Ziel erreicht – Empfehlung bleibt: Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Overweight“ für die Walmart-Aktie und bestätigt das Kursziel von 128 US-Dollar. Die Aktie schloss am Freitag mit 128,09 US-Dollar bereits auf Höhe des Kursziels. Am Donnerstag, 19. November, legt der weltgrößte Einzelhändler die Zahlen zum dritten Quartal seines Geschäftsjahres vor.
Walmart-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 128 Dollar vor den Zahlen am Donnerstag
Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bestätigt „Overweight“ für die Walmart-Aktie mit einem Kursziel von 128 US-Dollar. Die Aktie notiert mit 128,09 US-Dollar bereits auf Höhe des Ziels. Am 19. November legt der Handelsriese seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Handelssymbol
- WMT (Nasdaq)
- Analyst
- Peter Keith
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 128 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Walmart-Aktie
Kursziel eingeholt – Keith bleibt optimistisch
Peter Keith sieht die Walmart-Aktie positiv. Seine Kaufempfehlung bestätigt er kurz vor den Quartalszahlen, obwohl die Aktie sein Kursziel bereits erreicht hat.
Das ist ungewöhnlich, aber nicht widersprüchlich: Mit „Overweight“ signalisiert Piper Sandler, dass sich die Walmart-Aktie besser als der Durchschnitt der beobachteten Werte entwickeln dürfte.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt dabei auf die Stärke im Onlinehandel und die Rolle von Walmart als bevorzugte Einkaufsadresse preisbewusster Kunden.
Die Argumente von Peter Keith
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Peter Keith stützt:
Wachstum im Onlinehandel
Walmart hat seinen Anteil am US-Onlinehandel in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und wächst online schneller als viele Wettbewerber.
Filialen als Lager
Die mehr als 4.000 Walmart-Märkte in den USA dienen zugleich als Ausgangspunkt für schnelle Lieferungen und Abholungen.
Krisenfestes Geschäft
Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs machen einen Großteil des Umsatzes aus und sind wenig konjunkturanfällig.
Neue Ertragsquellen
Werbung und Mitgliedschaften wachsen deutlich schneller als das klassische Handelsgeschäft und verbessern die Marge.
Was am Donnerstag zählt
Bei den Zahlen zum dritten Quartal stehen das Wachstum der vergleichbaren Umsätze in den USA, der Onlinehandel und der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft im Fokus.
Die Erwartungen sind hoch: Die Walmart-Aktie ist gemessen am Gewinn deutlich höher bewertet als viele andere Einzelhändler. Enttäuschungen könnten daher spürbar auf den Kurs drücken.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Peter Keith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 128 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Walmart Inc. (WMT): Kaufen, Kursziel 128,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Peter Keith, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Peter Keith, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.