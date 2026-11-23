Walmart habe im dritten Quartal beim Gewinn je Aktie die Erwartungen leicht übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Im US-Geschäft sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2,9% gestiegen. Damit sei das Wachstum hinter den historischen Raten zurückgeblieben. Das Management habe die Nachfrage seiner Kunden jedoch als stabil und widerstandsfähig beschrieben und sich zuversichtlich für ein starkes Weihnachtsgeschäft gezeigt.