Bessere Zahlen, höhere Prognose, fallender Kurs: Die Walmart Aktie hat am 19. November ein Muster wiederholt, das Anleger inzwischen kennen. Der US-Handelsriese setzte im dritten Quartal 188,8 Milliarden Dollar um, 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr und mehr als die erwarteten 187,4 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,65 Dollar einen Cent über der Schätzung. Trotzdem fiel die Aktie laut TIKR im frühen Handel um rund zwei Prozent.
Walmart Aktie: Dritte Prognoseanhebung – und trotzdem fällt der Kurs. Ist der Einzelhandelsriese zu teuer?
Die Walmart Aktie gibt nach, obwohl der Konzern Umsatz und Gewinn über den Erwartungen meldet und seine Jahresziele erneut anhebt. Das Problem ist die Bewertung mit einem KGV um 46. Was die Zahlen zeigen und was Anleger vor dem Weihnachtsgeschäft wissen müssen.
Die Zahlen
Starker E-Commerce, schwächerer Nettogewinn
Der Onlinehandel bleibt der Wachstumsmotor: Weltweit legte der E-Commerce-Umsatz um 17 Prozent zu, in den USA sogar um 23 Prozent. Bei Lebensmitteln erzielte Walmart laut Management den größten Marktanteilsgewinn seit drei Jahren. Doch es gibt Schattenseiten: Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 19,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, die Lagerbestände stiegen um 8,1 Prozent.
Die Prognose
Zum dritten Mal angehoben
Walmart erwartet für das Geschäftsjahr nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 4,9 bis 5,2 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis soll um 8,0 bis 8,6 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,84 bis 2,89 Dollar. Zuvor lag diese Spanne bei 2,80 bis 2,87 Dollar. Der nächste Test folgt im Februar: Dann muss die Prognose für das neue Jahr den Konsens von 3,23 Dollar Gewinn je Aktie treffen.
Walmart: Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie
US-Dollar
Oberes Ende der Spanne vor und nach der Anhebung
Quelle: Walmart laut Goldesel
Daten als Tabelle
|Bisherige Prognose (oberes Ende)
|2,87
|Neue Prognose (oberes Ende)
|2,89
Die Bewertung
Der Preis ist das Problem
Warum reagiert der Markt so verhalten? Die Walmart Aktie wird laut TIKR mit dem 46-Fachen des Gewinns bewertet, ein Niveau, das eher an Technologiewerte erinnert. Bei einer solchen Bewertung reicht ein knapper Beat nicht. Schon nach den drei vorherigen Quartalsberichten war die Aktie trotz übertroffener Erwartungen gefallen, im August sogar um mehr als neun Prozent.
Walmart liefert wie ein Uhrwerk. Doch die Walmart Aktie ist bereits so teuer, dass Pünktlichkeit nicht mehr belohnt wird.
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Warum fiel die Walmart Aktie trotz guter Zahlen?
Die Erwartungen wurden nur knapp übertroffen, und die hohe Bewertung lässt wenig Spielraum.
Wie lautet die neue Prognose?
Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 Dollar und ein Umsatzplus von 4,9 bis 5,2 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Im Februar mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.
Wertpapierdaten: Die Walmart Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: A40JNV, Handelssymbol: WMT, Nasdaq) und die Target Aktie (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Handelssymbol: TGT, NYSE).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.