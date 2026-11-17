Es war der Abend, auf den die Wall Street seit Tagen hingefiebert hatte – und Nvidia hat die Erwartungen übertroffen. Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar statt erwarteter 109,1 Milliarden, eine Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal statt 125,1 Milliarden: Die erste Bilanz ohne Jensen Huang fiel stärker aus, als es die Skeptiker befürchtet hatten. Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel rund 4 Prozent zu. Im regulären Handel hatten die US-Börsen zuvor erneut im Minus geschlossen, nachdem Anleger Chipaktien vor den Zahlen verkauft hatten. Die Frage für Mittwoch lautet: Reicht diese Bilanz, um die Abwärtsspirale an der Wall Street zu durchbrechen?
Wall Street morgen: Nvidia liefert 130-Milliarden-Prognose – kommt jetzt die Erleichterungsrally für Nasdaq und S&P 500?
Nach Tagen der Angst hat Nvidia geliefert: Umsatz und Prognose über den Erwartungen, die Aktie steigt nachbörslich. Für den US-Aktienmarkt kann der Mittwoch zum Wendepunkt werden – oder zur nächsten Enttäuschung. Die große Vorschau: was die Nvidia-Zahlen für Nasdaq, S&P 500 und Dow bedeuten, welche Termine folgen und welche Szenarien Anleger kennen sollten.
Die Ausgangslage
Eine Wall Street im Angstmodus
Die Ausgangslage hätte kaum angespannter sein können. Am Montag war der Nasdaq um rund 2,6 Prozent eingebrochen, die Nvidia-Aktie hatte im November rund ein Viertel ihres Wertes verloren und sechs Wochen in Folge nachgegeben. Der Optionsmarkt preiste vor den Zahlen eine Kursbewegung von rund 8,5 Prozent ein – das entsprach einer möglichen Veränderung des Börsenwerts um rund 335 Milliarden Dollar. Hinzu kamen die Warnung von Fed-Chef Kevin Warsh vor fallenden Aktienbewertungen, neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Führungskrise bei Nvidia. In diesem Umfeld wirken die Zahlen wie ein Befreiungsschlag.
Unsere Dynamik ist real. Unser Ehrgeiz war nie größer.
Der Mittwoch
Was die Wall Street morgen bewegt
Für den Mittwoch sind drei Faktoren entscheidend. Erstens die Aussagen von Interimschefin Colette Kress im Analystengespräch: Bestätigt sie das Wachstumsziel von rund 70 Prozent für das Geschäftsjahr 2028, könnte die Erleichterung noch größer werden. Zweitens der Anthropic-Börsengang: Am Mittwochabend soll der Ausgabepreis festgelegt werden, laut CNBC und Bloomberg voraussichtlich über der Spanne von 70 bis 78 Dollar. Drittens die Zinsen: Nach den jüngsten Signalen aus der Fed über mögliche weitere Zinserhöhungen bleiben die Anleiherenditen ein Risikofaktor. Am Donnerstag folgt zudem der Gipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen.
Die Szenarien
Drei Wege für den US-Aktienmarkt
Szenario 1: Erleichterungsrally
Hält das nachbörsliche Plus und überzeugt Kress im Analystengespräch, könnten Nasdaq und S&P 500 kräftig zulegen. Chipwerte, Cloudkonzerne und KI-Profiteure würden die Erholung anführen.
Szenario 2: Verpuffende Freude
Nach früheren Nvidia-Zahlen war die Aktie trotz guter Ergebnisse mehrfach gefallen. Rücken die Führungsfrage, die sinkende Marge oder Zinssorgen in den Vordergrund, könnte die Erholung schnell abebben.
Szenario 3: Umschichtung statt Rally
Möglich ist auch eine Gegenbewegung bei Technologiewerten, während defensive Branchen wie Konsumgüter wieder abgegeben werden.
Das große Bild
Der KI-Boom besteht seinen Stresstest
Die Nvidia-Bilanz beantwortet die wichtigste Frage der vergangenen Wochen: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist ungebrochen.
Für den gesamten US-Aktienmarkt ist Nvidia mehr als ein Einzelwert. Der Konzern ist das größte Gewicht im Nasdaq und der Taktgeber für Milliardeninvestitionen in Rechenzentren. Allein die großen Cloudkonzerne steckten im dritten Quartal zusammen rund 203 Milliarden Dollar in ihre Infrastruktur, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Nvidia allein erlöste mit diesen Kunden rund 60 Milliarden Dollar. Die Zahlen zeigen, dass dieser Investitionszyklus weiterläuft. Doch Anleger sollten nüchtern bleiben: In den vergangenen Quartalen fiel die Nvidia-Aktie trotz guter Zahlen mehrfach, weil die Erwartungen zu hoch waren. Diesmal sind die Erwartungen niedrig – das spricht eher für eine positive Reaktion.
Häufige Fragen zur Wall Street nach den Nvidia-Zahlen
Wie fielen die Nvidia-Zahlen aus?
Umsatz 115,8 Milliarden Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 Dollar, Prognose für das vierte Quartal 130 Milliarden Dollar – alles über den Erwartungen.
Wie reagierte die Nvidia-Aktie?
Im nachbörslichen Handel zunächst mit einem Plus von rund 4 Prozent.
Was bewegt die Wall Street am Mittwoch noch?
Die Aussagen im Analystengespräch, die Preisfestsetzung für den Anthropic-Börsengang und die Entwicklung der Anleiherenditen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.