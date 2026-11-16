Walmart-Aktie: Billionen-Händler vor den Zahlen – wie viel Perfektion ist eingepreist?

Der Konsens liegt laut Fiscal.ai und Hudson Labs mit 0,64 Dollar am oberen Ende dieser Spanne. Beim Umsatz rechnen die Analysten mit rund 187 Milliarden Dollar, wobei die Schätzungen je nach Datenanbieter zwischen 186,5 und 187,2 Milliarden Dollar schwanken. Walmart selbst hatte ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3 bis 3,75 Prozent und ein operatives Ergebniswachstum von 2 bis 4 Prozent angekündigt. Für die vergleichbaren Umsätze in den US-Filialen ohne Kraftstoff erwartet der Markt laut VT Markets ein Plus von 2,89 Prozent.

Die Zahlen kommen am Donnerstag, 19. November, vor dem US-Börsenstart. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Kursbewegung von rund 6,2 Prozent in die eine oder andere Richtung ein – für einen Konzern dieser Größe ein beachtlicher Ausschlag.