Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüter-Riesen Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) unter die Lupe.
Walmart Aktie im Höhenflug: Prognose angehoben und KI als Wachstumstreiber – Jetzt Aktien kaufen?
Walmart schlägt mit 188,84 Milliarden US-Dollar Umsatz die Erwartungen und hebt die Jahresprognose an.
Walmart habe mit seinen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal ein beeindruckendes Ausrufezeichen gesetzt. Der Konzern habe die Erwartungen der Analysten übertroffen und zudem seine Prognose für das Gesamtjahr spürbar angehoben. Wer in Anbetracht anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten überlege, robuste und stark positionierte Aktien kaufen zu wollen, komme an der Walmart-Aktie aktuell kaum vorbei. Im Folgenden schlüssele Klatt dir die drei wichtigsten strategischen Erkenntnisse aus diesem starken Quartalsbericht auf.
📌 Die 3 Key Takeaways zu den Walmart-Zahlen
1. 📊 Umsatz und Gewinn würden die Wall-Street-Schätzungen schlagen
Besser als erwartet: Im dritten Quartal habe Walmart einen Umsatz von 188,84 Milliarden US-Dollar gemeldet und die Schätzungen (187,27 Milliarden US-Dollar) damit hinter sich gelassen. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 65 Cent die erwarteten 64 Cent übertroffen.
Solides US-Wachstum: Der Nettoumsatz von Walmart U.S. sei um 3,6% auf 125 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die für den Handel so wichtigen vergleichbaren Umsätze (ohne Kraftstoffe) seien um 2,9% gestiegen und hätten die Erwartungen punktgenau getroffen. Der Nettogewinn sei mit 4,95 Milliarden US-Dollar (62 Cent pro Aktie) zwar geringer ausgefallen als im Vorjahr (6,14 Milliarden US-Dollar), doch der Gesamtumsatz sei solide um 5,2% gestiegen.
2. 🤖 KI-Boost durch "Sparky" und explodierende Mitgliedschaften
Der KI-Assistent liefere: Ein massiver operativer Erfolg sei die Einführung des KI-Assistenten "Sparky". Laut US-Chef John Furner gebe es eine ermutigende Akzeptanz, die im Vorfeld der Weihnachtssaison bereits zu einem Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwerts um satte 40% geführt habe.
Sam's Club und neue Synergien: Die Großhandelstochter Sam's Club habe mit einem Umsatzplus von 10% (25,9 Milliarden US-Dollar) brilliert, getrieben von Lebensmitteln und allgemeinen Handelswaren. Ein genialer strategischer Schachzug sei die im Oktober eingeführte gemeinsame Mitgliedschaftsoption für Walmart+ und Sam's Club gewesen: Diese Neuerung habe bereits rund zwei Millionen neue Kunden zu Sam's Club gebracht und die Verbraucher deutlich mehr ausgeben lassen. Die weltweiten Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen seien im dritten Quartal um 17% nach oben gesprungen.
3. 🔮 Angehobene Jahresprognose und Preis-Offensive
Der Ausblick steige: Ermutigt durch die starke Entwicklung habe Walmart seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das Unternehmen rechne nun mit einem Umsatzanstieg zwischen 4,9% und 5,2% (bisher 4% bis 5%) und einem bereinigten Betriebsergebnis, das um 8% bis 8,6% (bisher 7% bis 8,5%) steigen solle. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie werde nun in einer höheren Spanne von 2,84 bis 2,89 US-Dollar gesehen.
Defensive Stärke: Als preisgünstiger Anbieter (der zuletzt sogar die Preise für Kategorien wie Rindfleisch gesenkt habe) sei Walmart perfekt gegen makroökonomische Belastungen gewappnet. Finanzchef Rainey blicke optimistisch auf die Konsumausgaben der anstehenden Weihnachtssaison und habe betont, dass das vierte Quartal bereits ziemlich gut angelaufen sei.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Die perfekte Allwetter-Aktie
Die Walmart-Aktie habe in diesem Jahr zwar geschwankt, liege aber seit Jahresbeginn rund 13% im Plus. Die aktuellen Zahlen würden untermauern, warum der Konzern als unangefochtener König des Einzelhandels gelte: Walmart punkte nicht nur mit reduzierten Preisen in Krisenzeiten, sondern generiere massives Wachstum durch starke Verbesserungen bei der Lieferung, Zuwächse im lukrativen Werbegeschäft und eine exzellente KI-Integration durch "Sparky". Zudem gelinge es mit der Walmart+-Mitgliedschaft zunehmend, auch Verbraucher mit höherem Einkommen an sich zu binden.
"Mit einem starken Umsatz von fast 189 Milliarden US-Dollar übertrifft Walmart die Wall-Street-Schätzungen und untermauert seine Position als unangefochtener König des Einzelhandels. Ermutigt durch dieses starke Momentum hebt das Unternehmen nun seine ohnehin ambitionierte Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr spürbar an."
Wer in der aktuellen Marktphase überlege, konservative und substanzstarke Aktien kaufen zu gehen, finde in Walmart ein Unternehmen, das den Spagat zwischen klassischer Preisführerschaft und modernster E-Commerce-Technologie (inklusive KI-Warenkorboptimierung) perfekt meistere. Die angehobene Jahresprognose und das starke Momentum im Mitgliedschaftsmodell würden das Papier zu einem erstklassigen Basis-Investment für das Weihnachtsgeschäft machen. (Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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