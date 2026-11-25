Die Wacker Chemie Aktie sendet Lebenszeichen. Der Münchner Chemiekonzern hat im dritten Quartal seinen Kerngewinn nahezu verdoppelt und den Jahresausblick bestätigt. Beim EBITDA rechnet Wacker inzwischen mit einem Wert in der oberen Hälfte der Zielspanne. Vorstandschef Christian Hartel sieht den Konzern voll auf Kurs, die Ziele für 2026 zu erreichen.
Wacker Chemie Aktie: Kerngewinn fast verdoppelt, Sparprogramm greift – beginnt jetzt die Wende beim Chemiekonzern?
Nach schwierigen Jahren meldet Wacker Chemie ein deutlich besseres Quartal und erwartet das EBITDA in der oberen Hälfte der Zielspanne. Dahinter stehen Sparprogramm und Stellenabbau. Wie belastbar die Erholung der Wacker Chemie Aktie ist.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn
Im dritten Quartal erzielte Wacker einen Umsatz von 1,47 Milliarden Euro, neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Vorquartal ging der Umsatz zwar um drei Prozent zurück, die Ertragskraft verbesserte sich aber deutlich. Zudem erwartet Wacker für 2026 einen positiven Netto-Cashflow, der klar über dem Niveau des Vorjahres liegen soll. Für die Wacker Chemie Aktie ist das ein wichtiges Signal, denn der Konzern hatte zuvor mit Verlusten zu kämpfen.
Der Umbau
Sparen für die Zukunft
Hinter der Verbesserung steht ein harter Sparkurs. Im Frühjahr hatte Wacker den Abbau von 1.600 Stellen angekündigt, ein Effizienzprogramm soll die Kosten um rund 300 Millionen Euro senken. Erste Effekte zeigen sich nun in den Zahlen. Wacker ist in Silikonen, Polymeren, Biotechnologie und Polysilizium für die Halbleiter- und Solarindustrie tätig – Märkte, die sehr unterschiedlich laufen.
Wacker zeigt, dass Kostendisziplin wirkt. Für eine nachhaltige Erholung braucht es aber auch wieder mehr Nachfrage aus Industrie und Solarbranche.
Für die Wacker Chemie Aktie bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Die deutsche Chemieindustrie leidet unter hohen Energiekosten und schwacher Nachfrage, das Polysilizium-Geschäft hängt stark an der Preisentwicklung im Solarmarkt. Die nächsten Zahlen am 8. März werden zeigen, ob sich die Verbesserung fortsetzt.
Häufige Fragen zur Wacker Chemie Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Wacker Chemie?
Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, der Kerngewinn hat sich nahezu verdoppelt.
Was erwartet Wacker für 2026?
Wacker bestätigte den Ausblick und sieht das EBITDA in der oberen Hälfte der Zielspanne sowie einen positiven Netto-Cashflow.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 8. März 2027 angekündigt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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