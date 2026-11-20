Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, FSE: VNA) ist am Freitag ein seltener Lichtblick im DAX: Während der Leitindex um 1,7 Prozent einbricht, steigt der Kurs um 12:12 Uhr um 1,88 Prozent auf 17,12 Euro. Das passt auf den ersten Blick nicht zu den Nachrichten der vergangenen Wochen, denn Vonovia hat Ende Oktober seine Prognose gekürzt und der Kurs rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Der Immobilienkonzern ist das Gegenbeispiel zum KI-Ausverkauf: kaum Technologie, dafür extrem zinsempfindlich. Für die Vonovia-Aktie entscheidet deshalb die Rendite der Bundesanleihe mehr als jede Quartalszahl.
Vonovia-Aktie: Gewinner im Ausverkauf, aber 63 Prozent Abschlag auf den Substanzwert - Ist das Zinsangst oder Chance?
Die Vonovia-Aktie steigt am Freitag um 1,9 Prozent auf 17,12 Euro und führt damit die DAX-Gewinner mit an. Warum der Immobilienkonzern trotz Prognosekürzung und Zinssorgen gefragt ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vonovia SE
- ISIN
- DE000A1ML7J1
- Symbol
- VNA
- Wohnungen
- mehr als 528.000
Stand: 20.11.2026, Xetra-Kurs 12:12 Uhr
Vonovia-Aktie heute
Warum steigt die Vonovia-Aktie im schwachen Markt?
Eine Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Marktbeobachter verweisen auf zwei Effekte: Anleger suchen in der Tech-Flaute defensive Titel, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gab am Vormittag auf rund 3,34 Prozent nach. Für Vonovia, deren Immobilienwerte und Finanzierungskosten direkt am Zinsniveau hängen, sind sinkende Renditen ein Rückenwind. Ein belegter Einzelauslöser fehlt jedoch, die Einordnung ist Marktlogik.
Zahlen
Was steckt hinter der Prognosekürzung der Vonovia-Aktie?
Vorab-Zahlen vom 29. Oktober und die Quartalsmitteilung vom 4. November zeigten ein stabiles Kerngeschäft, aber steigende Finanzierungskosten.
|Kennzahl
|Wert
|Bereinigtes EBITDA 2026
|untere Hälfte der Spanne 2,95 bis 3,05 Mrd. €
|Bereinigtes EBT 2026
|unteres Ende der Spanne 1,9 bis 2,0 Mrd. €
|Organisches Mietwachstum 2026
|rund 3,8% statt bisher 4%
|Loan-to-Value
|46,1% (Jahresende 2025: 45,4%)
|Ziel Loan-to-Value
|rund 40% bis 2028
Stand 29.10.2026 (Vorabmeldung) bzw. 4.11.2026; Sekundärquellen, vor Freigabe gegen Vonovia-Mitteilung prüfen
Quelle: Vonovia (über Medienberichte)
Konzernchef Luka Mucic betont, das operative Kerngeschäft bleibe stabil. Die Entschuldung hat nach Unternehmensangaben oberste Priorität; das Programm Manage-to-Green wird vorerst ausgesetzt, das Neubaugeschäft reduziert und strategisch überprüft.
Bewertung
Wie günstig ist die Vonovia-Aktie wirklich?
Der EPRA NTA, der Nettovermögenswert je Aktie, lag zum 30. September bei 46,31 Euro. Bei einem Kurs von 17,12 Euro ergibt das einen Abschlag von rund 63 Prozent (eigene Berechnung). Der Markt unterstellt damit, dass die Immobilienbewertungen nicht halten oder die hohe Verschuldung den Wert aufzehrt. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 28,87 Euro, das Tief bei 15,40 Euro. Laut Börsendaten liegt die Dividendenrendite bei etwa 5,6 Prozent, doch Berichte fragen bereits, ob die Dividende zugunsten des Schuldenabbaus gekürzt werden könnte. Ob das passiert, ist offen.
Das große Bild
Wie stark bestimmen die Zinsen den Vonovia-Kurs?
Anleihemarkt
Die Rendite der achtjährigen unbesicherten Vonovia-Anleihe liegt seit Beginn der Nahost-Eskalation um rund 140 Basispunkte höher; die Finanzierungsbedingungen haben sich seit September deutlich verschlechtert.
Inflation und EZB
Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, am Markt wird eine weitere Zinserhöhung der EZB im Dezember erwartet.
Short-Position
Citadel hat seine Netto-Leerverkaufsposition zuletzt von 0,57 auf 0,49 Prozent reduziert; ein Einfluss auf den Kurs ist nicht belegt.
Ausblick
Welche Termine sind für Vonovia wichtig?
Die Jahreszahlen 2026 stehen nach aktuellem Stand am 18. Februar 2027 an. Davor bestimmen Zinsdaten und die EZB-Sitzung am 17. Dezember die Richtung; heute achten Anleger auf die Eurozone-Verbraucherdaten um 16 Uhr und die Reden der Fed-Mitglieder Waller und Cook. Eine Prognose zur Kursentwicklung geben wir nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zur Vonovia-Aktie
Wie steht die Vonovia-Aktie heute? Um 12:12 Uhr lag der Kurs bei 17,12 Euro, 1,88 Prozent im Plus.
Warum hat Vonovia die Prognose gesenkt? Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung; das bereinigte EBITDA soll 2026 in der unteren Hälfte der Spanne liegen, das Mietwachstum bei rund 3,8 Prozent.
Wie hoch ist die Verschuldung? Der Loan-to-Value lag zuletzt bei 46,1 Prozent, Ziel sind rund 40 Prozent bis 2028.
Wann gibt es neue Vonovia-Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind nach aktuellem Stand für den 18. Februar 2027 angesetzt.
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