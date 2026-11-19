Mehr Umsatz, mehr Gewinn, höhere Prognose – und trotzdem Minus: Die Walmart-Aktie (Handelssymbol WMT, Nasdaq) gab am Donnerstag im Morgenhandel um fast 2 Prozent nach. Der Handelsriese hatte im dritten Quartal 188,8 Milliarden Dollar umgesetzt. Warum der Markt dennoch zögert, zeigt ein Blick auf das Kleingedruckte.
Walmart-Aktie: 188,8 Milliarden Dollar Umsatz und höhere Gewinnprognose – warum die Aktie trotzdem nachgibt
Die Walmart-Aktie fiel nach Zahlen über den Erwartungen um fast 2 Prozent. Umsatz +5,2 Prozent, E-Commerce +17 Prozent – doch der Ausblick enttäuschte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Handelssymbol
- WMT (Nasdaq)
- Bereinigtes EPS Q3
- 0,65 USD
- Ausblick bereinigtes EPS
- 2,84 bis 2,89 USD
Stand: 19.11.2026, Morgenhandel, kein Schlusskurs
Wie stark waren die Quartalszahlen von Walmart?
Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar und lag über den Erwartungen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,65 Dollar, ebenfalls über den Schätzungen. Das operative Ergebnis wuchs um 16 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar, der globale E-Commerce-Umsatz legte um 17 Prozent zu. Das E-Commerce-Geschäft ist damit der Wachstumsmotor des Konzerns.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|188,8 Mrd. USD (+5,2 %)
|Bereinigtes EPS
|0,65 USD
|Operatives Ergebnis
|7,8 Mrd. USD (+16 %)
|E-Commerce global
|+17 %
|US-Vergleichsumsatz
|+2,9 % (Schätzung 3,1 %)
Schätzungen laut Bericht ohne genannte Quelle.
Quelle: GuruFocus/Yahoo Finance
Warum fällt die Walmart-Aktie trotz Prognoseanhebung?
Zwei Punkte stören den Markt. Erstens blieb der Vergleichsumsatz in den USA mit 2,9 Prozent hinter den 3,1 Prozent zurück, die laut Bericht erwartet worden waren. Zweitens fällt der neue Ausblick auf das Umsatzwachstum mit 4,9 bis 5,2 Prozent in konstanter Währung niedriger aus als die erwarteten 5,5 Prozent. Beim Gewinn hob Walmart den Ausblick an: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im Geschäftsjahr 2027 bei 2,84 bis 2,89 Dollar liegen.
Anleger, so der Bericht, schauten vor allem auf das schwächere Umsatzwachstum und die hohen Erwartungen. Bei einer Aktie mit Bewertungsaufschlag genügt ein Quartal im Rahmen der Erwartungen offenbar nicht für Kursgewinne.
Wie hoch ist die Bewertung der Walmart-Aktie?
Die Quelle spricht von einer Bewertungsprämie, nennt aber kein Kurs-Gewinn-Verhältnis. In einem früheren aktiencheck.de-Beitrag zur Walmart-Aktie ging es um ein KGV über 40. Je höher die Bewertung, desto weniger Spielraum bleibt für Enttäuschungen beim Wachstum.
Das gilt umso mehr, weil Walmart mit dem E-Commerce-Wachstum von 17 Prozent genau das liefert, was Investoren sehen wollen – nur eben nicht beim gesamten Umsatz.
Wie geht es mit der Walmart-Aktie weiter?
Der Markt wird beobachten, ob das Weihnachtsgeschäft die Umsatzlücke schließt. Konkrete Termine nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Wie die Walmart-Aktie am Ende des Handelstags schloss, ist in der Quelle nicht belegt.
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wie hoch war der Umsatz von Walmart im dritten Quartal? 188,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 5,2 Prozent.
Wie lautet der Gewinnausblick? Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im Geschäftsjahr 2027 bei 2,84 bis 2,89 Dollar liegen.
Warum fiel die Walmart-Aktie? Laut Bericht enttäuschten das Umsatzwachstum und der Umsatzausblick im Vergleich zu den Erwartungen.
Wie stark wuchs der E-Commerce? Der globale E-Commerce-Umsatz stieg um 17 Prozent.
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