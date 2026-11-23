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Walmart Aktie: Das Mitgliedschaftspaket zeigt erste Erfolge - Telsey erhöht das Kursziel auf 145 Dollar!

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:35 3 Min.

Telsey Advisory hebt das Walmart-Kursziel auf 145 USD an und sieht erste Erfolge beim Mitgliedschaftspaket.

Bild: Oberon Copeland / Unsplash

Am Freitag fehlten der Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) nur noch 2,05 USD bis zum bisherigen Kursziel von Telsey Advisory. Nun traut das Analystenhaus dem US-Einzelhändler deutlich mehr zu. In der Walmart-Aktienanalyse vom 20. November 2026 steigt das Kursziel von 130 auf 145 USD, das Rating "outperform" bleibt bestehen. Die Aktie schloss am Freitag um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit mit einem Plus von 1,91 USD oder 1,52% bei 127,95 USD. Am Montag um 05:25 Uhr US-Ostküstenzeit notierte sie vorbörslich bei 127,86 USD und damit 0,09 USD oder 0,07% unter dem Freitagsschluss. Warum Telsey Advisory nach den Quartalszahlen mehr erwartet Die Ergebnisse des dritten Quartals seien "solide", urteilt Telsey Advisory in deutscher Übersetzung. Wie viel sich hinter diesem knappen Urteil verbirgt, zeigt ein Blick auf zwei Zahlen: Walmarts Umsatz stieg um 5,2%, der operative Gewinn um 16,0%. Auch bereinigt und zu konstanten Wechselkursen wuchs das operative Ergebnis mit 5,5% schneller als die Erlöse mit 4,5%. Der Händler verdiente damit an jedem umgesetzten Dollar operativ etwas mehr als ein Jahr zuvor. Walmart hat zudem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben. Der Konzern erwartet nun währungsbereinigt 4,9 bis 5,2% mehr Nettoumsatz und einen Zuwachs beim bereinigten operativen Gewinn von 8,0 bis 8,6%. Damit setzt auch die Jahresprognose voraus, dass der Gewinn schneller wächst als der Umsatz. Für Anleger ist das ein konkreter Maßstab für die strukturellen Verbesserungen, auf die Telsey Advisory in seiner Walmart-Aktienanalyse verweist. Was das Mitgliedschaftspaket mit dem Kursziel von 145 USD zu tun hat Telsey Advisory sieht bei Walmart ein "leistungsstarkes" Ökosystem entstehen, das über den klassischen Einzelhandel hinausreiche. Erste Erfolge des Mitgliedschaftspakets stimmen das Analystenhaus zuversichtlich. Die wirtschaftliche Idee dahinter lässt sich an einer alltäglichen Entscheidung erklären: Wer für eine Mitgliedschaft bezahlt und deren Vorteile bereits kennt, hat einen Grund, auch den nächsten Einkauf bei Walmart zu erledigen. Für den Konzern lohnt sich das, wenn zusätzliche Einkäufe und Mitgliedsbeiträge mehr einbringen, als die gebündelten Leistungen kosten. Wie groß das digitale Geschäft inzwischen als Wachstumstreiber ist, zeigt das Quartal: Walmarts weltweite E-Commerce-Umsätze legten um 17% zu. Welcher Anteil dieses Zuwachses auf Mitglieder entfällt, lässt sich daraus allein allerdings nicht ablesen. Für die These von Telsey Advisory wird deshalb interessant, ob Walmart das starke Onlinewachstum auch künftig mit steigenden operativen Margen verbinden kann. Kursziel 145 USD – wie viel Spielraum bleibt? Telsey Advisory hebt sein Kursziel um 15 USD oder rund 11,5% an. Gemessen am Freitagsschluss lässt das neue Ziel rechnerisch 13,3% Kurspotenzial, gegenüber dem vorbörslichen Montagskurs sind es rund 13,4%. Mit dem Rating "outperform" setzt Telsey Advisory darauf, dass Walmart seine Kunden enger an sich bindet und dabei profitabler wird. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob sich der im dritten Quartal sichtbare Gewinnvorsprung gegenüber dem Umsatzwachstum fortsetzt. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Die erste Leistung Ihres neuen Mitgliedschaftspakets im Gruppenchat ist damit schon inklusive – und diesmal muss niemand ein Probeabo kündigen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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