Die Walmart-Aktienanalyse sei Teil einer breiteren Aufnahme der Beobachtung des Konsumgüter- und Einzelhandelssektors in Nord- und Südamerika. Gerade die Aussagen zum Branchenumfeld würden dabei eine wichtige Frage aufwerfen: Wie viel des ausgewiesenen Wachstums beruhe auf einer tatsächlich stärkeren Nachfrage – und wie viel lediglich auf höheren Preisen?