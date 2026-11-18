Die Vonovia Aktie (ISIN DE000A1ML7J1, Ticker VNA) steht am Mittwochvormittag bei rund 17 Euro, ein Plus von etwa zwei Prozent zum Vortag – und trotzdem liegt Deutschlands größter Wohnungskonzern rund 31 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Es sind die alten Sorgen, die den Kurs bewegen: Finanzierungskosten, ein langsamerer Schuldenabbau und die Berliner Vergesellschaftungsdebatte. Diese Vonovia Aktienanalyse sortiert, was davon im Kurs steckt.
Vonovia Aktienanalyse: 63 Prozent Abschlag auf den Substanzwert, aber Zinsen und Berlin drücken - Wie viel Pessimismus steckt in der Vonovia Aktie?
Die Vonovia Aktie notiert um 17 Euro und damit rund ein Drittel unter dem Jahresanfang. Die Vonovia Aktienanalyse zeigt, was Zahlen, Zinsen und die Berliner Enteignungsdebatte für Anleger bedeuten und was die Vonovia Aktienprognose der Analysten sagt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vonovia SE
- ISIN
- DE000A1ML7J1
- Ticker
- VNA
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- 15,89 – 28,47 €
- Nächster Termin
- 18.02.2027 (Jahreszahlen 2026)
Stand: 18.11.2026, Kurs 11:30 Uhr laut boerse-express, verzögerte Daten, kein Xetra-Schlusskurs
Der Auslöser
Warum steht die Vonovia Aktie im Fokus?
Die Vonovia Aktie ist ein Zinswert. Wenn die Renditen steigen, verteuert sich die Refinanzierung, und Immobilienverkäufe werden schwerer – genau das beschreibt Konzernchef Luka Mucic.
Laut boerse-express vom 18. November nennt Mucic die höheren Finanzierungskosten als Last, weil sie Verkäufe und vertriebsorientierte Segmente erschweren. Die Nachrichtenagentur Reuters, zitiert in demselben Bericht, führt als Belastungsthemen außerdem den langsameren Schuldenabbau und die Berliner Vergesellschaftungsdebatte an; eine mögliche Enteignung beträfe laut aktiencheck.de rund 130.000 Wohnungen. Der Finanzierungsaufwand ist nach Angaben von NTG24 um rund 90 Millionen Euro gestiegen.
Auf der Habenseite steht ein juristischer Erfolg: Das Landgericht Frankfurt erklärte am 5. November die hessische Mietpreisbremse für unwirksam. Für den gestrigen Handelstag nannte aktiencheck.de keine Unternehmensnachricht als Auslöser des Kursplus, sondern eine Rotation aus Tech-Werten vor den Nvidia-Zahlen. Auch für heute ist kein eigener Auslöser belegt – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was macht Vonovia eigentlich – das Geschäftsmodell in Kürze
Vonovia vermietet Wohnungen, vor allem in Deutschland, und verdient an laufenden Mieten, an Modernisierung und – in Teilen – an Verkäufen. Der Leerstand ist mit 2,3 Prozent niedrig, die durchschnittliche Bestandsmiete lag laut NTG24 zuletzt bei 8,57 Euro je Quadratmeter. Das organische Mietwachstum beträgt rund 3,8 Prozent; das Ziel für 2028 wurde von rund fünf auf rund 4,5 Prozent gesenkt. Investitionen im Programm „Manage to Green“ sind ausgesetzt. Finanzvorstand Grosse verlängert nicht über 2027 hinaus.
Wie sehen die Zahlen aus? Vonovia Aktienanalyse der ersten neun Monate
Am 4. November legte Vonovia die Neunmonatszahlen vor. Das operative Geschäft läuft stabil, die Ergebnisqualität leidet jedoch unter den höheren Zinsen.
|Kennzahl
|9M 2026
|Veränderung
|Bereinigtes EBITDA gesamt
|2.187,4 Mio. €
|+3,3 %
|EBITDA Vermietung
|1.912,2 Mio. €
|+3,5 %
|Bereinigtes Aktionärsergebnis
|1.121,4 Mio. €
|–6,6 %
|Operativer Free Cashflow
|932,5 Mio. €
|–34,1 %
|Bereinigtes EBT
|1.408,0 Mio. €
|–3,5 %
Vonovia nutzt das bereinigte Aktionärsergebnis statt FFO. Veränderungen zum Vorjahreszeitraum.
Quelle: Vonovia-Mitteilung 9M 2026 (via ad-hoc-news.de, 04.11.2026)
Das bereinigte Aktionärsergebnis betrug 1,32 Euro je Aktie. Der operative Free Cashflow fiel um mehr als ein Drittel. Das EBITDA im Vermietungsgeschäft stieg dagegen trotz rund 5.000 Wohnungen weniger im Bestand, die Verkäufe summierten sich auf rund 900 Millionen Euro.
Die Guidance für 2026: Das bereinigte EBITDA soll in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro liegen, das bereinigte EBT am unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro, das Aktionärsergebnis in der oberen Hälfte von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro. Für 2027 stellt Vonovia ein leichtes EBITDA-Wachstum in Aussicht, für 2028 ein EBITDA am unteren Ende von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro.
Wie teuer ist die Vonovia Aktie? Bewertung und Dividende
Gemessen am EPRA NTA von 46,31 Euro je Aktie notiert die Vonovia Aktie bei 17,05 Euro mit einem Abschlag von rund 63 Prozent (eigene Rechnung der Redaktion). Der Markt misstraut den Immobilienbewertungen oder rechnet mit weiter steigenden Zinsen – beides ist in dem Abschlag enthalten. Ein KGV auf Basis des IFRS-Gewinns 2025 von 4,39 Euro läge bei rund 3,9; diese Zahl ist wegen Bewertungseffekten allerdings wenig aussagekräftig. Auf Basis des bereinigten Aktionärsergebnisses der ersten neun Monate (1,32 Euro) ergibt sich eine Überschlagsrechnung von etwa 9,7 auf das hochgerechnete Jahr – keine Quellenangabe, sondern eine Redaktionsrechnung.
Die Dividende für 2025 betrug nach Angaben von boerse.de 1,22 Euro je Aktie (Rendite rund 4,1 Prozent); dieselbe Seite weist für die Zahlung im Mai 1,25 Euro aus, die Angaben sind nicht deckungsgleich. Peer-Daten zu LEG, TAG oder Aroundtown hat die Redaktion nicht belegt und nimmt deshalb keinen Vergleich vor.
|Marke
|Wert
|Aktueller Kurs
|17,05 €
|52-Wochen-Hoch
|28,47 €
|52-Wochen-Tief
|15,89 €
|Wertentwicklung 1 Monat
|+6,4 %
|Wertentwicklung 1 Jahr
|–33,7 %
|EPRA NTA je Aktie
|46,31 €
Kurs laut boerse-express 18.11.2026, 11:30 Uhr; 52-Wochen-Werte weichen je Quelle leicht ab (boerse.de: 28,57 € / 16,02 €).
Quelle: boerse-express, boerse.de, aktiencheck.de
Wie steht es um die Vonovia Aktienprognose der Analysten?
Die Einschätzungen Dritter fallen überwiegend positiv aus, wobei die Kursziele zuletzt nach unten angepasst wurden. Laut boerse-express (Stand 8. beziehungsweise 16. November) stehen sieben Häuser im Konsens: sechs empfehlen Kaufen, eines Halten, keines Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 23,00 Euro, das wären gut 36 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Zahlen sind eine Wiedergabe der Konsensdaten, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Konsens
|Anzahl Analysten
|7
|Kaufen
|6
|Halten
|1
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|23,00 €
Der Konsens bildet die Einschätzung Dritter ab und ist keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: boerse-express (Stand 08./16.11.2026)
Einzelne Kursziele bewegen sich innerhalb dieser Spanne nach unten: Goldman Sachs senkte laut boerse.de am 5. November das Ziel von 18,20 auf 17,70 Euro und bestätigte „Neutral“, die DZ Bank reduzierte laut boerse-express den fairen Wert auf 22,70 Euro bei „Kaufen“. Die Kursziele stammen von den Häusern selbst; eine Weitergabe als Anlageempfehlung durch aktiencheck.de erfolgt nicht.
Was zeigt der Chart der Vonovia Aktie?
Technisch verläuft die 50-Tage-Linie laut finanznachrichten.de (via aktiencheck.de, Stand 13. November) bei rund 17,18 Euro und fungiert damit als nächster Widerstand. Als Unterstützung gilt die Zone um 15 bis 16 Euro nahe dem Jahrestief vom 29. Oktober. 200-Tage-Linie und RSI hat die Redaktion nicht belegt. Beschreibend gilt: Der Kurs bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne knapp über dem Jahrestief.
Was kommt als Nächstes? Termine für Vonovia Aktionäre
Am 23. November findet das Eigenkapitalforum in Frankfurt statt, am 18. Februar 2027 folgen die Jahreszahlen 2026, am 30. April 2027 der Bericht zum ersten Quartal 2027. Dazu zählen die Zinsentwicklung und die Entscheidungen zur Berliner Vergesellschaftung.
FAQ: Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Warum fällt die Vonovia Aktie in diesem Jahr? Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung, der Schuldenabbau kommt langsamer voran, und politische Themen wie die Berliner Vergesellschaftungsdebatte belasten. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 31 Prozent.
Was sagt die Vonovia Aktienanalyse zur Bewertung? Gemessen am EPRA NTA von 46,31 Euro je Aktie liegt der Kurs mit rund 63 Prozent darunter. Ob der Abschlag gerechtfertigt ist, hängt von Zinsen und Immobilienbewertungen ab.
Wie lautet die Vonovia Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von sieben Häusern sieht laut boerse-express sechsmal Kaufen und einmal Halten; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,00 Euro. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Zahlt die Vonovia Aktie eine Dividende? Ja. Für 2025 nennt boerse.de eine Dividende von 1,22 Euro je Aktie; die Angaben zur Zahlung im Mai weichen auf der Quellenseite ab.
Wann gibt es die nächsten Vonovia Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 angekündigt.
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