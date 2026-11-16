Gegen den Strom: Während viele Baustoff-Aktien gefragt sind, bleibt Wells-Fargo-Analystin Timna Tanners für die Vulcan-Materials-Aktie bei „Sell“. Ihr Kursziel von 253 US-Dollar liegt rund 8 Prozent unter dem Kurs von 276,47 US-Dollar laut Ratingübersicht. Vulcan ist der größte Hersteller von Schotter, Kies und Sand für den Bau in den USA.
Vulcan-Materials-Aktie: Weniger Schotter, teurere Energie – Wells Fargo bleibt beim Verkaufsurteil
Vulcan Materials lieferte im dritten Quartal weniger Baustoffe aus. Wells-Fargo-Analystin Timna Tanners bleibt bei „Sell“ und nennt ein Kursziel von 253 US-Dollar. Das liegt rund 8 Prozent unter dem Kurs von 276,47 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vulcan Materials Company
- Handelssymbol
- VMC (NYSE)
- Analystin
- Timna Tanners
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Sell (bestätigt)
- Kursziel
- 253 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Vulcan-Materials-Aktie
Mengen sinken, Kosten steigen – Tanners bleibt skeptisch
Timna Tanners hält an ihrer Verkaufsempfehlung fest. Die Nachfrage nach Baustoffen bleibt flach.
Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 2,185 Milliarden US-Dollar nach 2,292 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die ausgelieferte Menge an Schotter und Kies fiel um 3 Prozent.
Der Nettogewinn ging auf 362,9 Millionen US-Dollar zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analystin Timna Tanners zu lesen ist:
Weniger Mengen
Die Auslieferungen sanken, auch weil das Vorjahr von gutem Wetter profitierte.
Teure Energie
Höhere Dieselpreise belasteten die Kosten.
Prognose am unteren Ende
Vulcan erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von rund 2,4 Milliarden US-Dollar.
Preise steigen weiter
Die Verkaufspreise stiegen um 5 Prozent und stützten die Marge.
Rückkäufe stützen den Gewinn je Aktie
Vulcan kaufte im Quartal eigene Aktien für 350 Millionen US-Dollar zurück. Weniger Aktien halfen beim Gewinn je Aktie.
Zudem übernahm Vulcan kleinere Steinbrüche in Tennessee und Ohio und erwartet 2027 wieder Gewinnwachstum.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analystin Timna Tanners. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Sell“ und das Kursziel von 253 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Vulcan Materials Company (VMC): Verkaufen, Kursziel 253,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Timna Tanners, Aktienanalystin, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 19:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Timna Tanners, Aktienanalystin, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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