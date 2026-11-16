Walmart selbst hat für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 bis 0,64 US-Dollar in Aussicht gestellt, nach 0,62 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 3,0 bis 3,75 Prozent wachsen, das operative Ergebnis um 2 bis 4 Prozent. Der Analystenkonsens liegt mit 0,64 US-Dollar am oberen Ende; beim Umsatz rechnet der Markt mit rund 187,2 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern seit August ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 US-Dollar an. Die Bank of America erwartet, dass Walmart diese Spanne in Richtung des oberen Endes präzisiert.

Im Fokus stehen die Wachstumstreiber jenseits des Ladengeschäfts. Im zweiten Quartal wuchs der Onlinehandel in den USA um 24 Prozent, das Werbegeschäft – inklusive des TV-Herstellers Vizio – weltweit um 38 Prozent, die Mitgliedsbeiträge um 17 Prozent. Diese margenstarken Bereiche gelten vielen Beobachtern als Grund, warum der Markt Walmart inzwischen eher wie einen Technologiekonzern bewertet.