Wie lief das dritte Quartal bei Wacker Chemie?

Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, der Kerngewinn hat sich nahezu verdoppelt.

Was erwartet Wacker für 2026?

Wacker bestätigte den Ausblick und sieht das EBITDA in der oberen Hälfte der Zielspanne sowie einen positiven Netto-Cashflow.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 8. März 2027 angekündigt.