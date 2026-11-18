Die Vonovia Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, FSE: VNA) ist 2026 zum Sinnbild für die Krise der Immobilienwerte geworden. Seit Jahresbeginn hat Deutschlands größter Wohnungskonzern rund 30 Prozent an Börsenwert verloren, Ende Oktober rutschte das Papier auf den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Am Mittwoch zeigt sich ein Hoffnungsschimmer: Die Aktie steigt um gut zwei Prozent auf rund 17,10 Euro. Gleichzeitig reduziert ein prominenter Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse.
Vonovia Aktie: Für 17 Euro gibt es Substanz von 46 Euro - Schnäppchen des Jahres oder Zinsfalle ohne Boden?
Minus 30 Prozent seit Jahresbeginn, der tiefste Stand seit über zehn Jahren, ein Abschlag von rund 63 Prozent auf den Substanzwert: Die Vonovia Aktie ist der große Verlierer unter den deutschen Immobilienwerten. Heute steigt sie, und ein großer Hedgefonds reduziert seine Wette gegen sie. Die große Analyse: was die Vonovia Aktie belastet, was Analysten sagen und welche Marken jetzt zählen.
Das Signal
Citadel nimmt Wetten zurück
Der US-Hedgefonds Citadel hat seine Netto-Leerverkaufsposition in der Vonovia Aktie am 17. November von 0,57 auf 0,49 Prozent gesenkt. Damit liegt sie unter der Schwelle von 0,5 Prozent, ab der Positionen öffentlich gemeldet werden müssen. Ein einzelner Rückzug ist noch keine Trendwende, aber er zeigt: Mindestens ein großer Marktteilnehmer hält das Abwärtspotenzial nach dem Absturz für begrenzter als zuvor.
Der Widerspruch
Mieten rauf, Gewinn runter
Operativ läuft das Kerngeschäft solide. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das Vermietungsgeschäft legte um 3,5 Prozent zu, die Sparte für Modernisierung und Zusatzleistungen sogar um 31,4 Prozent. Wohnraum ist knapp, die Wohnungen sind nahezu voll vermietet. Doch die Finanzierung frisst einen Teil des Fortschritts: Das bereinigte Ergebnis vor Steuern sank um 3,5 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis für Aktionäre um 6,6 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Der operative freie Cashflow brach um 34,1 Prozent ein. Für 2026 erwartet Vonovia ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.
Die Belastungen
Drei Gründe für den Absturz
Steigende Zinsen
Kaum ein DAX-Wert reagiert so empfindlich auf Zinsen wie Vonovia. Höhere Renditen verteuern die Refinanzierung und drücken auf die Bewertung der Immobilien.
Hohe Verschuldung
Der Verschuldungsgrad liegt bei 46,1 Prozent. Der Schuldenabbau kommt langsamer voran als erhofft, und die Verkäufe von rund 900 Millionen Euro reichen nicht für eine schnelle Entlastung.
Politisches Risiko in Berlin
Die Debatte über eine Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin könnte nach Schätzungen rund 130.000 Wohnungen des Konzerns betreffen. Entschieden ist darüber nichts.
Die Analysten
Kursziele gesenkt, Kaufempfehlungen bleiben
Die Analysten haben ihre Ziele für die Vonovia Aktie zuletzt deutlich gesenkt, die Mehrheit bleibt aber bei Kaufen. Berenberg mit Analyst Kai Klose kappte das Kursziel von 34,50 auf 23 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Die Deutsche Bank mit Analyst Thomas Rothäusler senkte von 25 auf 20 Euro und bestätigte nach einem Treffen mit Konzernchef Luka Mucic am 11. November ihr Kaufvotum. JPMorgan mit Analyst Neil Green sieht 24,50 Euro, Jefferies 23 Euro. Die DZ Bank senkte ihren fairen Wert von 31 auf 22,70 Euro. Am vorsichtigsten ist Goldman Sachs: Analyst Jonathan Kownator nimmt das Ziel von 18,20 auf 17,70 Euro zurück und bleibt bei Neutral. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Warum ist die Vonovia Aktie 2026 so stark gefallen?
Höhere Finanzierungskosten, ein langsamerer Schuldenabbau und die Debatte über eine Vergesellschaftung in Berlin belasten. Seit Jahresbeginn liegt das Minus bei rund 30 Prozent.
Wie hoch ist der Substanzwert der Vonovia Aktie?
Der Substanzwert nach EPRA NTA liegt bei 46,31 Euro je Aktie. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 63 Prozent darunter.
Wann legt Vonovia die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 angekündigt.
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