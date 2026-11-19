Wall Street hat eine unruhige Woche hinter sich und geht mit Verlusten in die verkürzte Thanksgiving-Woche: Am Donnerstag lag der Dow Jones laut Yahoo Finance um 15:33 Uhr New Yorker Zeit bei 49.167,86 Punkten, minus 2,05 Prozent, der S&P 500 bei 7.184,20 Punkten (minus 1,90 Prozent) und die Nasdaq bei 23.903,23 Punkten (minus 2,16 Prozent). Schlusskurse lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Der VIX-Angstindex stand bei 27,83 Punkten, plus 13,27 Prozent, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 5,05 Prozent. Im Mittelpunkt stand der Börsengang von Anthropic, die Aktie startete bei 111,50 Dollar nach 83 Dollar Ausgabepreis und fiel im Tagesverlauf zeitweise unter 100 Dollar.
Wall Street vor Thanksgiving: PCE-Preise, BIP-Revision und Beige Book am 25. November, Börse am 26. November zu – wie viel Zinserhöhung steckt nach dem Dow-Einbruch im S&P 500?
Der Dow verlor am Donnerstag zeitweise rund 2 Prozent, der Anthropic-Börsengang lenkte den Handel. Die kurze Feiertagswoche bringt PCE-Inflation, BIP-Zahlen und das Beige Book der Fed – die Daten vor der Zinsentscheidung am 9. Dezember.
Rückblick
Was hat Wall Street am Donnerstag bewegt?
Nach dem Eröffnungs-Plus der Nasdaq von etwa 2 Prozent gaben die Indizes ihre Gewinne ab (Handelsblatt, 19.11.2026, 16:53 Uhr). Laut Yahoo kamen Sorgen über die Haltbarkeit des KI-Booms hinzu sowie die Aussicht auf einen künftig demokratisch geführten Kongress. Privatanleger verkauften Einzelaktien, um ANT zu kaufen, AMD führte die Umschichtung an (Vanda Research). AMD verlor nach einem Short-Bericht von Hunterbrook bis zu 9 Prozent, UnitedHealth fiel erneut.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|Dow Jones
|49.167,86
|-2,05 %
|S&P 500
|7.184,20
|-1,90 %
|Nasdaq Composite
|23.903,23
|-2,16 %
|VIX
|27,83
|+13,27 %
|Rendite 10-jährige US-Staatsanleihe
|5,05 %
|-0,01
|Anthropic (ANT)
|95,10 Dollar
|+14,58 % zum Ausgabepreis
Zwischenstände, keine Schlusskurse. Yahoo-Kopfzeile und Artikeltext weichen leicht ab (Dow 49.167,86 gegenüber 49.162,82). Handelsblatt nennt um 16:53 Uhr MEZ andere, frühere Werte.
Quelle: Yahoo Finance (15:33 Uhr New Yorker Zeit), Handelsblatt
Der Kalender
Welche Daten stehen in der Thanksgiving-Woche an?
Die Börse in den USA bleibt am Donnerstag, 26. November, wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag, 27. November, gibt es verkürzten Handel in Aktien und Anleihen (dpa-AFX-Wochenvorschau). Die wichtigen Daten fallen deshalb auf Montag bis Mittwoch.
|Datum und Uhrzeit
|Termin
|Mo, 23. November, 15:45
|S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste, erste Veröffentlichung
|Di, 24. November, 16:00
|Verbrauchervertrauen November
|Di, 24. November, 22:00
|Quartalszahlen Dell und HP Inc.
|Mi, 25. November, 14:30
|PCE-Preisindex Oktober, BIP drittes Quartal (zweite Veröffentlichung), Erstanträge, Auftragseingang langlebige Güter
|Mi, 25. November, 16:00
|Verkauf neuer Häuser Oktober
|Mi, 25. November, 20:00
|Beige Book der Fed
Alle Zeiten nach dpa-AFX-Wochenvorschau vom 19.11.2026 (MEZ). Prognosen nennt die Vorschau nicht.
Quelle: dpa-AFX
Der PCE-Preisindex ist die von der Fed bevorzugte Inflationsgröße. Laut dem Bericht von 24/7 Wall St. schätzen Fed-Mitarbeiter den September-PCE auf 3,6 Prozent, den Kernindex auf 3,1 Prozent (aus unserem früheren Artikel zum Fed-Protokoll). Die Märkte setzen laut stockanalysis.com eine Zinserhöhung um 0,25 Punkte auf der Sitzung am 9. Dezember voll an, auf 0,50 Punkte entfallen demnach etwa 5 Prozent. Das Beige Book bündelt die Konjunkturlage der Fed-Bezirke und ist die letzte Fed-Zustandsbeschreibung vor der Sitzung; die Daten sind Stand der Berichterstattung vom 18./19. November.
Das große Bild
Was bedeutet das für S&P 500, Nasdaq und Tech-Aktien?
Der Index steht im Spannungsfeld aus Zinsangst und KI-Euphorie: Die Rendite zehnjähriger Treasuries von rund 5 Prozent erhöht die Konkurrenz für Aktien mit hohen Bewertungen, während der Anthropic-Börsengang zeigt, wie viel Kapital in KI fließt. Der Handelsblatt-Bericht nennt als Erlös der Platzierung 81,3 Milliarden Dollar, dpa-AFX 107,3 Milliarden Dollar insgesamt; die Angaben weichen ab, eine Erklärung fehlt. Dell und HP Inc. liefern am Dienstagabend Zahlen aus dem Hardware-Geschäft, das von KI-Servern profitieren kann; ein belegter Zusammenhang mit der Kursentwicklung besteht nicht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
FAQ
Häufige Fragen zur Thanksgiving-Woche
Wann ist die US-Börse an Thanksgiving geschlossen? Am Donnerstag, 26. November 2026; am Freitag, 27. November, ist der Handel verkürzt.
Wann erscheinen die PCE-Daten? Am Mittwoch, 25. November, um 14:30 Uhr MEZ für Oktober.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die nächste Sitzung endet am 9. Dezember 2026.
Wie stark fielen Dow und S&P 500 am Donnerstag? Laut Yahoo Finance um 15:33 Uhr New Yorker Zeit minus 2,05 beziehungsweise minus 1,90 Prozent; Schlusskurse lagen nicht vor.
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