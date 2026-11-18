Die Walmart-Aktie (Handelssymbol WMT, ISIN US9311421039) steht vor ihrem großen Zahlentag: Der weltgrößte Einzelhändler legt nach den Vorschauen am Donnerstag, 19. November, vor US-Börsenöffnung die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Es ist ein Quartal, das sich schwer lesen lässt – Sondereffekte aus Zöllen, Pharmapreisen und einem verschobenen indischen Shopping-Festival verzerren das Bild.
Walmart-Aktie: Morgen kommen die Zahlen – wie viel Tempo steckt im Handelsriesen?
Walmart-Aktie vor den Quartalszahlen am Donnerstag: Rund 187 Mrd. Dollar Umsatz erwartet, E-Commerce wuchs zuletzt um 23 Prozent – worauf es jetzt ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Handelssymbol
- WMT (Nasdaq)
- ISIN
- US9311421039
- Sitz
- Bentonville, Arkansas
Stand: 18.11.2026, Unternehmensangaben
Genau deshalb lohnt sich der Blick auf das große Bild: Walmart wächst stärker als der klassische Handel, verdient zunehmend mit Werbung und Mitgliedschaften und hat den Jahresausblick zuletzt angehoben. Die Frage ist, wie viel davon schon eingepreist ist.
Die Erwartungen
Was erwartet die Wall Street von der Walmart-Aktie im dritten Quartal?
|Kennzahl
|Vorjahr (Q3 FY26)
|Prognose / Erwartung
|Nettoumsatz
|177,8 Mrd. USD
|währungsbereinigt +3,0 bis +3,75 % (Walmart)
|Umsatzkonsens
|–
|rund 187,2 Mrd. USD (GuruFocus)
|Bereinigtes EPS
|0,62 USD
|0,62–0,64 USD (Walmart)
|EPS-Konsens
|–
|0,64 USD (Barchart) bzw. 0,70 USD (GuruFocus)
|US-Vergleichsumsatz ohne Kraftstoff
|–
|rund +2,9 % (GuruFocus)
Konsens aus Vorschauen von Ende Oktober beziehungsweise ohne Datum; die Quellen widersprechen sich teils.
Quelle: Walmart (Q2-Mitteilung vom 20.08.2026), Barchart/Yahoo Finance (28.10.2026), GuruFocus/TradingView
Auffällig: Die Quellen nennen für das Ergebnis je Aktie Konsenswerte von 0,64 und 0,70 US-Dollar, Walmarts eigene Spanne liegt bei 0,62 bis 0,64 US-Dollar. Laut Barchart hat Walmart die EPS-Schätzungen in den vergangenen vier Quartalen jeweils übertroffen.
Der Treiber
Was treibt das Wachstum bei Walmart: E-Commerce, Werbung, Mitgliedschaften?
Im zweiten Quartal, das Walmart am 20. August meldete, stieg der Gesamtumsatz um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden US-Dollar. Der E-Commerce wuchs weltweit um 23 Prozent, das Werbegeschäft um 38 Prozent, die Mitgliedsgebühren um 17 Prozent. Das operative Ergebnis legte um 28,8 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar zu, auch wegen Zollerstattungen, die Walmart nach eigenen Angaben teils in niedrigere Preise reinvestiert.
Wachstum im zweiten Quartal FY2027
Prozent
Quelle: Walmart-Mitteilung vom 20.08.2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Werbung weltweit
|+38
|E-Commerce weltweit
|+23
|Mitgliedsgebühren
|+17
|Gesamtumsatz
|+5,9
Der Kern des Händlers wächst langsamer: Der US-Vergleichsumsatz ohne Kraftstoff legte um 2,6 Prozent zu, belastet mit 125 Basispunkten durch Pharma-Deflation infolge einer neuen Höchstpreisregel.
Die Sondereffekte
Welche Sondereffekte verzerren die Quartalszahlen der Walmart-Aktie?
Walmart selbst warnte, dass die Prognose für das dritte Quartal eine Belastung von mehr als 100 Basispunkten enthält, weil die Flipkart-Aktionstage „Big Billion Days“ vom dritten ins vierte Quartal rutschen. Finanzchef John David Rainey riet Anlegern, das zweite und dritte Quartal gemeinsam zu betrachten. Hinzu kommen die Zollerstattungen: Sie stützten das zweite Quartal, zugleich nennt Walmart neue Zölle als Risiko.
|Kennzahl
|Bisher
|Aktuell
|Nettoumsatz (währungsbereinigt)
|+3,5 bis +4,5 %
|+4,0 bis +5,0 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|+6,0 bis +8,0 %
|+7,0 bis +8,5 %
|Bereinigtes EPS
|2,75–2,85 USD
|2,80–2,87 USD
Basis Geschäftsjahr 2026: bereinigtes EPS 2,64 USD. Konsens 2,88 USD laut Barchart (28.10.2026).
Quelle: Walmart, 20.08.2026
Die Stimmen
Wie bewerten Analysten die Walmart-Aktie?
Die Stimmung ist überwiegend positiv, Stand der Daten Ende Oktober. Nach Barchart zählen 30 von 39 Analysten die Aktie zu „Strong Buy“, 6 zu „Moderate Buy“, 3 zu „Hold“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 129,26 US-Dollar. Die Deutsche Bank hatte Walmart am 15. Oktober von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 113 auf 136 US-Dollar angehoben – mit Verweis auf Marktanteilsgewinne bei Lebensmitteln und höhermargige Erlöse aus Werbung, Marketplace und Mitgliedschaften. Das sind Einschätzungen Dritter, keine von aktiencheck.de.
Der Markt rechnet laut GuruFocus mit einem Kurssprung von rund 6,3 bis 6,6 Prozent nach den Zahlen, mehr als der historische Durchschnitt von etwa 4,8 Prozent. In sechs von zwölf Quartalen schloss die Aktie nach Zahlen tiefer.
Der Ausblick
Worauf kommt es bei der Walmart-Aktie am Donnerstag an?
Entscheidend sind der Umsatz im US-Kerngeschäft, das Tempo bei Werbung und E-Commerce und vor allem, ob Walmart den angehobenen Jahresausblick bestätigt oder weiter erhöht. Für Aktionäre zählt auch die Kapitalrückgabe: Walmart kaufte im laufenden Jahr 42,3 Millionen Aktien für 5,1 Milliarden US-Dollar zurück, von der im Februar genehmigten 30-Milliarden-Dollar-Ermächtigung sind noch 25,1 Milliarden frei.
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wann legt Walmart die Zahlen vor?
Nach den Vorschauen am Donnerstag, 19. November 2026, vor Börsenöffnung in den USA.
Was erwartet Walmart selbst für das dritte Quartal?
Währungsbereinigtes Umsatzplus von 3,0 bis 3,75 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,62 bis 0,64 US-Dollar.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Walmart-Aktie?
Laut Barchart liegt der Durchschnitt bei 129,26 US-Dollar (Stand Ende Oktober); die Deutsche Bank nennt 136 US-Dollar.
Zahlt Walmart eine Dividende?
Ja, im ersten Halbjahr 0,99 US-Dollar je Aktie nach 0,94 im Vorjahr (laut Q2-Mitteilung).
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