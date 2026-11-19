Der Dow wurde vor allem von Gesundheitswerten belastet. Die UnitedHealth Aktie fiel laut Yahoo um rund 6 Prozent im Handelsverlauf (andere Berichte sprechen von bis zu 10 Prozent), nachdem ein Vorschlag der US-Gesundheitsbehörde CMS für eine Anti-Betrugsregel mehr Prüfungen bei Medicare-Versicherern vorsieht. Humana verlor ebenfalls rund 6 Prozent, CVS rund 3 Prozent und Cigna mehr als 2 Prozent. Weil UnitedHealth im kursgewichteten Dow ein hohes Gewicht hat, schlägt ein solcher Kursrutsch direkt auf den Index durch.