Walmart-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Defensive Stärke im Tech-Rücksetzer

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:56 2 Min.

Die Walmart-Aktie steigt laut Indikation um 1,17 % auf 131,09 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Gewinnern. Warum der Handelsriese gefragt ist.

Die Walmart-Aktie (ISIN US9311421039, WKN 860853, Symbol WMT) zählt im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) legt der Handelskonzern 1,17 % auf 131,09 US-Dollar zu. Walmart-Aktie laut Indikation, Dow Jones Gewinner Nr. 2 +1,17 % Indikation im frühen US-Handel 131,09 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Gewinner Warum die Walmart-Aktie zulegt Ein neuer Auslöser aus dem Unternehmen ist für den Tag nicht bekannt. Das Plus der Walmart-Aktie als Dow Jones Gewinner passt zum Marktbild: 01 Rotation in Defensivwerte Technologiewerte wie Nvidia geben nach; Anleger schichten in Titel mit stabilem Geschäft um. Der Lebensmittel- und Alltagsbedarf von Walmart gilt als konjunkturresistent. 02 Weihnachtsgeschäft voraus Die Zeit rund um Black Friday ist für den Einzelhandel wichtig und rückt in den Fokus der Anleger. 03 Zinsen und Zölle Bei Zinserhöhungserwartung für Dezember (laut Berichten rund 95 %) und Zollberichten sind Unternehmen mit stabilen Erträgen gefragter. Was die Walmart-Aktie stützt Breites Geschäft von Lebensmitteln bis Online-Handel.

Defensive Eigenschaften in unruhigen Märkten. Was die Walmart-Aktie belastet Zölle können Einkaufspreise und Margen beeinflussen.

Nach der Rotation kann der Zufluss ebenso schnell wieder abebben. FAQ Häufige Fragen zur Walmart-Aktie Warum ist die Walmart-Aktie Dow Jones Gewinner? Laut Indikation steigt sie um 1,17 % auf 131,09 US-Dollar, getragen von der Rotation in Defensivwerte.

Gibt es neue Walmart-Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.

An welcher Börse wird Walmart gehandelt? Das CMS führt die Aktie an der Nasdaq (WMT). Steckbrief Unternehmen Walmart Inc. ISIN US9311421039 WKN 860853 Handelssymbol WMT (Nasdaq), US-Symbol WMT Dow-Jones-Rang heute Gewinner Nr. 2 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Walmart-Aktie als Dow Jones Gewinner Die Walmart-Aktie profitiert als Dow Jones Gewinner von der Rotation in defensive Werte. Ein spezieller Unternehmensgrund ist nicht erkennbar.

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