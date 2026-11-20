Die Wall Street hat am Donnerstag, 19. November 2026, kräftig nachgegeben: Der Dow Jones schloss bei 49.097,06 Punkten und verlor 1.101 Punkte oder 2,19 Prozent. Nach Angaben von ad-hoc-news.de, die sich auf CNBC berufen, war es der erste Schluss unter der Marke von 50.000 Punkten seit Juni und der vierte Verlusttag in Folge. Der S&P 500 büßte 2,02 Prozent auf 7.175,83 Punkte ein, den sechsten Verlusttag in Folge und die längste Negativserie seit April 2024 (DER AKTIONÄR, 22:10 Uhr). Auch der DAX gab zum Handelsstart weiter nach: minus 1,5 Prozent auf 25.085 Punkte (dpa-AFX, 10:15 Uhr MEZ).
Wall Street: Dow Jones erstmals seit Juni unter 50.000 Punkten, S&P 500 mit sechstem Verlusttag - Wie viel Zinsangst steckt nach dem Fed-Protokoll im Markt?
Der Dow Jones schloss am Donnerstag bei 49.097 Punkten, der S&P 500 verlor zum sechsten Mal in Folge. Hinter dem Ausverkauf stehen Fed-Signale, KI-Sorgen und ein holpriger Anthropic-Börsengang. Was die Zahlen sagen und welche Fed-Termine heute anstehen.
Die Auslöser
Warum fiel die Wall Street – Fed, KI und Anthropic-Börsengang?
Mehrere Faktoren kamen zusammen. Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic sollte laut Ariva (dpa-AFX) die Stimmung im Techsektor drehen, doch die Hoffnung bestätigte sich nicht: Die Aktie startete bei 111,50 US-Dollar, schloss bei 97,17 Dollar (Ausgabepreis 83 Dollar) und die großen Indizes drehten nach dem Start ins Minus. Laut Bloomberg, zitiert vom AKTIONÄR, schlossen alle Megacaps im Minus; im S&P 500 verloren mehr als 460 Werte. Nvidia, Micron, Microsoft und Meta gaben ihre Vormittagsgewinne ab.
Hinzu kommt die Zinsdebatte. Laut dem Portal kapitalmarktexperten.de (KI-erstellt, redaktionell geprüft, 20.11.2026, 09:50 Uhr) halten fast alle Teilnehmer der Fed-Sitzung im Oktober weitere Zinserhöhungen für angemessen, und die KI-Nachfrage gilt dort als Inflationsrisiko. Fed-Gouverneur Waller habe am 18. November eine Anhebung um 50 Basispunkte für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ins Spiel gebracht; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege weiter über 5 Prozent. UBS sieht laut Ariva darin eine Belastung für Techfirmen mit langfristigen Vorab-Investitionen.
|Index
|Schlusskurs
|Veränderung
|Dow Jones
|49.097,06
|-2,19%
|S&P 500
|7.175,83
|-2,02%
|Nasdaq 100
|26.517,05
|-2,21%
Nasdaq Composite in den Quellen nicht genannt. Dow-Vortagesschluss 50.198,17 Punkte.
Quelle: DER AKTIONÄR (19.11.2026, 22:10 Uhr), ad-hoc-news.de (20.11.2026, 09:37 Uhr)
Einzelwerte
Welche Aktien belasteten die Wall Street besonders?
AMD fiel laut DER AKTIONÄR um 7,7 Prozent, nachdem Hunterbrook Capital eine Short-Position offengelegt und mögliche Verstöße gegen US-Exportkontrollen in Richtung China angedeutet hatte; AMD weist den Vorwurf zurück.
Visa und Mastercard verloren je rund 3 Prozent, JPMorgan Chase 1,2 Prozent nach einem Cyberangriff auf einen Dienstleister.
Palo Alto Networks legte um 6,4 Prozent zu nach der Übernahme eines KI-Unternehmens für 4,5 Milliarden Dollar.
Intuit senkte nach US-Börsenschluss die Umsatzprognose und verlor im deutschen Handel am Freitagvormittag rund 10 Prozent (kapitalmarktexperten.de).
Das große Bild
Was bedeutet der Ausverkauf für Zinsen, Konjunktur und DAX?
Die Konjunkturdaten vom Donnerstag liefern ein gemischtes Bild: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 203.000 (erwartet: 197.000), der Philly-Fed-Index fiel auf 6,3 Punkte, bei zugleich steigendem Preisdruck in der Umfrage (ad-hoc-news.de, laut CNBC). Eine aktuelle US-Inflationszahl nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Für die Märkte zählt, ob die Fed im Dezember tatsächlich anhebt und wie deutlich. Laut kapitalmarktexperten.de rechnet JPMorgan mit Anhebungen im Dezember, Januar und März; Wahrscheinlichkeiten nennt der Bericht nicht. Einschätzung der Redaktion: Steigende Zinsen und eine Rendite über 5 Prozent erhöhen den Druck auf hoch bewertete Wachstumsaktien; ob der Ausverkauf nur eine Korrektur oder mehr ist, lässt sich aus den Daten nicht ableiten.
Ausblick
Welche Termine stehen heute an der Wall Street an?
14:25 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller.
16:00 Uhr MEZ: Endgültige Verbraucherstimmung der Universität Michigan.
18:15 Uhr MEZ: Auftritt von Fed-Gouverneurin Lisa Cook.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung (Termin laut kapitalmarktexperten.de).
FAQ
Häufige Fragen zum Dow-Jones-Rutsch
Wie weit fiel der Dow Jones am Donnerstag? Er schloss bei 49.097,06 Punkten, 2,19 Prozent tiefer, laut CNBC-Angaben erstmals seit Juni unter 50.000.
Warum fällt der S&P 500 seit sechs Tagen? Genannt werden Zinssorgen nach dem Fed-Protokoll, KI-Zweifel und ein schwacher Techsektor.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die nächste Sitzung ist laut kapitalmarktexperten.de am 8. und 9. Dezember 2026.
Was heißt das für den DAX? Der DAX fiel zum Handelsstart um 1,5 Prozent und rutschte laut dpa-AFX unter seine 200-Tage-Linie.
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