Die Wall Street ist am Mittwoch gespalten aus dem Handel gegangen: Der Dow Jones verlor 561,25 Punkte oder 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte, der S&P 500 gab 0,23 Prozent auf 7.323,63 Punkte nach und verbuchte den fünften Verlusttag in Folge, während die Nasdaq Composite 0,42 Prozent auf 24.429,89 Punkte zulegte (Yahoo Finance, vorläufige Schlussstände; Reuters meldete leicht abweichende Werte). Nebenwerte stiegen, der Volatilitätsindex VIX sank auf rund 24,5. Wer auf den Dow Jones und die Gesundheitsaktien blickt, sieht eine andere Börse als jemand, der nur die Nasdaq verfolgt.
Wall Street: Dow verliert 561 Punkte, Nasdaq steigt – warum laufen die US-Indizes auseinander?
Der Dow Jones schloss am Mittwoch 1,11 Prozent tiefer, der S&P 500 verzeichnete den fünften Verlusttag in Folge, die Nasdaq legte zu. Gesundheitswerte, Fed-Protokoll und der anstehende Anthropic-Börsengang prägten den Handel.
Dow Jones
Was zog den Dow Jones auf sein Tagestief?
Der Dow wurde vor allem von Gesundheitswerten belastet. Die UnitedHealth Aktie fiel laut Yahoo um rund 6 Prozent im Handelsverlauf (andere Berichte sprechen von bis zu 10 Prozent), nachdem ein Vorschlag der US-Gesundheitsbehörde CMS für eine Anti-Betrugsregel mehr Prüfungen bei Medicare-Versicherern vorsieht. Humana verlor ebenfalls rund 6 Prozent, CVS rund 3 Prozent und Cigna mehr als 2 Prozent. Weil UnitedHealth im kursgewichteten Dow ein hohes Gewicht hat, schlägt ein solcher Kursrutsch direkt auf den Index durch.
Das Beispiel zeigt, wie Regulierung aus Washington Indexbewegungen erklärt: Der Auslöser ist politisch, die Wirkung auf den Dow Jones ist mechanisch. Eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Regel gibt die Redaktion nicht ab.
Nasdaq
Warum hielt sich die Nasdaq im Plus?
Technologiewerte stützten die Nasdaq. Nvidia legte nach den Quartalszahlen zunächst zu, schloss aber im Minus (Yahoo: minus 2,68 Prozent, fünfter Verlusttag in Folge) – belastet vom Abgang von Gründer und CEO Jensen Huang und der verschobenen Einreichung des Quartalsberichts. Take-Two stieg vor dem Start von GTA VI, Amazon legte rund 2,5 Prozent zu, Target und TJX gewannen nach Zahlen. Dass der Index trotz der Nvidia-Schwäche im Plus schloss, zeigt eine Rotation innerhalb der Technologiebranche (Einschätzung der Redaktion).
|Index
|Schlussstand
|Veränderung
|Dow Jones
|50.198,17
|−1,11 %
|S&P 500
|7.323,63
|−0,23 %
|Nasdaq Composite
|24.429,89
|+0,42 %
|Russell 2000
|ca. 2.715
|ca. +0,5 %
|VIX
|ca. 24,5
|ca. −3,5 %
Vorläufige Schlussstände nach Yahoo Finance; Russland-2000 und VIX gerundet.
Quelle: Yahoo Finance Live, Reuters (18.11.2026)
Zinsen
Welche Rolle spielte das Fed-Protokoll?
Das Protokoll der Oktober-Sitzung, veröffentlicht am Mittwoch, zeigte laut Reuters, dass nahezu alle Teilnehmer weitere Zinserhöhungen für angemessen halten, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt; einige erwogen bei ungünstigen Inflationsdaten sogar 50 Basispunkte. Der S&P 500 drehte danach laut Reuters ins Minus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5,07 Prozent. Der Markt rechnet laut Reuters mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember als nahezu sicher (CME FedWatch).
Ausblick
Worauf kommt es am Donnerstag an?
Am Donnerstag steht um 14:30 Uhr MEZ die Philadelphia-Fed-Geschäftslage an, dazu die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Außerdem soll die Anthropic Aktie an der Nasdaq debütieren, und Walmart berichtet laut Tagesvorschau um 13:00 Uhr MEZ. Für die Wall Street bleibt die Frage, ob die Divergenz zwischen Dow, S&P 500 und Nasdaq anhält.
FAQ
Häufige Fragen zum US-Börsenhandel
Wie schloss der Dow Jones am 18. November? Bei 50.198,17 Punkten, minus 1,11 Prozent (Yahoo, vorläufig).
Warum fiel der Dow stärker als der S&P 500? Gesundheitswerte wie UnitedHealth belasteten, die im kursgewichteten Dow ein hohes Gewicht haben.
Wie lange hält die Verlustserie des S&P 500? Das ist offen; der Index schloss zuletzt fünfmal in Folge im Minus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.