Warum fiel die Walmart Aktie trotz guter Zahlen?

Die Erwartungen wurden nur knapp übertroffen, und die hohe Bewertung lässt wenig Spielraum.

Wie lautet die neue Prognose?

Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar und ein Umsatzplus von 4,9 bis 5,2 Prozent.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Im Februar mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.