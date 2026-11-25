Wall Street: Dow dreht von minus 2 Prozent ins Plus, Nasdaq-100 fällt zeitweise fast 5 Prozent – wer fängt den KI-Ausverkauf vor Thanksgiving auf?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 22:04 5 Min.

Der Dow Jones erholt sich am Mittwoch von einem Tagesminus von gut 2 Prozent bis ins Plus, die Chipwerte bleiben schwach. Was die Umkehr vor Thanksgiving bedeutet, wer gewinnt und wer verliert – und worauf Anleger bei Dow Jones, Nvidia Aktie und Nasdaq achten.

Dow Jones, +0,59 % (Vortagsschluss 50.018,70) 50.312 Nvidia Aktie bei 148,41 US-Dollar, zeitweise bis −8 % −4,5 % Volatilitätsindex VIX (+5,8 %) 27,89 Quelle : Yahoo Finance Liveblog und Ticker, 25.11.2026, Stand 14:38 Uhr New Yorker Zeit (20:38 Uhr MEZ) Die Wall Street hat am Mittwoch ihre Verluste aufgeholt – der Dow Jones kehrte aus einem Minus von gut 2 Prozent ins Plus zurück. Gegen 14.38 Uhr New Yorker Zeit (20.38 Uhr MEZ) stand der Dow Jones laut Yahoo Finance bei 50.312 Punkten, ein Plus von 0,59 Prozent; zur Eröffnung hatte er rund 700 Punkte verloren. Der S&P 500 lag bei 7.188 Punkten (−0,2 Prozent), die Nasdaq gab um 0,6 Prozent nach. Die Nvidia Aktie blieb unter Druck: 148,41 US-Dollar, minus 4,5 Prozent, zwischenzeitlich bis zu 8 Prozent tiefer. Wall Street Mittwoch Warum drehte der Dow Jones am Mittwoch ins Plus? Der Handelstag begann mit einem Ausverkauf: Um 9.32 Uhr New Yorker Zeit stand der Dow laut Yahoo rund 700 Punkte im Minus, der S&P 500 verlor 2,1 Prozent, die Nasdaq Composite 3,2 Prozent. Der Nasdaq-100 fiel zeitweise fast 5 Prozent und rutschte unter 25.000 Punkte, nahe an das April-Tief von rund 24.910 Punkten (MarketScreener). Yahoo schrieb gegen 10.21 Uhr, der Nasdaq-100 sei auf Kurs zu einem Bärenmarkt, also einem Rückgang von 20 Prozent oder mehr vom Hoch. Danach erholten sich die Indizes deutlich; der Dow drehte ins Plus. Für den Nasdaq-100 nennt die dpa-AFX-Meldung zwei Stunden vor Handelsschluss rund 26.055 Punkte (−0,6 Prozent), die Kursbox derselben Seite 25.682 Punkte (−2,03 Prozent). Welcher Stand stimmt, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht klären; den Schlusskurs liefert erst die Börsenberichterstattung nach Handelsende. Als Gründe nennen die Berichte eine Mischung: den Feiertags-Effekt vor Thanksgiving, robuste Konjunkturdaten, hartnäckige Inflation und die weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der Fed im Dezember (dpa-AFX/Ariva, 20.18 Uhr MEZ; Yahoo). Die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent, über der Erwartung von 3,2 Prozent. Welche Aktien gewinnen und welche verlieren am US-Aktienmarkt? Die Verlierer sitzen im Chipsektor. Laut Yahoo fiel der Halbleiterindex SOX gegen 10.21 Uhr New Yorker Zeit um mehr als 6 Prozent, am stärksten betroffen waren Micron und Sandisk. Auf der Gewinnerseite stand Deere: Der Landmaschinenhersteller stieg nach Quartalszahlen um 4,7 Prozent (dpa-AFX/MarketScreener); Yahoo meldete mittags ein Plus von etwa 3 Prozent. Dell legte nach einer angehobenen Prognose leicht zu. Größte Bewegungen im S&P 500 am Mittwoch Aktie Veränderung Richtung HP +10,13 % Gewinner Charter Communications +7,34 % Gewinner Axon +5,79 % Gewinner Lam Research −7,10 % Verlierer Applied Materials −5,65 % Verlierer Oracle −5,21 % Verlierer Micron −5,15 % Verlierer Nvidia −4,86 % Verlierer Prozentwerte laut MarketScreener-Übersicht, Zeitpunkt der Kurse nicht genau angegeben; Nvidia-Kurs laut Yahoo 14:38 Uhr New Yorker Zeit. Quelle : MarketScreener, 25.11.2026; Yahoo Finance Auffällig ist die Aufteilung nach Branchen: Chip- und Ausrüsteraktien wie Lam Research, Applied Materials und Micron geben nach, während einzelne Titel aus anderen Branchen steigen. Der Russell 2000 der Nebenwerte legte laut Yahoo um 0,87 Prozent zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel gegen 10.32 Uhr New Yorker Zeit um 7 Basispunkte auf 4,82 Prozent. Gold notierte bei 3.576 US-Dollar (−0,42 Prozent), Rohöl der Sorte WTI für Januar bei 83,79 US-Dollar (+2,12 Prozent), Bitcoin bei rund 60.036 US-Dollar (Yahoo-Ticker). Was bedeutet der KI-Ausverkauf für Anleger? Der Mittwoch zeigt vor allem, wie nervös der Markt auf Tech-Aktien reagiert: Ein Minus von 5 Prozent im Nasdaq-100 am Morgen und eine Erholung bis zum Nachmittag sind ein Zeichen hoher Schwankung, nicht automatisch einer Trendwende. Der VIX bei 27,89 Punkten unterstreicht das. Ob die Erholung hält, hängt nach Einschätzung der Redaktion – keine Prognose – von den kommenden Terminen ab: dem verkürzten Handel am Freitag, den Daten Anfang Dezember und dem Fed-Entscheid am 9. Dezember. Die Berichte nennen dazu keine belastbare Erklärung, warum die Käufer am Nachmittag zurückkamen. Was für Entspannung spricht Der Dow Jones machte ein Minus von gut 2 Prozent wett und stand am Abend im Plus.

Der Nasdaq-100 erholte sich laut dpa-AFX deutlich vom Tagestief.

Der Russell 2000 stieg um 0,87 Prozent, Deere und HP legten kräftig zu.

Die Rendite der Zehnjährigen sank auf 4,82 Prozent. Was dagegen spricht – Risiken Chipwerte blieben schwach; Nvidia verlor bis zu 8 Prozent.

Der VIX stieg auf 27,89 Punkte; die Schwankungen bleiben hoch.

Die Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher, die Inflation ist hartnäckig.

Aktien schwanken stark; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Dies ist keine Anlageberatung. Welche Termine sind nach Thanksgiving wichtig? Donnerstag, 26. November 2026: Thanksgiving, die US-Börsen bleiben geschlossen.

Freitag, 27. November 2026: verkürzter Handel an der Wall Street; in Berlin stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab.

8./9. Dezember 2026: FOMC-Sitzung der Fed, Beschluss am 9. Dezember um 14 Uhr New Yorker Zeit (Admiral Markets). FAQ: Häufige Fragen zum Wall-Street-Handel am Mittwoch Wie stand der Dow Jones am Mittwochabend? Bei 50.312 Punkten, plus 0,59 Prozent, Stand 14.38 Uhr New Yorker Zeit laut Yahoo. Warum fiel der Nasdaq-100 zeitweise fast 5 Prozent? Chipwerte verkauften stark; Yahoo sah den Index zeitweise auf Kurs zu einem Bärenmarkt. Wie stark fiel die Nvidia Aktie? Zeitweise bis zu 8 Prozent; um 14.38 Uhr New Yorker Zeit stand sie bei 148,41 US-Dollar, minus 4,5 Prozent. Wann ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen? Am Donnerstag, 26. November; am Freitag ist der Handel verkürzt. Fazit: Der Dow dreht – die Nervosität bleibt Der Dow Jones hat am Mittwoch einen Tagesverlust von gut 2 Prozent aufgeholt, die Nvidia Aktie und der Chipsektor bleiben aber unter Druck. Für Anleger zählt vor Thanksgiving, ob die Erholung bei den Indizes über den Feiertag hält. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.

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