Walmart-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Peter Keith bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 128 Dollar vor den Zahlen am Donnerstag

Das ist ungewöhnlich, aber nicht widersprüchlich: Mit „Overweight“ signalisiert Piper Sandler, dass sich die Walmart-Aktie besser als der Durchschnitt der beobachteten Werte entwickeln dürfte.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt dabei auf die Stärke im Onlinehandel und die Rolle von Walmart als bevorzugte Einkaufsadresse preisbewusster Kunden.