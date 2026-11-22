Die Mieten steigen, der Gewinn wächst, und trotzdem hat die Börse Vonovia abgeschrieben: Die Vonovia Aktienanalyse beginnt mit einem Paradox. Die Vonovia-Aktie schloss am Freitag bei 16,89 Euro, nahe dem tiefsten Stand seit über zehn Jahren.
Vonovia Aktienanalyse: 35 Prozent Minus, Zehn-Jahres-Tief, 7 Prozent Dividende – ist die Vonovia-Aktie jetzt ein Schnäppchen oder eine Falle?
Die Vonovia Aktienanalyse zeigt: Die Vonovia-Aktie notiert bei 16,89 Euro, rund 35 Prozent unter dem Vorjahr und deutlich unter dem Substanzwert. Gesenkte Prognose, Enteignungsdebatte und Zinsen im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vonovia SE
- ISIN
- DE000A1ML7J1
- WKN
- A1ML7J
- Handelssymbol
- VNA (Xetra)
- US-Handelssymbol
- VNAA (ADR, Frankfurt)
- Börsenwert
- rund 14,3 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Vonovia Aktie ist laut Berichten im laufenden Jahr rund 30 Prozent gefallen und handelt weit unter dem Substanzwert: Ende Oktober lag der Kurs laut einer Bloomberg-Analyse bei nur rund 35 Prozent des Nettovermögenswerts je Aktie. Diese Aktienanalyse klärt, ob der Abschlag begründet ist.
Die Zahlen
Mehr Miete, weniger Spielraum
Nach neun Monaten steigerte Vonovia das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, nach 2,118 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Höhere Mieten stützen das operative Ergebnis, höhere Finanzierungskosten drücken den bereinigten Vorsteuergewinn.
Vonovia-Aktie: Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten
Mrd. €
Bereinigtes EBITDA laut Berichterstattung.
Quelle: Vonovia, Berichterstattung zu den ersten neun Monaten 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Bereinigtes EBITDA
|9M 2025
|2,118
|9M 2026
|2,19
Kurz vor den Zahlen hatte Vonovia die Ziele wegen gestiegener Zinsen leicht gesenkt: Das bereinigte EBITDA 2026 wird nun in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro erwartet, das organische Mietwachstum bei rund 3,8 statt rund 4 Prozent. Auch für 2028 liegt das Ziel am unteren Ende der Spanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro.
Die Belastung
Politik, Zinsen, Misstrauen
Berlin und die Vergesellschaftung
Laut Berichten umfasst ein Berliner Sondierungspapier Pläne mit rund 160.000 Wohnungen. Konzernchef Luka Mucic warnte bei der Vorstellung der Zahlen deutlich vor Vergesellschaftungsplänen.
Zinsen
Höhere Zinsen belasten Finanzierung und Bewertung des Portfolios. Für 2026 erwartet Vonovia eine Portfoliobewertung, die ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres liegt.
Geschäft jenseits der Vermietung
Vonovia baut Wertschöpfung außerhalb der klassischen Vermietung aus, ein Pluspunkt in der Bewertungsdebatte.
Am 18. November stieg die Aktie laut Bericht um rund zwei Prozent auf etwa 17,15 Euro und war zweitbester DAX-Wert, während der Index 1,2 Prozent verlor. Ein großer Hedgefonds soll seine Leerverkaufsposition reduziert haben.
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