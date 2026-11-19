Die Walmart-Aktie (Symbol WMT, ISIN US9311421039) hat am Donnerstag geliefert, was Anleger von einem Billionen-Konzern erwarten: Mehr Umsatz, mehr Gewinn, eine höhere Prognose. Der weltgrößte Einzelhändler steigerte seine Erlöse im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar und hob zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr an. Und trotzdem lautet die spannendere Frage nicht, ob die Zahlen gut waren – sondern ob sie gut genug sind für eine Aktie, die schon seit Jahresbeginn rund 13 Prozent zugelegt hat.
Walmart-Aktie: 188,8 Milliarden Dollar Umsatz, Prognose angehoben – wie viel Perfektion ist eingepreist?
Die Walmart-Aktie steht nach den Q3-Zahlen im Fokus: Umsatz +5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, höhere Jahresprognose – doch die Kursreaktion bleibt verhalten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Symbol
- WMT (Nasdaq)
- ISIN
- US9311421039
- Schlusskurs 18.11.
- 127,36 USD
- Jahresplus bis dato
- rund 13 %
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs 18.11.2026 laut MarketScreener
Die Zahlen
Wie stark waren die Walmart-Quartalszahlen wirklich?
Auf den ersten Blick ein Lehrbuchquartal: Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, die Prognose geht nach oben. Auf den zweiten Blick sieht man, wo der Motor tatsächlich läuft.
Der Gesamtumsatz von 188,8 Milliarden Dollar übertraf die Konsensschätzung von 187,27 Milliarden Dollar (LSEG). Währungsbereinigt wuchs der Konzern um 4,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,65 Dollar einen Cent über dem Konsens von 0,64 Dollar. Das operative Ergebnis stieg berichtet um 16,0 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar; bereinigt und währungsbereinigt waren es 5,5 Prozent Plus. Der Unterschied zwischen beiden Werten erklärt sich nach den vorliegenden Berichten nicht allein aus dem operativen Geschäft, die Überleitung gehört daher in jede genaue Lektüre der Pressemitteilung.
Im Heimatmarkt wuchsen die Erlöse von Walmart U.S. um 3,6 Prozent auf 125,0 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze ohne Kraftstoff legten um 2,9 Prozent zu, getragen von 1,5 Prozent mehr Transaktionen. Das ist besser als das Vorquartal mit 2,6 Prozent, aber langsamer als vor einem Jahr (4,5 Prozent) – je nach Vergleichsmaßstab liest sich dieselbe Zahl als Beschleunigung oder als Abkühlung.
|Kennzahl
|Ergebnis
|Konsens / Vergleich
|Gesamtumsatz
|188,8 Mrd. USD (+5,2 %)
|187,27 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|0,65 USD
|0,64 USD
|Comps Walmart U.S. (ohne Kraftstoff)
|+2,9 %
|Vorjahr +4,5 %
|E-Commerce Walmart U.S.
|+23 %
|Global +17 %
|Werbeerlöse
|+25 % global, +37 % in den USA
|–
Alle Angaben laut Berichten zur Walmart-Mitteilung vom 19.11.2026; Konsens LSEG/FactSet.
Quelle: MarketScreener, Biggo Finance, TradingKey
Der Wachstumsmotor
Warum sind E-Commerce und Werbung für die Walmart-Aktie so wichtig?
Walmart verkauft längst nicht mehr nur Waschmittel und Tiefkühlpizza. Der Onlinehandel wuchs in den USA um 23 Prozent – laut Biggo Finance das elfte Quartal in Folge über 20 Prozent. Besonders schnell wächst die Lieferung aus der Filiale: Mehr als 40 Prozent legten diese Aufträge zu, über 37 Prozent davon wurden in unter drei Stunden ausgeliefert. Das ist der Wettbewerbsvorteil, den Amazon nicht einfach kopieren kann: Die Filialen dienen als Mikro-Lager, nahe beim Kunden.
Noch wichtiger für die Profitabilität: Die Werbeerlöse stiegen global um 25 Prozent, in den USA sogar um 37 Prozent. Werbung und Mitgliedsgebühren (global +17 Prozent) sind margenstarke Erlöse, die das dünne Handelsgeschäft aufwerten. Ihr Anteil am Gewinn wächst schneller als ihr Anteil am Umsatz – deshalb schauen Analysten bei der Walmart-Aktie inzwischen mehr auf Margen als auf Quadratmeter. Die Bruttomarge stieg laut TradingKey um 28 Basispunkte.
We delivered strong results, growing our core business and gaining market share.
Die Prognose
Wie hoch ist die neue Walmart-Prognose für das Gesamtjahr?
Walmart hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 angehoben. Die währungsbereinigten Nettoumsätze sollen nun um 4,9 bis 5,2 Prozent wachsen (zuvor 4,0 bis 5,0 Prozent). Das bereinigte operative Ergebnis soll um 8,0 bis 8,6 Prozent steigen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet der Konzern jetzt bei 2,84 bis 2,89 Dollar nach zuvor 2,80 bis 2,87 Dollar. Der Mittelwert steigt damit von 2,84 auf 2,87 Dollar – eine Anhebung in kleinen, aber verlässlichen Schritten, wie sie Walmart seit Monaten liefert.
|Größe
|Bisher
|Neu
|Nettoumsatz
|+4,0 % bis +5,0 %
|+4,9 % bis +5,2 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|+7,0 % bis +8,5 %
|+8,0 % bis +8,6 %
|Bereinigtes EPS
|2,80 bis 2,87 USD
|2,84 bis 2,89 USD
Wachstum währungsbereinigt, EPS bereinigt. Vorherige Spannen laut MarketScreener.
Quelle: MarketScreener, Biggo Finance, Le Private Banker
Der Kurs
Wie reagiert die Walmart-Aktie – und wie viel ist schon eingepreist?
Die Reaktion der Walmart-Aktie fiel verhalten aus. Am Mittwoch schloss das Papier bei 127,36 Dollar. Vorbörslich meldete MarketScreener zunächst ein Minus von 1,7 Prozent auf 125,22 Dollar, andere Berichte sahen die Aktie nach der Veröffentlichung dagegen 0,6 Prozent im Plus. Eindeutig ist nur: Der große Sprung blieb aus.
Das hat Gründe. Rund 13 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn bedeuten, dass viel Optimismus bereits im Preis steckt. Die Bewertung der Aktie misst sich an einem Konzern, der wie ein Technologiewert behandelt wird, aber ein Händler mit Einzelhandelsmargen bleibt. Die Analysten sind dennoch überwiegend zuversichtlich: Laut MarketScreener stufen 44 Analysten die Walmart-Aktie im Schnitt mit „Buy“ ein, das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 131,90 Dollar. Das ist die Einschätzung Dritter, kein Urteil von aktiencheck.de.
Dass die Erwartungen hoch liegen, zeigt auch ein genauer Blick auf die Details: Die Vorräte wuchsen mit 8,1 Prozent auf 70,6 Milliarden Dollar schneller als der Umsatz (TradingKey weist darauf hin), und der Free Cashflow der ersten neun Monate sank laut MarketScreener um 2,0 Milliarden auf 6,8 Milliarden Dollar. Hinzu kamen im Quartal 6,5 Milliarden Dollar neue langfristige Schulden. Auch das Ergebnis nach Steuern nach US-GAAP ging laut MarketScreener um 19,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Dollar zurück – ein Effekt, den TradingKey unter anderem mit Verlusten aus Beteiligungen erklärt.
Das große Bild
Was bedeutet das für den Konsum, die Zölle und die Konkurrenz?
Walmart ist ein Seismograf für den amerikanischen Verbraucher. Furner räumte laut Biggo Finance ein, dass manche Kunden Zeichen von Druck zeigten, und verwies dabei auf hohe Energiekosten. Genau das spielt Walmart in die Karten: Wer sparen muss, geht zum Preisführer. Zugleich gewinnt der Konzern auch bei wohlhabenderen Haushalten Marktanteile, die Lieferung in Stunden und das Mitgliedsmodell mit Walmart+ und Sam's Club tragen dazu bei. Sam's Club wuchs laut MarketScreener um 10 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar.
Im Wettbewerb muss sich Walmart nicht vor Amazon verstecken, wohl aber vor den eigenen Rekordmarken: Wer so stark gewachsen ist, wird an jedem Quartal gemessen. Auch die Frage, wer das Geld aus den Zollrückerstattungen am Ende behält, ist für die großen US-Händler noch offen.
Ausblick
Welche Termine stehen für die Walmart-Aktie als Nächstes an?
Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 war in den ausgewerteten Quellen nicht genannt. Bis dahin richtet sich der Blick auf das Weihnachtsgeschäft, auf die Konsumdaten aus den USA und auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember. Neben der Aktie selbst bleibt auch die Dividende ein Thema: Je Aktie flossen in den ersten neun Monaten 0,99 Dollar (Vorjahr 0,94 Dollar), zudem kaufte Walmart im laufenden Jahr für 7,8 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück (MarketScreener).
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wie lauten die Walmart-Quartalszahlen? Walmart erzielte im dritten Quartal 188,8 Milliarden Dollar Umsatz (+5,2 Prozent) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,65 Dollar.
Hat Walmart die Prognose angehoben? Ja. Das bereinigte EPS soll im Gesamtjahr bei 2,84 bis 2,89 Dollar liegen, zuvor waren es 2,80 bis 2,87 Dollar.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Walmart-Aktie? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 44 Analysten bei 131,90 Dollar bei einem Konsens von „Buy“. Das ist die Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Zahlt Walmart eine Dividende? Ja. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wurden 0,99 Dollar je Aktie gezahlt (Vorjahr 0,94 Dollar).
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