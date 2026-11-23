Die Analysten von Piper Sandler heben ihr Kursziel für die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) von 128 auf 138 USD an und bestätigen die Einstufung "overweight".
Walmart Aktie: 2,9% Umsatzplus im US-Geschäft - Kursziel steigt auf 138 USD!
Walmart gewinnt weiter Marktanteile und blickt zuversichtlich aufs Weihnachtsgeschäft – Piper Sandler erhöht das Kursziel auf 138 USD.
Walmart habe im dritten Quartal beim Gewinn je Aktie die Erwartungen leicht übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Im US-Geschäft sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2,9% gestiegen. Damit sei das Wachstum hinter den historischen Raten zurückgeblieben. Das Management habe die Nachfrage seiner Kunden jedoch als stabil und widerstandsfähig beschrieben und sich zuversichtlich für ein starkes Weihnachtsgeschäft gezeigt.
Walmart bleibe ein sicherer Hafen für Anleger, die auf stetiges Wachstum setzen würden. Der Einzelhändler gewinne weiterhin Marktanteile und überzeuge mit seinen operativen Initiativen. Besonders kräftig würden zudem die Erlöse in margenstarken Geschäftsbereichen wachsen.
Die Analysten von Piper Sandler bekräftigen ihr Rating "overweight" für die Walmart-Aktie mit einem neuen Kursziel von 138 USD. (Analyse vom 20.11.2026)
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