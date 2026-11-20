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Walmart Aktie nach Q3-Zahlen: Starke Marge, hoher Preis

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 11:40 3 Min.

Walmarts Bruttomarge überzeugt RBC, doch nach der vorbörslichen Erholung auf 128,50 USD fehlen der Aktie nur noch 2,50 USD zum Kursziel.

Bild: Oberon Copeland / Unsplash

Der Analyst Steven Shemesh von RBC bestätigt in seiner Walmart-Aktienanalyse vom 19.11.2026 das Rating "outperform" und das Kursziel von 131 USD für die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT). Am 19. November sei die Aktie um 16:00 Uhr New Yorker Zeit mit 126,04 USD aus dem Handel gegangen, ein Minus von 1,32 USD oder 1,04%. Am 20. November habe sie vorbörslich bis 5:32 Uhr um 2,46 USD oder 1,95% auf 128,50 USD zugelegt. Damit habe sie den Vortagesverlust mehr als aufgeholt. Bis zum Kursziel von RBC hätten nur noch 2,50 USD gefehlt. Was nach dem Verkauf an der Kasse übrig bleibe Unter den Zahlen zum dritten Quartal steche für Steven Shemesh die Bruttomarge positiv hervor. Die Kennzahl zeige, welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der Kosten der verkauften Waren verbleibe. Gerade bei einem Händler von der Größe Walmarts könnten schon kleine Veränderungen ins Gewicht fallen: Je 100 USD Umsatz entspreche ein zusätzlicher Prozentpunkt Bruttomarge einem Dollar mehr Rohertrag. Wie viel davon als operativer Gewinn übrig bleibe, hänge unter anderem von den Personal- und Betriebskosten ab. Insgesamt hätten die Quartalszahlen die Erwartungen von Steven Shemesh weitgehend getroffen. Auch die Aussagen zum kommenden Jahr hätten sich mit seinen Annahmen gedeckt. Die Bruttomarge liefere RBC damit ein Argument für das bestehende Rating "outperform". Einen Anlass, das Kursziel anzuheben, habe Steven Shemesh in seiner ersten Reaktion auf die Zahlen jedoch nicht gesehen. Warum der Ausblick bei 128,50 USD an Gewicht gewinne Die Walmart-Aktienanalyse von RBC lenke den Blick deshalb auf die nächsten Aussagen des Managements. Bei der bereits hohen Bewertung sei für Anleger vor allem von Interesse, ob sich die erfreuliche Bruttomarge auch in den kommenden Quartalen halten lasse. Für einen Einzelhändler stelle sich diese Frage besonders dann, wenn er über Preisnachlässe entscheide. Eine Aktion könne mehr Kunden in die Filialen bringen und zugleich den Rohertrag je verkauftem Artikel schmälern. Entscheidend sei, ob das zusätzliche Geschäft diesen Effekt auffange. Wie hoch die Erwartungen an Walmart bereits seien, lasse sich am Abstand zum Analystenziel ablesen. Vom Schlusskurs bei 126,04 USD bis zur Marke von 131 USD habe das rechnerische Kurspotenzial noch 3,94% betragen. Beim vorbörslichen Kurs von 128,50 USD seien es nur noch 1,95% gewesen. Die Aktie habe sich dem Ziel also binnen weniger Stunden deutlich genähert, während die Einschätzung der Bank unverändert geblieben sei. Der Analyst Steven Shemesh von RBC hält in seiner Walmart-Aktienanalyse am Rating "outperform" fest. Sein Kursziel von 131 USD lässt nach der vorbörslichen Erholung noch 2,50 USD Spielraum. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – für 2,50 Dollar bekommt man bei Walmart noch etwas, für diesen Börsentipp im Gruppenchat gibt es sogar 100% Rabatt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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