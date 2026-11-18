Die Analysten haben ihre Ziele für die Vonovia Aktie zuletzt deutlich gesenkt, die Mehrheit bleibt aber bei Kaufen. Berenberg mit Analyst Kai Klose kappte das Kursziel von 34,50 auf 23 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Die Deutsche Bank mit Analyst Thomas Rothäusler senkte von 25 auf 20 Euro und bestätigte nach einem Treffen mit Konzernchef Luka Mucic am 11. November ihr Kaufvotum. JPMorgan mit Analyst Neil Green sieht 24,50 Euro, Jefferies 23 Euro. Die DZ Bank senkte ihren fairen Wert von 31 auf 22,70 Euro. Am vorsichtigsten ist Goldman Sachs: Analyst Jonathan Kownator nimmt das Ziel von 18,20 auf 17,70 Euro zurück und bleibt bei Neutral. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.