Wie hat sich Vonovia in den ersten neun Monaten entwickelt?

Das bereinigte EBITDA stieg um 3,3 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro, das bereinigte Vorsteuerergebnis sank wegen höherer Finanzierungskosten um 6,6 Prozent.

Warum notiert die Aktie so weit unter dem Substanzwert?

Höhere Zinsen, die gesenkte Prognose und politische Risiken belasten. Ende Oktober lag der Kurs laut Bloomberg bei rund 35 Prozent des Nettovermögenswerts.

Wer verlässt den Vorstand?

Finanzvorstand Philip Grosse verlängert seinen bis Ende 2027 laufenden Vertrag nicht.