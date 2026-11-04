Vonovia Aktie: Zahlen bringen kaum Neues - Jefferies bestätigt dennoch "buy"

Der Grund liegt insbesondere in den jüngsten Aussagen des Unternehmens zum weiteren Geschäftsverlauf. Vonovia hatte sich zuvor vorsichtiger zu seinen Perspektiven geäußert. Damit waren die Erwartungen an die nun veröffentlichten Zahlen bereits entsprechend angepasst worden. Jefferies wertet die Ergebnisse daher vor allem vor dem Hintergrund dieser zurückhaltenderen Kommunikation.