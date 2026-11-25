Wer am Mittwoch nur den Schlussstand betrachtet, verpasst das Drama. Der Dow Jones beendete den Handel 0,33 Prozent im Plus bei 50.182,95 Punkten. Dazwischen lag ein Absturz um rund 1.100 Punkte – und eine Aufholjagd, die ihn vollständig ausglich. Die Technologiebörse Nasdaq notierte zeitweise mehr als 4 Prozent tiefer und schloss mit einem Minus von nur noch 0,62 Prozent. Der S&P 500 gab 0,25 Prozent nach. Es war der letzte volle Handelstag vor Thanksgiving, und er hatte alles: heiße Inflationsdaten, neue Zollpläne, einen Ausverkauf bei KI-Werten und eine Anleiheauktion, die nicht rund lief.
Wall Street dreht 1.100-Punkte-Minus ins Plus, US-Anleiheauktion enttäuscht – der verrückteste Handelstag vor Thanksgiving
Der Dow Jones hat am Mittwoch einen Absturz von 1.100 Punkten vollständig aufgeholt und über 50.000 Punkten geschlossen. Die Nasdaq lag zeitweise mehr als 4 Prozent im Minus. Mitten im Trubel versteigerte das US-Finanzministerium siebenjährige Anleihen für 44 Milliarden Dollar – zu 4,708 Prozent und mit schwächerer Auslandsnachfrage. Was hinter der Wende steckt und was Aktien- und Anleiheanleger daraus lesen können.
Der Absturz
Drei Schläge am Vormittag
Die Belastungen kamen im Paket. Erstens setzte sich der Ausverkauf bei Chip- und KI-Aktien fort; der Nasdaq 100 lag zeitweise 20 Prozent unter seinem Rekordschluss und kratzte damit an der Schwelle zum Bärenmarkt. Zweitens schlug die US-Regierung neue Zölle auf Einfuhren aus 14 großen Handelspartnern vor, mit Sätzen von bis zu 20 Prozent. Drittens zeigte der PCE-Preisindex eine Kerninflation von 3,3 Prozent, während das Wachstum im dritten Quartal auf 4,3 Prozent nach oben revidiert wurde – beides Argumente für höhere Zinsen.
Die Wende
Schnäppchenjäger vor dem Feiertag
Im Tagesverlauf drehte die Stimmung. Käufer nutzten die tieferen Kurse, und der Dow mit seinen Industrie-, Gesundheits- und Konsumwerten profitierte von der robusten Konjunktur, die die Daten des Tages belegten: nur 189.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, kräftige Investitionsgüteraufträge, überraschend starke Neubauverkäufe. Die Spaltung des Marktes hält damit an – Substanz- und Standardwerte halten sich, Technologie bleibt unter Druck. Auch der Nebenwerteindex Russell 2000 schloss im Plus.
Eine Trendwende lässt sich aus einer Erholung am Tag vor einem Feiertag nicht ableiten. Die Umsätze sind dünn, viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. Bemerkenswert ist die Bewegung dennoch: Sie zeigt, dass auf tieferem Niveau Kaufbereitschaft vorhanden ist.
Die Auktion
44 Milliarden Dollar – und das Ausland hält sich zurück
Um 17:30 Uhr deutscher Zeit stand der Anleihemarkt im Mittelpunkt. Das Ergebnis der Auktion war gemischt.
Das US-Finanzministerium platzierte siebenjährige Staatsanleihen im Volumen von 44 Milliarden Dollar zu einer Rendite von 4,708 Prozent. Unmittelbar vor der Auktion hatte der Markt 4,698 Prozent angezeigt. Die Differenz von einem Basispunkt bedeutet: Der Staat musste etwas mehr bieten als erwartet, um die Papiere loszuwerden. Im Schnitt der vergangenen Auktionen lag diese Abweichung bei nur 0,1 Basispunkten.
Nachfrage leicht unter dem Schnitt
Die Gebote überstiegen das Angebot um das 2,43-Fache. Der Durchschnitt der vergangenen sechs Auktionen liegt bei 2,48, im Vormonat waren es 2,46.
Ausländische Käufer zurückhaltend
Auf indirekte Bieter, zu denen ausländische Notenbanken und Fonds zählen, entfielen 58,2 Prozent. Üblich waren zuletzt 63,6 Prozent.
Inländische Investoren springen ein
Direkte Bieter übernahmen 33,2 Prozent, deutlich mehr als die üblichen 24,6 Prozent. Die Händlerbanken mussten deshalb nur 8,6 Prozent in ihre Bücher nehmen, weniger als im Schnitt.
Rendite klar unter dem Vormonat
Gegenüber der Oktober-Auktion mit 4,894 Prozent fiel die Rendite um rund 19 Basispunkte. Die Flucht aus Aktien in Anleihen hat die Renditen in den vergangenen Tagen gedrückt.
Die Einordnung
Was Anleger daraus lesen können
Die Auktion war kein Unfall, aber ein Hinweis. Wenn ausländische Käufer bei US-Schulden kürzertreten, während die Regierung neue Zölle gegen genau diese Handelspartner vorbereitet, verdient das Beachtung. Solange heimische Investoren die Lücke füllen, bleibt der Effekt begrenzt. Sollte sich das Muster bei den kommenden Auktionen wiederholen, könnten die Renditen am langen Ende steigen – unabhängig davon, was die Notenbank tut.
Für Aktien ist das Zusammenspiel entscheidend. Zuletzt fielen die Renditen, weil Anleger aus Technologiewerten in Anleihen flüchteten. Fällt dieser Rückenwind weg, träfen steigende Renditen auf einen Aktienmarkt, der mit Inflation, Zöllen und der Bewertung der KI-Werte bereits genug zu verarbeiten hat. Die Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember rückt damit noch stärker in den Mittelpunkt.
Häufige Fragen zum Handelstag an der Wall Street
Wie hat die Wall Street am 25. November 2026 geschlossen?
Der Dow Jones stieg um 0,33 Prozent auf 50.182,95 Punkte. Der S&P 500 fiel um 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte, der Nasdaq Composite um 0,62 Prozent auf 23.585,80 Punkte.
Warum sind die Kurse zunächst so stark gefallen?
Wegen des anhaltenden Ausverkaufs bei KI-Aktien, neuer Zollpläne der US-Regierung und einer höher als erwarteten Kerninflation.
Wie verlief die Auktion siebenjähriger US-Staatsanleihen?
Das Finanzministerium platzierte 44 Milliarden Dollar zu 4,708 Prozent. Die Nachfrage lag mit dem 2,43-Fachen leicht unter dem Durchschnitt, ausländische Käufer hielten sich zurück.
Haben die US-Börsen an Thanksgiving geöffnet?
Nein. Am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen, am Freitag endet der Handel vorzeitig.
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