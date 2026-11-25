Wie stark wuchs der Onlinehandel?

Weltweit um 17 Prozent, in den USA um 23 Prozent.

Was erwartet Walmart beim Gewinn?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar im Geschäftsjahr 2027.

Wer führt Walmart?

Konzernchef ist John Furner.