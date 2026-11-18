Trotz der Reduzierung durch Citadel ist die Vonovia-Aktie keineswegs aus dem Blickfeld institutioneller Leerverkäufer verschwunden. Two Sigma Investments LP hält eine gemeldete Netto-Leerverkaufsposition von 1,10 Prozent und gehört damit zu den größten öffentlich erkennbaren Short-Investoren bei Vonovia. Die Position wurde zuletzt am 19. Oktober 2026 gemeldet. Auch D. E. Shaw & Co., L.P. ist mit 0,80 Prozent engagiert, wobei die jüngste Meldung vom 10. November stammt. BlackRock Financial Management, Inc. hält darüber hinaus eine Position von 0,70 Prozent, die zuletzt am 27. Oktober 2026 gemeldet wurde. Zusammen mit den 0,49 Prozent von Citadel ergeben diese vier Positionen rechnerisch 3,09 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Allerdings handelt es sich dabei um die Summe der jeweils zuletzt gemeldeten Werte, nicht um eine vollständig überprüfbare aktuelle Gesamt-Shortquote. Die Zahlen zeigen dennoch, dass mehrere bedeutende institutionelle Investoren weiterhin negativ gegenüber der Aktie positioniert sind. Für Anleger entsteht damit ein interessantes Spannungsfeld zwischen der jüngsten Positionsreduzierung von Citadel und den weiterhin bestehenden Short-Engagements anderer Marktteilnehmer.