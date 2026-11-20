wie viel Perfektion ist noch im Preis?

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 23:58 5 Min.

Die Walmart-Aktie schloss im Ausverkauf bei 127,95 US-Dollar im Plus. Mehrere Analysten haben die Kursziele nach den Quartalszahlen angehoben, doch das KGV liegt bei rund 45.

Walmart-Aktie am Freitag, Schlusskurs 127,95 US-Dollar +1,52 % Weltweites E-Commerce-Wachstum im Quartal +17 % Wachstum der Werbeumsätze in den USA +37 % Quelle : aktiencheck.de Dow-Jones-Check, 20.11.2026; investing.com Steckbrief Unternehmen Walmart Inc. Symbol WMT ISIN US9311421039 Tageshoch 130,52 US-Dollar 52-Wochen-Hoch 135,16 US-Dollar Stand: 20.11.2026, Schlusskurs 20.11.2026, 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit

Die Walmart-Aktie (Symbol WMT, ISIN US9311421039) hat am Freitag getan, was am Markt fast niemand schaffte: Sie stieg. Während der Nasdaq 100 um 5,61 Prozent und der S&P 500 um 3,70 Prozent einbrachen, schloss das Papier mit 127,95 US-Dollar 1,52 Prozent im Plus und gehörte zu den stärksten Werten im Dow Jones. Der Handelsriese wird zur Zuflucht, aber die Frage ist, was diese Zuflucht kostet.

Der Dow Jones verlor 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte, auf Wochensicht rund 8 Prozent. Anleger flüchteten aus Technologiewerten in defensive Titel und in US-Staatsanleihen. Walmart profitierte von beidem: von den soliden Quartalszahlen am Donnerstag und vom Ruf des Konzerns als Anbieter, der auch bei Kaufzurückhaltung gebraucht wird.

Die Zahlen Wie gut waren die Quartalszahlen der Walmart-Aktie wirklich?

Nach Angaben von investing.com erzielte Walmart im dritten Quartal einen Konzernumsatz von 186,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,1 Prozent. Das lag über der Erwartung von 185,5 Milliarden US-Dollar im Konsens. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,65 US-Dollar nach 0,64 US-Dollar im Konsens. Währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 4,4 Prozent, oberhalb der zuvor genannten Spanne von 3,0 bis 3,75 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis legte währungsbereinigt um 5,5 Prozent zu, ebenfalls über der Spanne von 2 bis 4 Prozent.

Walmart hob nach den Zahlen die Jahresprognose an, wie der Dow-Jones-Check von aktiencheck.de berichtet. Die genauen Spannen sind in den geprüften Quellen nicht einheitlich belegt.

Walmart-Aktie: Wachstumstreiber im dritten Quartal Bereich Wachstum E-Commerce weltweit +17 % Online-Umsatz USA +23 % Werbung USA +37 % Walmart Connect +36 % Marketplace und Fulfillment Services +49 % Mitgliedsbeiträge weltweit +17 % Quelle : investing.com, 20.11.2026

Warum sind Werbung und Online-Geschäft für die Walmart-Aktie so wichtig?

Weil dort die Marge liegt. Der US-Online-Handel arbeitet laut investing.com nahe der Gewinnschwelle vor Werbeerlösen; Werbung, Marktplatz und Mitgliedschaften sind die Bereiche, die das Ergebnis über das reine Supermarktgeschäft hinaus tragen. BTIG hob zudem die stärksten Marktanteilsgewinne im Lebensmittelgeschäft seit drei Jahren hervor. Zugleich verkraftete Walmart mehr als 2 Milliarden US-Dollar an gestiegenen Kosten für Kraftstoff und Transport.

Was sagen Analysten zum Kursziel der Walmart-Aktie?

Nach den Zahlen schraubten mehrere Häuser ihre Ziele nach oben. Das sind die Einschätzungen Dritter, nicht von aktiencheck.de.

Kursziele für die Walmart-Aktie nach den Q3-Zahlen Haus Einstufung Kursziel KeyBanc – 145 (zuvor 135) DA Davidson – 145 (zuvor 132) BTIG Buy 140 (zuvor 130) Raymond James – 140 (zuvor 130) Piper Sandler – 138 (zuvor 128) Evercore ISI Outperform 135 Goldman Sachs Buy 134 RBC Outperform 131 Freedom Broker Hold (herabgestuft) 130 (zuvor 124) Alle Angaben in US-Dollar. Datum laut Berichterstattung vom 19./20.11.2026. Quelle : investing.com, goldesel.de, aktiencheck.de

Bemerkenswert ist die Gegenstimme: Freedom Broker stufte die Aktie am 20. November von Buy auf Hold herab und nannte die Bewertung. Auch RBC-Analyst Steven Shemesh bestätigte seine positive Einschätzung mit 131 US-Dollar, merkte aber an, dass die Zahlen im Wesentlichen den Erwartungen entsprachen.

Ist die Walmart-Aktie nach dem Kursplus zu teuer?

Das ist die entscheidende Frage. Nach Daten von InvestingPro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 45,5, der Börsenwert bei etwa einer Billion US-Dollar. Der Preis für Stabilität ist hoch: Die Aktie notiert mit 127,95 US-Dollar nur gut 5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 135,16 US-Dollar. Die Dividende hat Walmart nach InvestingPro 31 Jahre in Folge erhöht.

Was gegen die Walmart-Aktie spricht Das KGV von rund 45 lässt wenig Raum für Enttäuschungen.

Die Zahlen trafen laut RBC im Wesentlichen die Erwartungen.

Freedom Broker stuft wegen der Bewertung auf Hold herunter.

Hohe Kosten für Kraftstoff und Transport belasten das Ergebnis.

Was kommt als Nächstes für die Walmart-Aktie?

Einen belegten Termin für die nächsten Quartalszahlen nennen die geprüften Quellen nicht. Kurzfristig dürfte die Aktie vom Verhalten des Gesamtmarkts abhängen: Hält die Flucht in defensive Werte an, bleibt Walmart gefragt; kippt die Stimmung, wird die hohe Bewertung zum Thema.

Fazit Die Walmart-Aktie ist am Crash-Freitag ein Beleg für die Rotation in Qualität und Stabilität. Wachstum bei Werbung und E-Commerce stützt die Geschichte, die Bewertung von rund 45 Gewinnen ist die Fußnote. Die Analysten haben ihre Ziele erhöht, sind aber nicht einstimmig.

FAQ zur Walmart-Aktie