Die Walmart-Aktie (ISIN US9311421039, WKN 860853, Symbol WMT) zählt im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) legt der Handelskonzern 1,17 % auf 131,09 US-Dollar zu.
Walmart-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Defensive Stärke im Tech-Rücksetzer
Die Walmart-Aktie steigt laut Indikation um 1,17 % auf 131,09 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Gewinnern. Warum der Handelsriese gefragt ist.
Dow Jones Gewinner
Warum die Walmart-Aktie zulegt
Ein neuer Auslöser aus dem Unternehmen ist für den Tag nicht bekannt. Das Plus der Walmart-Aktie als Dow Jones Gewinner passt zum Marktbild:
Rotation in Defensivwerte
Technologiewerte wie Nvidia geben nach; Anleger schichten in Titel mit stabilem Geschäft um. Der Lebensmittel- und Alltagsbedarf von Walmart gilt als konjunkturresistent.
Weihnachtsgeschäft voraus
Die Zeit rund um Black Friday ist für den Einzelhandel wichtig und rückt in den Fokus der Anleger.
Zinsen und Zölle
Bei Zinserhöhungserwartung für Dezember (laut Berichten rund 95 %) und Zollberichten sind Unternehmen mit stabilen Erträgen gefragter.
FAQ
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Warum ist die Walmart-Aktie Dow Jones Gewinner?
Laut Indikation steigt sie um 1,17 % auf 131,09 US-Dollar, getragen von der Rotation in Defensivwerte.
Gibt es neue Walmart-Nachrichten?
Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.
An welcher Börse wird Walmart gehandelt?
Das CMS führt die Aktie an der Nasdaq (WMT).
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN
- US9311421039
- WKN
- 860853
- Handelssymbol
- WMT (Nasdaq), US-Symbol WMT
- Dow-Jones-Rang heute
- Gewinner Nr. 2
Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect
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