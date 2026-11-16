Die Wall Street hat einen der schwärzesten Tage des Herbstes erlebt. Der technologielastige Nasdaq Composite brach am Montag um rund 2,6 Prozent ein, der breite S&P 500 verlor rund 2 Prozent auf etwa 7.406 Punkte, der Dow Jones gab rund 1,5 Prozent auf etwa 51.545 Punkte nach. Im Zentrum des Bebens: die KI-Aktien. Nvidia fiel um fast 5 Prozent, Chipwerte wie Intel und AMD und Cloud-Spezialisten wie CoreWeave und Nebius wurden ebenfalls kräftig verkauft. Und mitten in den Ausverkauf hinein sprach US-Notenbankchef Kevin Warsh – über die Chancen und die Risiken des KI-Booms.
Wall Street im KI-Beben: Nasdaq minus 2,6 Prozent – und Fed-Chef Warsh warnt vor fallenden Aktienbewertungen
Schwarzer Montag für Technologiewerte: Der Nasdaq bricht um rund 2,6 Prozent ein, der S&P 500 verliert rund zwei Prozent, Nvidia fast fünf Prozent. Ausgerechnet jetzt spricht US-Notenbankchef Kevin Warsh offen über das Risiko sinkender Renditen und fallender Aktienbewertungen nach dem KI-Investitionsboom. Die große Analyse: was an der Wall Street passiert ist, was Warsh gesagt hat und wohin das Geld der Anleger fließt.
Die Fed
Warsh: Große Chancen kommen selten ohne Risiko
Warsh eröffnete in San Francisco eine Konferenz der Notenbank zu künstlicher Intelligenz und Produktivität. KI könne die Entwicklung neuer Ideen massiv beschleunigen und das Wachstum dauerhaft über den langfristigen Durchschnitt heben, sagte er. Doch er sprach diesmal deutlich mehr über die Kehrseite als in früheren Reden. Nach hohen Investitionen und Kursgewinnen könnten die erwarteten Renditen sinken und die Aktienbewertungen fallen – mit der Folge einer wirtschaftlichen Abkühlung und einer spürbar steigenden Arbeitslosigkeit. Die Fed-Ökonomen hätten begonnen, verschiedene Szenarien für die Auswirkungen von KI durchzurechnen. Zu den Zinsen sagte Warsh dagegen nichts.
Als Entscheidungsträger müssen wir bedenken, dass große Chancen selten ohne Risiko kommen.
Brisant ist das Umfeld: Die Inflation hatte zuletzt wieder angezogen, mehrere Mitglieder des Offenmarktausschusses signalisieren Unterstützung für weitere Zinserhöhungen, möglicherweise schon bei der Sitzung am 9. Dezember. Der Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Einige Notenbanker führen den Preisdruck ausdrücklich auf die KI-Investitionen zurück, die die Nachfrage nach Chips, Strom und Kupfer antreiben. Höhere Zinsen aber sind Gift für hoch bewertete Wachstumsaktien.
Die Rotation
Die Flucht in Zahnpasta und Limonade
Während Technologiewerte abstürzten, suchten Anleger Schutz in defensiven Branchen. Konsumgüter waren nach Angaben von CNBC der einzige Sektor im S&P 500 mit Gewinnen, der entsprechende Branchen-ETF erreichte sogar ein Rekordhoch. Im Dow Jones gehörten Procter & Gamble und Coca-Cola zu den Gewinnern. Auf der anderen Seite traf es die sogenannten Neoclouds hart: CoreWeave verlor rund 6 Prozent, Iren rund 9 Prozent. Auch bitcoinnahe Werte wie Coinbase und Strategy standen unter Druck.
Das große Bild
Drei Termine, die den KI-Trade entscheiden
Der Montag war ein Vorbeben. Die eigentlichen Prüfsteine kommen erst noch.
Am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch folgen die Protokolle der letzten Fed-Sitzung und die Preisfestsetzung für den Anthropic-Börsengang, am Donnerstag der Handelsstart von Anthropic und der Gipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen. Dazu kommt die neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland. Für Anleger bedeutet das: Die Schwankungen dürften hoch bleiben. Die zentrale Frage lautet, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Infrastruktur die erhofften Renditen bringen – genau das Risiko, das Warsh am Montag benannt hat.
Szenario 1: Erleichterungsrally
Starke Nvidia-Zahlen und ein gelungener Anthropic-Start könnten die Technologiewerte schnell stabilisieren.
Szenario 2: Seitwärts mit hohen Schwankungen
Gemischte Signale würden die Rotation in defensive Werte fortsetzen.
Szenario 3: Ausweitung der Korrektur
Enttäuschungen bei Nvidia oder Anthropic und Zinssorgen könnten den Abverkauf verlängern.
Häufige Fragen zum Ausverkauf an der Wall Street
Warum fielen die US-Börsen am Montag?
Vor allem wegen des Abverkaufs bei KI- und Chipaktien vor den Nvidia-Zahlen, der Führungskrise bei Nvidia und der Sorge vor weiteren Zinserhöhungen.
Was hat Fed-Chef Warsh gesagt?
Er sprach über die Chancen von KI, warnte aber auch, dass nach hohen Investitionen die Renditen sinken und Aktienbewertungen fallen könnten. Zur Zinspolitik äußerte er sich nicht.
Welche Aktien waren gefragt?
Defensive Konsumgüterwerte wie Procter & Gamble und Coca-Cola. Der Konsumgüter-Sektor war nach CNBC-Angaben der einzige Gewinner im S&P 500.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.