Wie fielen die Nvidia-Zahlen aus?

Umsatz 115,8 Milliarden Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 Dollar, Prognose für das vierte Quartal 130 Milliarden Dollar – alles über den Erwartungen.

Wie reagierte die Nvidia-Aktie?

Im nachbörslichen Handel zunächst mit einem Plus von rund 4 Prozent.

Was bewegt die Wall Street am Mittwoch noch?

Die Aussagen im Analystengespräch, die Preisfestsetzung für den Anthropic-Börsengang und die Entwicklung der Anleiherenditen.