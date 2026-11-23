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Walmart Aktie: Freitagsgewinn vorbörslich weg – 16,8% Luft bis zum Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:21 2 Min.

TD Cowen hebt das Walmart-Kursziel auf 147 USD an und erwartet, dass der Onlinehandel die Marge verbessert.

Bild: Walmart (Pressebild, Courtesy of Walmart)

Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) gibt ihren Freitagsgewinn vorbörslich wieder ab. Am 20. November 2026 hatte sie den Handel um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 127,95 USD beendet, ein Plus von 1,91 USD oder 1,52%. Am Montag, dem 23. November, lag sie um 09:17 Uhr US-Ostküstenzeit bei 125,91 USD und damit 2,04 USD oder 1,59% unter dem Freitagsschluss. Analyst Max Rakhlenko traut dem Einzelhändler deutlich mehr zu. In seiner Walmart-Aktienanalyse vom 20. November hebt TD Cowen das Kursziel von 125 auf 147 USD an und bestätigt das Rating "buy". Warum der Onlinehandel für Walmarts Gewinn wichtiger wird Max Rakhlenko bewertet das dritte Quartal als solide. Was den Analysten von TD Cowen besonders interessiert, ist die Entwicklung innerhalb des Onlinegeschäfts. Wichtige E-Commerce-Bereiche seien erneut schneller gewachsen. Zugleich habe der zusätzliche Umsatz mehr zum Ergebnis beigetragen. Walmart habe also auch daran verdient, dass mehr Geschäft über seine digitalen Kanäle laufe. Für die kommenden Quartale erwartet Max Rakhlenko ein weiterhin "überproportionales" Wachstum im E-Commerce. So beschreibt TD Cowen die erwartete Dynamik in deutscher Übersetzung. Für Aktionäre kommt es dabei darauf an, wie viel von jedem zusätzlichen Umsatzdollar als Gewinn übrig bleibt. Steigt dieser Anteil, kann das operative Ergebnis schneller wachsen als der Umsatz. Genau darin sieht Max Rakhlenko die Chance auf höhere Margen. Kursziel 147 USD – wie viel Spielraum bleibt nach dem Kursrückgang? TD Cowen erhöht das Kursziel um 22 USD oder 17,6%. Das bisherige Ziel von 125 USD hatte Walmart am Freitag bereits um 2,95 USD übertroffen. Das neue Ziel liegt dagegen 19,05 USD oder rund 14,9% über dem Freitagsschluss. Vom vorbörslichen Montagskurs bei 125,91 USD aus beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial rund 16,8%. Mit dem Kursziel von 147 USD und dem Rating "buy" setzt TD Cowen in der Walmart-Aktienanalyse darauf, dass der Einzelhändler sein digitales Wachstum zunehmend in Gewinn übersetzt. An den nächsten Quartalszahlen lässt sich diese These konkret prüfen: Wächst das Onlinegeschäft weiter überproportional, sollte sich das nach Einschätzung von Max Rakhlenko auch an der Marge ablesen lassen. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden. Der Versand ist kostenlos, der Mindestbestellwert liegt bei null – und ausnahmsweise müssen Sie dafür keine Familienpackung Küchenrolle in den Warenkorb legen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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