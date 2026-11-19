Zwei Punkte stören den Markt. Erstens blieb der Vergleichsumsatz in den USA mit 2,9 Prozent hinter den 3,1 Prozent zurück, die laut Bericht erwartet worden waren. Zweitens fällt der neue Ausblick auf das Umsatzwachstum mit 4,9 bis 5,2 Prozent in konstanter Währung niedriger aus als die erwarteten 5,5 Prozent. Beim Gewinn hob Walmart den Ausblick an: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im Geschäftsjahr 2027 bei 2,84 bis 2,89 Dollar liegen.