Aktienprognose des Unternehmens?
Das Management hat die Latte im August höher gelegt – nun muss das dritte Quartal liefern.
Im zweiten Quartal übertraf Walmart beim Gewinn die Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,81 Dollar, der Konsens bei 0,74 Dollar. Das US-Onlinegeschäft wuchs um 24 Prozent, der Marktplatz um 52 Prozent und das weltweite Werbegeschäft um 38 Prozent. Belastend wirkte eine neue Preisregel im Pharmabereich, die den Vergleichsumsatz laut Hudson Labs um 125 Basispunkte drückte.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 hob Walmart die Prognose an: Der Umsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 5 Prozent wachsen, das operative Ergebnis um 7 bis 8,5 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt der Konzern 2,80 bis 2,87 Dollar in Aussicht, nach zuvor 2,75 bis 2,85 Dollar. Für das dritte Quartal erwartet Walmart 3 bis 3,75 Prozent Umsatzwachstum und 0,62 bis 0,64 Dollar Gewinn je Aktie.
|Kennzahl
|Guidance Walmart
|Konsens
|Vorjahr
|Umsatz Q3
|+3 bis +3,75 %
|187,19 Mrd. $
|175,17 Mrd. $
|Gewinn je Aktie Q3 (bereinigt)
|0,62–0,64 $
|0,64 $
|0,60 $
|Gewinn je Aktie GJ 2027 (bereinigt)
|2,80–2,87 $
|2,87 $
|–
|Umsatz GJ 2027
|+4 bis +5 %
|751,39 Mrd. $
|–
|KGV GJ 2027e
|–
|rund 44,7
|–
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Guidance vom 20.08.2026; Konsens laut Hudson Labs (Q3) und Zacks (GJ). KGV eigene Rechnung auf Basis von 128,41 USD.
Quelle: Walmart, Hudson Labs, Zacks, Fiscal.ai
Die Tabelle zeigt die Ausgangslage für die Walmart Aktie Prognose: Der Konsens liegt beim Gewinn am oberen Ende der Unternehmensspanne. Eine bloße Bestätigung dürfte deshalb kaum reichen, um neue Rekorde zu tragen.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Walmart Aktie zu?
Die Wall Street ist klar positiv gestimmt. Laut Koyfin (via Stocktwits) raten 38 von 43 Analysten zum Kauf oder starken Kauf, vier zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 128,70 Dollar, die Spanne reicht von 81 bis 155 Dollar. StockAnalysis nennt 130,78 Dollar, MarketBeat 132,41 Dollar. Der Abstand zum Kurs beträgt damit nur 0 bis 3 Prozent – die Walmart Aktienprognose des Konsens ist weitgehend eingepreist, die jüngsten Anhebungen gehen aber darüber hinaus.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Bank of America
|Buy
|126 → 139
|11.11.2026
|Stocktwits
|Mizuho
|Outperform
|125 → 135
|10.11.2026
|Stocktwits
|KeyBanc
|Overweight
|145 (bestätigt)
|November 2026
|allmind.ai
|TD Cowen
|k. A.
|136 → 145
|k. A.
|Yahoo Finance (Überschrift)
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datum KeyBanc nicht genannt.
Quelle: Stocktwits, allmind.ai, Yahoo Finance
Mizuho schätzt den weltweiten Warenumsatz (GMV) laut Stocktwits auf rund 765 Milliarden Dollar. KeyBanc nennt als Treiber Onlinehandel, Werbung, Automatisierung und KI, sieht aber ein Risiko im „K-förmigen“ Konsumumfeld, in dem einkommensstarke und -schwache Haushalte auseinanderdriften. Die Bank of America erwartet für das Quartal einen US-Vergleichsumsatz ohne Kraftstoff von 2,8 Prozent.
Bewertung
Ist die Walmart Aktie im Vergleich zu Costco und Target zu teuer?
Mit einem erwarteten KGV von rund 45 gehört Walmart zu den teuersten Einzelhändlern der Welt. Laut einem Webull-Beitrag liegt die Bewertung etwa gleichauf mit Costco, während Target mit einem KGV von rund 17,5 deutlich günstiger ist. Die Bewertung spiegelt den Wandel vom klassischen Discounter zu einem Plattformkonzern mit Werbe- und Marktplatzgeschäft wider – sie lässt aber wenig Spielraum für Enttäuschungen. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,8 Prozent entsprechend niedrig.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Nächste Zahlen
|Besonderheit
|Walmart
|rund 46
|19.11.2026
|Vergleichsumsatz USA Q2 +2,6 %
|Costco
|rund 46
|k. A.
|Allzeithoch, Sonderdividende
|Target
|rund 17,5
|18.11.2026
|Vergleichsumsatz Q2 +3,8 %
Erwartetes KGV laut Webull (ca. 11.11.2026); Q2-Kennzahlen Target laut ifyouspent.
Quelle: Webull, ifyouspent, StockAnalysis
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Walmart Aktie Prognose?
Charttechnisch ist die Walmart Aktie im Aufwärtstrend. Laut boerse.de notiert die Aktie in Euro deutlich über ihren gleitenden Durchschnitten; die 50-Tage-Linie lag am 16. November bei 101,48 Euro, die 200-Tage-Linie bei 103,00 Euro. Wichtigster Widerstand ist das Rekordhoch bei 135,16 Dollar. Als Unterstützungen gelten die Zone um 119 bis 121 Dollar und das August-Tief bei rund 106 Dollar. Ein Ausbruch über das Rekordhoch nach den Zahlen würde den Trend bestätigen, eine Enttäuschung könnte die Aktie in Richtung der Unterstützungszone schicken.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Walmart Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|139–155 USD (BofA, KeyBanc, Höchstziel)
|Marktanteilsgewinne, Prognoseanhebung, Werbung und KI
|Base-Case
|128,70–130,78 USD (Konsens)
|Wachstum im Rahmen der Guidance
|Bear-Case
|81 USD (niedrigstes Ziel)
|Hohe Bewertung, schwaches US-Wachstum, Konsumflaute
Kursziele Dritter; kein Haus hat explizite Bull/Base/Bear-Szenarien veröffentlicht, Zuordnung nach Höhe der Ziele.
Quelle: Koyfin via Stocktwits, StockAnalysis, allmind.ai
Termine
Was Anleger bei der Walmart Aktie jetzt beobachten
17. November, 14:30 MEZ: US-Einzelhandelsumsätze als Stimmungstest für den Konsum.
18. November: Zahlen von Target.
19. November, 14:00 MEZ: Walmart-Zahlen zum dritten Quartal – entscheidend sind US-Vergleichsumsatz und Jahresprognose.
11. Dezember: Nächster Ex-Dividenden-Tag laut StockAnalysis.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart Aktienprognose
Wie lautet die Walmart Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 43 Analysten bei 130,78 Dollar; Koyfin nennt eine Spanne von 81 bis 155 Dollar.
Wann legt Walmart die Quartalszahlen vor? Am Donnerstag, 19. November 2026, um 8 Uhr New Yorker Zeit (14 Uhr MEZ).
Was erwarten Analysten von den Walmart-Zahlen? Der Konsens rechnet mit rund 187,2 Mrd. Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar.
Welches Kursziel hat die Bank of America für die Walmart Aktie? BofA hob das Ziel am 11. November von 126 auf 139 Dollar an und bestätigte „Buy“.
Was erwarten Analysten für die Walmart Aktie 2027? Für das Geschäftsjahr 2027 (bis Ende Januar) erwartet der Konsens laut Zacks einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,87 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Outperform“ mit Kursziel 135 US-Dollar von Mizuho vom 10.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quelle: Mizuho Americas Disclosures; weitere Häuser: KeyBanc, TD Cowen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Walmart Inc. (WMT): Kaufen, Kursziel 135,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho Securities USA vom 10.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho Securities USA.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.