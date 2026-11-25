Die Walmart Aktie profitiert von einem Wandel, den viele unterschätzt haben. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz des größten Einzelhändlers der Welt um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,65 Dollar leicht über den Erwartungen. Der eigentliche Motor ist das Internet: Weltweit wuchs der Onlinehandel um 17 Prozent, in den USA sogar um 23 Prozent. Die Umsätze auf dem Marktplatz für Drittanbieter schnellten um 49 Prozent nach oben.
Walmart Aktie: Onlinehandel plus 23 Prozent, Prognose zum dritten Mal erhöht – wird der Supermarkt-Riese zum Tech-Konzern?
Walmart wächst online fast fünfmal so schnell wie im Laden und verdient immer mehr mit Werbung. Die Prognose steigt erneut. Was das für die Walmart Aktie vor dem Weihnachtsgeschäft bedeutet.
Die Prognose
Zum dritten Mal nach oben
Walmart hob die Ziele für das Geschäftsjahr bereits zum dritten Mal an. Erwartet werden nun 4,9 bis 5,2 Prozent mehr Umsatz, 8 bis 8,6 Prozent mehr bereinigtes operatives Ergebnis und ein Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar. Besonders lukrativ ist das Werbegeschäft: Die Werbeerlöse in den USA legten um 37 Prozent zu.
Die Schattenseite
Langsamere Filialen, teure Abos
Nicht alles glänzt: In den bestehenden Märkten wuchs der Umsatz ohne Kraftstoff nur um 2,9 Prozent, nach 4,5 Prozent im Vorjahr. Zudem bietet Walmart ein neues Abo-Paket aus Walmart+ und Sam's Club Plus für 120 Dollar im Jahr an, das das Ergebnis voraussichtlich bis ins Geschäftsjahr 2028 belastet. Die Börse reagierte entsprechend verhalten.
Die Walmart Aktie wird zunehmend wie ein Tech-Wert gehandelt. Onlinehandel und Werbung treiben die Marge – das schwächere Filialgeschäft zeigt aber, dass der klassische Kern Rückenwind braucht.
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Wie stark wuchs der Onlinehandel?
Weltweit um 17 Prozent, in den USA um 23 Prozent.
Was erwartet Walmart beim Gewinn?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar im Geschäftsjahr 2027.
Wer führt Walmart?
Konzernchef ist John Furner.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.