Wie steht die Vonovia-Aktie heute? Um 12:12 Uhr lag der Kurs bei 17,12 Euro, 1,88 Prozent im Plus.

Warum hat Vonovia die Prognose gesenkt? Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung; das bereinigte EBITDA soll 2026 in der unteren Hälfte der Spanne liegen, das Mietwachstum bei rund 3,8 Prozent.

Wie hoch ist die Verschuldung? Der Loan-to-Value lag zuletzt bei 46,1 Prozent, Ziel sind rund 40 Prozent bis 2028.

Wann gibt es neue Vonovia-Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind nach aktuellem Stand für den 18. Februar 2027 angesetzt.