Vonovia Aktie vor Quartalszahlen: JPMorgan senkt Kursziel – trotzdem 50% Potenzial?

Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker: VNA) notiert beim angegebenen Kursstand bei 16,36 Euro und verliert damit 0,03 Euro beziehungsweise 0,18%. Deutlich größer fällt die Bewegung beim Analystenziel aus: In der Vonovia-Aktienanalyse von JPMorgan vom 02.11.2026 senkt Neil Green das Kursziel von 26,00 auf 24,50 Euro. Am Rating "overweight" hält die US-Bank jedoch fest. Damit bleibt trotz vorsichtigerer Prognosen ein beträchtlicher Abstand zwischen Börsenkurs und Kursziel.