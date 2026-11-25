Die Vonovia Aktie zeigt zwei Gesichter. Operativ wächst Deutschlands größter Wohnungskonzern: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,3 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro, im Vermietungsgeschäft legte es um 3,5 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro zu – und das bei 5.000 Wohnungen weniger im Bestand. Doch höhere Finanzierungskosten drückten das bereinigte Vorsteuerergebnis um 6,6 Prozent auf gut 1,12 Milliarden Euro.
Vonovia Aktie: Mieten rauf, Prognose runter, Finanzchef geht – Schnäppchen mit Substanz oder Zinsfalle?
Das Vermietungsgeschäft wächst, doch Zinsen, Enteignungsdebatte und ein gekappter Ausblick drücken den Kurs. Warum die Vonovia Aktie weit unter ihrem Substanzwert notiert und was Anleger jetzt wissen sollten.
Der Gegenwind
Zinsen, Politik, Personalwechsel
Eine Woche vor den Quartalszahlen hatte Vonovia die Ziele für 2026 und die Mittelfristplanung für 2028 nach unten angepasst, für das laufende Jahr peilt das Management nun den unteren Bereich der Spanne an. Dazu kommt ein Personalwechsel: Finanzvorstand Philip Grosse wird seinen bis Ende 2027 laufenden Vertrag nicht verlängern. Politisch bleibt die Berliner Enteignungsdebatte ein Belastungsfaktor, die Linke macht bundesweit gegen große Vermieter mobil. Für die Vonovia Aktie summieren sich diese Faktoren zu einem schwierigen Umfeld.
Die Bewertung
Tiefer Abschlag zum Substanzwert
Auffällig ist der Abschlag zur Substanz: Laut einer Bloomberg-Auswertung lag der Kurs Ende Oktober bei nur rund 35 Prozent des Nettovermögenswerts je Aktie. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 30 Prozent verloren und pendelt zuletzt um die Marke von 17 Euro. Für 2027 stellt Vonovia ein bereinigtes Gesamt-EBITDA leicht über dem Niveau von 2026 in Aussicht. Ob der Abschlag schrumpft, dürfte vor allem von der Zinsentwicklung abhängen.
Vonovia vermietet mehr und verdient operativ besser – doch an der Börse entscheidet derzeit der Zins. Solange die Finanzierungskosten steigen, bleibt der Substanzabschlag ein Warnsignal und eine Chance zugleich.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Wie hat sich Vonovia in den ersten neun Monaten entwickelt?
Das bereinigte EBITDA stieg um 3,3 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro, das bereinigte Vorsteuerergebnis sank wegen höherer Finanzierungskosten um 6,6 Prozent.
Warum notiert die Aktie so weit unter dem Substanzwert?
Höhere Zinsen, die gesenkte Prognose und politische Risiken belasten. Ende Oktober lag der Kurs laut Bloomberg bei rund 35 Prozent des Nettovermögenswerts.
Wer verlässt den Vorstand?
Finanzvorstand Philip Grosse verlängert seinen bis Ende 2027 laufenden Vertrag nicht.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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