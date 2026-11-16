Warsh eröffnete in San Francisco eine Konferenz der Notenbank zu künstlicher Intelligenz und Produktivität. KI könne die Entwicklung neuer Ideen massiv beschleunigen und das Wachstum dauerhaft über den langfristigen Durchschnitt heben, sagte er. Doch er sprach diesmal deutlich mehr über die Kehrseite als in früheren Reden. Nach hohen Investitionen und Kursgewinnen könnten die erwarteten Renditen sinken und die Aktienbewertungen fallen – mit der Folge einer wirtschaftlichen Abkühlung und einer spürbar steigenden Arbeitslosigkeit. Die Fed-Ökonomen hätten begonnen, verschiedene Szenarien für die Auswirkungen von KI durchzurechnen. Zu den Zinsen sagte Warsh dagegen nichts.