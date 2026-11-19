Der Index steht im Spannungsfeld aus Zinsangst und KI-Euphorie: Die Rendite zehnjähriger Treasuries von rund 5 Prozent erhöht die Konkurrenz für Aktien mit hohen Bewertungen, während der Anthropic-Börsengang zeigt, wie viel Kapital in KI fließt. Der Handelsblatt-Bericht nennt als Erlös der Platzierung 81,3 Milliarden Dollar, dpa-AFX 107,3 Milliarden Dollar insgesamt; die Angaben weichen ab, eine Erklärung fehlt. Dell und HP Inc. liefern am Dienstagabend Zahlen aus dem Hardware-Geschäft, das von KI-Servern profitieren kann; ein belegter Zusammenhang mit der Kursentwicklung besteht nicht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.