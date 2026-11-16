Die Walmart Aktie (Ticker WMT, Nasdaq; ISIN US9311421039) zählt am Montag zu den Dow Jones Gewinnern, obwohl der Index um 739 Punkte einbrach. Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr New Yorker Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) kostete das Papier 128,41 US-Dollar, ein Plus von 0,25 Prozent zum Freitagsschluss. Damit landete Walmart auf Platz 5 der Gewinnerliste. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Rückenwind kam von der Umschichtung aus KI- und Chipwerten in defensive Konsumaktien; hinzu dürfte die Positionierung vor den Quartalszahlen am Donnerstag kommen.
Walmart Aktie Dow Jones Gewinner: Knappes Plus am Tag des 739-Punkte-Rutschs, drei Tage vor den Q3-Zahlen – hält die Defensiv-Rolle bis Donnerstag?
Die Walmart Aktie gehört zu den nur acht Dow Jones Gewinnern vom Montag: Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) stand sie bei 128,41 US-Dollar, 0,25 Prozent über dem Freitagsschluss – Platz 5 im Dow. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht; der Einzelhändler profitierte von der Flucht aus KI-Werten in defensive Konsumtitel. Am Donnerstag legt Walmart die Zahlen zum dritten Quartal vor.
WMTWMT
Walmart Aktie als Dow Jones Gewinner
Warum steigt die Walmart Aktie, während der Dow fällt?
Der Dow Jones Industrial Average schloss bei 51.608,17 Punkten, 1,41 Prozent tiefer. Nur 8 der 30 Werte beendeten den Tag im Plus. Die Nasdaq verlor 2,49 Prozent, der Halbleiterindex SOX sogar 5,28 Prozent. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag trennten sich Anleger von KI-Titeln. Konsumgüter waren laut CNBC der einzige steigende Sektor im S&P 500.
Rotation in Defensive
Mit Procter & Gamble, UnitedHealth und McDonald's führten defensive Titel die Gewinnerliste an. Walmart als größter US-Lebensmittelhändler gehört in dieses Lager.
Positionierung vor den Zahlen
Am Donnerstag, 19. November, berichtet Walmart vor dem US-Börsenstart über das dritte Geschäftsquartal. Schon am Freitag hatte die Aktie 1,5 Prozent auf 128,09 US-Dollar zugelegt.
Rückenwind beim Sprit
Brent fiel um 3,84 Prozent auf 92,16 US-Dollar. Niedrigere Benzinpreise entlasten tendenziell die Kaufkraft der Walmart-Kundschaft – im zweiten Quartal hatten hohe Spritkosten noch gebremst. Das ist eine Einordnung, keine belegte Ursache des Tagesplus.
Der Kontrast zum Online-Rivalen fiel deutlich aus: Amazon verlor 3,34 Prozent und gehörte zu den fünf größten Dow-Verlierern. Das Tagesplus von Walmart war allerdings bescheiden – im Vergleich zum Spitzenreiter Procter & Gamble (+1,90 Prozent) blieb der Händler deutlich zurück.
|Aktie
|Schluss (USD)
|Veränderung
|Procter & Gamble
|173,02
|+1,90 %
|UnitedHealth
|412,02
|+1,12 %
|McDonald's
|274,67
|+0,99 %
|Nike
|38,26
|+0,71 %
|Walmart
|128,41
|+0,25 %
|Amazon
|257,75
|-3,34 %
|Boeing
|165,22
|-3,66 %
|Alphabet (A)
|283,72
|-4,07 %
|Nvidia
|156,14
|-4,12 %
|Caterpillar
|570,49
|-4,95 %
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 16.11.2026
Q3-Zahlen am Donnerstag
Was erwartet die Wall Street von den Walmart-Zahlen?
Walmart selbst hat für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 bis 0,64 US-Dollar in Aussicht gestellt, nach 0,62 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 3,0 bis 3,75 Prozent wachsen, das operative Ergebnis um 2 bis 4 Prozent. Der Analystenkonsens liegt mit 0,64 US-Dollar am oberen Ende; beim Umsatz rechnet der Markt mit rund 187,2 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern seit August ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 US-Dollar an. Die Bank of America erwartet, dass Walmart diese Spanne in Richtung des oberen Endes präzisiert.
Im Fokus stehen die Wachstumstreiber jenseits des Ladengeschäfts. Im zweiten Quartal wuchs der Onlinehandel in den USA um 24 Prozent, das Werbegeschäft – inklusive des TV-Herstellers Vizio – weltweit um 38 Prozent, die Mitgliedsbeiträge um 17 Prozent. Diese margenstarken Bereiche gelten vielen Beobachtern als Grund, warum der Markt Walmart inzwischen eher wie einen Technologiekonzern bewertet.
Zur Erinnerung: Im August hatten die Zahlen zum zweiten Quartal enttäuscht. Die US-Vergleichsumsätze stiegen nur um 2,6 Prozent, die Kundenfrequenz um 1,5 Prozent; neue staatliche Preisobergrenzen für Medikamente belasteten das Apothekengeschäft. Die Aktie fiel damals um rund 10 Prozent auf etwa 103 US-Dollar. Seitdem hat sie sich um rund ein Viertel erholt. Laut Optionspreisen rechnet der Markt rund um die Zahlen mit einer Bewegung von etwa 6,4 Prozent in die eine oder andere Richtung.
Bewertung und Chartbild
Wie teuer ist die Walmart Aktie nach der Erholung?
Mit einem Börsenwert von rund einer Billion US-Dollar notiert Walmart beim rund 44-Fachen des für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Gewinns – für einen Einzelhändler ein hoher Wert. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rechnerisch gut 15 Prozent vorn. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 135,16 US-Dollar fehlen rund 5 Prozent, das 52-Wochen-Tief liegt bei 98,88 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut StockAnalysis bei 130,78 US-Dollar und damit nur knapp über dem aktuellen Kurs. Mehrere Häuser hatten ihre Ziele im Vorfeld der Zahlen angehoben.
Termine für Anleger
Wann legt Walmart die Q3-Zahlen vor und was folgt danach?
Walmart veröffentlicht die Zahlen am Donnerstag, 19. November, vor dem US-Börsenstart, voraussichtlich gegen 7:00 Uhr New Yorker Zeit (13:00 Uhr MEZ). Zuvor stehen am Dienstag die US-Einzelhandelsumsätze sowie die Zahlen von Home Depot an, am Mittwoch das Protokoll der US-Notenbank. Der nächste Ex-Dividenden-Tag ist laut StockAnalysis der 11. Dezember.
Häufige Fragen zur Walmart Aktie
Warum steigt die Walmart Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gab es am 16.11.2026 nicht. Die Aktie profitierte von der Umschichtung aus KI- und Chipwerten in defensive Konsumtitel und von der Positionierung vor den Q3-Zahlen am Donnerstag.
Wo schloss die Walmart Aktie am Montag?
Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) bei 128,41 US-Dollar, 0,25 Prozent über dem Freitagsschluss. Das bedeutete Platz 5 unter den Dow Jones Gewinnern.
Wann veröffentlicht Walmart die Quartalszahlen?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor dem US-Börsenstart. Der Konsens erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,64 US-Dollar.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Walmart Aktie gehandelt?
Walmart notiert an der Nasdaq unter dem Ticker WMT, die ISIN lautet US9311421039.
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