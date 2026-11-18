Laut boerse-express vom 18. November nennt Mucic die höheren Finanzierungskosten als Last, weil sie Verkäufe und vertriebsorientierte Segmente erschweren. Die Nachrichtenagentur Reuters, zitiert in demselben Bericht, führt als Belastungsthemen außerdem den langsameren Schuldenabbau und die Berliner Vergesellschaftungsdebatte an; eine mögliche Enteignung beträfe laut aktiencheck.de rund 130.000 Wohnungen. Der Finanzierungsaufwand ist nach Angaben von NTG24 um rund 90 Millionen Euro gestiegen.

Auf der Habenseite steht ein juristischer Erfolg: Das Landgericht Frankfurt erklärte am 5. November die hessische Mietpreisbremse für unwirksam. Für den gestrigen Handelstag nannte aktiencheck.de keine Unternehmensnachricht als Auslöser des Kursplus, sondern eine Rotation aus Tech-Werten vor den Nvidia-Zahlen. Auch für heute ist kein eigener Auslöser belegt – das ist eine Einschätzung der Redaktion.