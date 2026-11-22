Kurz vor den Zahlen hatte Vonovia die Ziele wegen gestiegener Zinsen leicht gesenkt: Das bereinigte EBITDA 2026 wird nun in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro erwartet, das organische Mietwachstum bei rund 3,8 statt rund 4 Prozent. Auch für 2028 liegt das Ziel am unteren Ende der Spanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro.