Die Stimmung ist überwiegend positiv, Stand der Daten Ende Oktober. Nach Barchart zählen 30 von 39 Analysten die Aktie zu „Strong Buy“, 6 zu „Moderate Buy“, 3 zu „Hold“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 129,26 US-Dollar. Die Deutsche Bank hatte Walmart am 15. Oktober von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 113 auf 136 US-Dollar angehoben – mit Verweis auf Marktanteilsgewinne bei Lebensmitteln und höhermargige Erlöse aus Werbung, Marketplace und Mitgliedschaften. Das sind Einschätzungen Dritter, keine von aktiencheck.de.

Der Markt rechnet laut GuruFocus mit einem Kurssprung von rund 6,3 bis 6,6 Prozent nach den Zahlen, mehr als der historische Durchschnitt von etwa 4,8 Prozent. In sechs von zwölf Quartalen schloss die Aktie nach Zahlen tiefer.