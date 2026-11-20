Mehrere Faktoren kamen zusammen. Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic sollte laut Ariva (dpa-AFX) die Stimmung im Techsektor drehen, doch die Hoffnung bestätigte sich nicht: Die Aktie startete bei 111,50 US-Dollar, schloss bei 97,17 Dollar (Ausgabepreis 83 Dollar) und die großen Indizes drehten nach dem Start ins Minus. Laut Bloomberg, zitiert vom AKTIONÄR, schlossen alle Megacaps im Minus; im S&P 500 verloren mehr als 460 Werte. Nvidia, Micron, Microsoft und Meta gaben ihre Vormittagsgewinne ab.

Hinzu kommt die Zinsdebatte. Laut dem Portal kapitalmarktexperten.de (KI-erstellt, redaktionell geprüft, 20.11.2026, 09:50 Uhr) halten fast alle Teilnehmer der Fed-Sitzung im Oktober weitere Zinserhöhungen für angemessen, und die KI-Nachfrage gilt dort als Inflationsrisiko. Fed-Gouverneur Waller habe am 18. November eine Anhebung um 50 Basispunkte für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ins Spiel gebracht; die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege weiter über 5 Prozent. UBS sieht laut Ariva darin eine Belastung für Techfirmen mit langfristigen Vorab-Investitionen.