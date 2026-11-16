Es ist die Woche, in der sich an der Wall Street zwei große Fragen gleichzeitig entscheiden: Hält der KI-Boom, wenn Nvidia am Dienstag Zahlen vorlegt? Und hält der amerikanische Verbraucher, wenn am Donnerstag der größte Einzelhändler der Welt seine Bücher öffnet? Die Walmart-Aktie (Kürzel WMT, ISIN US9311421039) geht mit enormen Vorschusslorbeeren in die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Am Freitag schloss sie bei 128,09 Dollar, nur rund 5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 135,16 Dollar. Der Börsenwert liegt bei rund einer Billion Dollar.
Walmart-Aktie: Billionen-Händler vor den Zahlen – wie viel Perfektion ist eingepreist?
Am Donnerstag legt Walmart Quartalszahlen vor. Die Aktie ist rund eine Billion Dollar wert und mit einem KGV um 38 so teuer wie selten – Analysten erwarten 0,64 Dollar Gewinn je Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN
- US9311421039
- Kürzel
- WMT (Nasdaq)
- Kurs
- 128,09 $
- 52-Wochen-Spanne
- 99,68 – 135,16 $
- Dividende
- 0,99 $ je Jahr
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom Freitag, 13.11.2026
Damit ist Walmart längst nicht mehr der biedere Discounter, als den ihn viele Anleger in Deutschland kennen. Der Konzern wird an der Börse inzwischen bewertet wie ein Technologiewert – und genau das macht den Donnerstag so spannend.
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten von den Walmart-Quartalszahlen – und wo lauert die Fallhöhe?
Walmart hat die Messlatte selbst gelegt: Für das dritte Quartal stellte das Management einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 bis 0,64 Dollar in Aussicht.
Der Konsens liegt laut Fiscal.ai und Hudson Labs mit 0,64 Dollar am oberen Ende dieser Spanne. Beim Umsatz rechnen die Analysten mit rund 187 Milliarden Dollar, wobei die Schätzungen je nach Datenanbieter zwischen 186,5 und 187,2 Milliarden Dollar schwanken. Walmart selbst hatte ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3 bis 3,75 Prozent und ein operatives Ergebniswachstum von 2 bis 4 Prozent angekündigt. Für die vergleichbaren Umsätze in den US-Filialen ohne Kraftstoff erwartet der Markt laut VT Markets ein Plus von 2,89 Prozent.
Die Zahlen kommen am Donnerstag, 19. November, vor dem US-Börsenstart. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Kursbewegung von rund 6,2 Prozent in die eine oder andere Richtung ein – für einen Konzern dieser Größe ein beachtlicher Ausschlag.
Einen Tag vorher berichtet Konkurrent Target. Damit bekommen Anleger binnen 48 Stunden ein ziemlich vollständiges Bild davon, wie es um den US-Konsum vor dem Weihnachtsgeschäft steht.
Rückblick
Wie stark war das letzte Quartal der Walmart-Aktie?
Im zweiten Quartal, vorgelegt am 20. August, stieg der Umsatz um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,81 Dollar deutlich über den erwarteten 0,74 Dollar. Ein Schönheitsfehler blieb: Die vergleichbaren US-Umsätze wuchsen nur um 2,6 Prozent und verfehlten die Erwartungen. Belastet hatten neue Preisregeln für Medikamente im Apothekengeschäft, die allein 1,25 Prozentpunkte kosteten.
Wachstumstreiber im zweiten Quartal (Geschäftsjahr 2027)
Prozent
Quelle: Walmart Inc., Quartalsbericht Q2 GJ 2027
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum zum Vorjahr
|Konzernumsatz
|5,9
|Werbung (global)
|38
|E-Commerce (global)
|23
|Mitgliedsgebühren
|17
|US-Vergleichsumsatz ohne Sprit
|2,6
Die Grafik zeigt, warum die Börse Walmart neu bewertet: Das klassische Filialgeschäft wächst moderat, doch die margenstarken Bereiche – Werbung, Onlinehandel, Mitgliedschaften – legen zweistellig zu. Das Werbegeschäft Walmart Connect in den USA wuchs ohne den TV-Hersteller Vizio sogar um 43 Prozent. Für das Gesamtjahr hob Walmart im August die Prognose an: Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent, bereinigter Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar.
Bewertung
Ist die Walmart-Aktie zu teuer – was sagen die Kursziele der Analysten?
Hier liegt der Kern der Geschichte. Laut The Motley Fool wird die Walmart-Aktie mit rund dem 38-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, der Fünfjahresdurchschnitt liegt bei etwa 27. VT Markets beziffert das Vorwärts-KGV sogar auf 40,1 – im Februar 2026 waren es in der Spitze 45,4. Zum Vergleich: Über fünf Jahre hat die Aktie laut VT Markets 175 Prozent zugelegt, während Amazon auf knapp 50 Prozent kam und Target fast 28 Prozent verlor.
Die Analysten bleiben trotzdem mehrheitlich zuversichtlich. Laut Koyfin raten 38 von 43 Experten zum Kauf, vier zum Halten und einer zum Verkauf. Kurz vor den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angehoben:
|Bank
|Analyst
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|BofA Securities
|Christopher Nardone
|Buy
|126 → 139 $
|11.11.2026
|Mizuho
|David Bellinger
|Outperform
|125 → 135 $
|10.11.2026
|Wells Fargo
|–
|–
|135 $
|13.11.2026
Urteile und Kursziele Dritter; keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Stocktwits, MarketBeat
BofA-Analyst Christopher Nardone begründete seine Anhebung mit weiteren Marktanteilsgewinnen bei Lebensmitteln und Gebrauchsgütern und rechnet damit, dass Walmart die Jahresprognose Richtung oberes Ende anhebt. Sein Haus erwartet für das Quartal 0,63 Dollar je Aktie und ein US-Vergleichsplus von 2,8 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei 132,23 Dollar – nur gut 3 Prozent über dem Freitagsschluss.
Das große Bild
Warum ist Walmart der Gewinner der Zoll- und Inflationsjahre?
Walmart profitiert von einem Muster, das sich seit Jahren hält: Wenn das Geld knapper wird, wandern Kunden zum Discounter – und zwar zunehmend auch Haushalte mit höherem Einkommen. Hudson Labs zufolge trieben im Sommer gerade diese Kunden das Wachstum, während Geringverdiener unter Druck standen. Walmart senkte im zweiten Quartal bei mehr als 11.000 Artikeln die Preise.
Hinzu kommt ein Sondereffekt: Walmart erwartet laut Chain Store Age Rückerstattungen von rund 2,9 Milliarden Dollar auf Zölle, die unter dem IEEPA-Gesetz erhoben worden waren, und wollte das Geld im dritten Quartal in Preissenkungen stecken. Wie sich das auf Umsatz und Marge auswirkt, ist eine der spannendsten Fragen für Donnerstag. Finanzchef John David Rainey hatte zudem gewarnt, dass hohe Benzinpreise die Ausgaben der Kunden beeinflussen.
Strategisch hat sich Walmart neu aufgestellt: Seit Februar 2026 führt John Furner den Konzern als Nachfolger von Doug McMillon. Seit dem 9. Dezember 2025 wird die Aktie an der Nasdaq statt an der NYSE gehandelt – ein bewusstes Signal, dass sich der Händler als technologiegetriebenes Unternehmen versteht.
FAQ zur Walmart-Aktie
Wann veröffentlicht Walmart die Quartalszahlen? Die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 kommen am Donnerstag, 19. November 2026, vor dem US-Börsenstart.
Welchen Gewinn erwarten Analysten? Der Konsens liegt bei 0,64 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie und rund 187 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die Walmart-Dividende? Walmart zahlt im laufenden Geschäftsjahr 0,99 Dollar je Aktie in vier Raten von 0,2475 Dollar – die 53. Anhebung in Folge. Die Rendite liegt bei rund 0,8 Prozent.
Wo wird die Walmart-Aktie gehandelt? Seit dem 9. Dezember 2025 an der Nasdaq unter dem Kürzel WMT; in Deutschland ist sie unter anderem auf Xetra handelbar.
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