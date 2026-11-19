Der Gesamtumsatz von 188,8 Milliarden Dollar übertraf die Konsensschätzung von 187,27 Milliarden Dollar (LSEG). Währungsbereinigt wuchs der Konzern um 4,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,65 Dollar einen Cent über dem Konsens von 0,64 Dollar. Das operative Ergebnis stieg berichtet um 16,0 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar; bereinigt und währungsbereinigt waren es 5,5 Prozent Plus. Der Unterschied zwischen beiden Werten erklärt sich nach den vorliegenden Berichten nicht allein aus dem operativen Geschäft, die Überleitung gehört daher in jede genaue Lektüre der Pressemitteilung.

Im Heimatmarkt wuchsen die Erlöse von Walmart U.S. um 3,6 Prozent auf 125,0 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze ohne Kraftstoff legten um 2,9 Prozent zu, getragen von 1,5 Prozent mehr Transaktionen. Das ist besser als das Vorquartal mit 2,6 Prozent, aber langsamer als vor einem Jahr (4,5 Prozent) – je nach Vergleichsmaßstab liest sich dieselbe Zahl als Beschleunigung oder als Abkühlung.