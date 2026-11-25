Im Tagesverlauf drehte die Stimmung. Käufer nutzten die tieferen Kurse, und der Dow mit seinen Industrie-, Gesundheits- und Konsumwerten profitierte von der robusten Konjunktur, die die Daten des Tages belegten: nur 189.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, kräftige Investitionsgüteraufträge, überraschend starke Neubauverkäufe. Die Spaltung des Marktes hält damit an – Substanz- und Standardwerte halten sich, Technologie bleibt unter Druck. Auch der Nebenwerteindex Russell 2000 schloss im Plus.

Eine Trendwende lässt sich aus einer Erholung am Tag vor einem Feiertag nicht ableiten. Die Umsätze sind dünn, viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. Bemerkenswert ist die Bewegung dennoch: Sie zeigt, dass auf tieferem Niveau Kaufbereitschaft vorhanden ist.