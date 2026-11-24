Der KI-Assistent liefere: Ein massiver operativer Erfolg sei die Einführung des KI-Assistenten "Sparky". Laut US-Chef John Furner gebe es eine ermutigende Akzeptanz, die im Vorfeld der Weihnachtssaison bereits zu einem Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwerts um satte 40% geführt habe.

Sam's Club und neue Synergien: Die Großhandelstochter Sam's Club habe mit einem Umsatzplus von 10% (25,9 Milliarden US-Dollar) brilliert, getrieben von Lebensmitteln und allgemeinen Handelswaren. Ein genialer strategischer Schachzug sei die im Oktober eingeführte gemeinsame Mitgliedschaftsoption für Walmart+ und Sam's Club gewesen: Diese Neuerung habe bereits rund zwei Millionen neue Kunden zu Sam's Club gebracht und die Verbraucher deutlich mehr ausgeben lassen. Die weltweiten Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen seien im dritten Quartal um 17% nach oben gesprungen.