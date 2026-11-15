Kaum eine Aktie reagiert so empfindlich auf Zinsen wie Vonovia – und die Zinsen gaben in dieser Woche die Richtung vor. Die Vonovia-Aktie ist mit einem Minus von 0,82 Prozent einer der DAX Verlierer der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 16,76 Euro. Nach den heißen US-Verbraucherpreisen am Dienstag verlor sie 1,57 Prozent, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zeitweise über 5 Prozent. Auf Jahressicht hat der Wohnungskonzern rund 35 Prozent verloren, auf fünf Jahre rund zwei Drittel. Unsere Vonovia-Aktie Prognose zeigt, ob die Aktie ein Schnäppchen ist – oder eine Zinsfalle.
Vonovia Aktie: DAX Verlierer, Kurs weit unter dem Substanzwert – Prognose: Schnäppchen oder Zinsfalle?
Die Vonovia-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Minus 0,82 Prozent, weil heiße US-Inflationsdaten die Zinsangst zurückbrachten. Auf Jahressicht hat der Wohnungskonzern rund 35 Prozent verloren und notiert nur noch bei einem Bruchteil seines Substanzwerts. Unsere Vonovia-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Vonovia Chartanalyse kurzfristig bestimmen, wie sicher die Dividende ist und ob die Aktie mittel- bis langfristig ein Schnäppchen oder eine Zinsfalle ist.
Die Zahlen
Mieten rauf, Gewinn runter: das gespaltene Ergebnis
Operativ läuft das Geschäft: In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, getragen von höheren Mieten. Doch die gestiegenen Finanzierungskosten fressen den Zuwachs auf. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern sank um 3,5 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, je Aktie um 5,9 Prozent auf 1,66 Euro. Bereits Ende Oktober hatte Vonovia die Ziele zurückgenommen: Das bereinigte EBITDA soll 2026 in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro liegen, das bereinigte EBT am unteren Ende von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Vonovia ein EBITDA leicht über und ein EBT etwa auf dem Niveau von 2026, die Ziele für 2028 wurden gesenkt.
Zinsen als Gegenwind
Höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung und drücken auf die Immobilienbewertungen. Nach den US-Inflationsdaten gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als wahrscheinlich, auch die Bundesbank hält einen EZB-Schritt für nötig.
Dividende auf dem Prüfstand
JPMorgan nennt eine Dividendenkürzung als mögliches Szenario.
Politischer Gegenwind
Die Debatte über Enteignungen großer Wohnungskonzerne in Berlin belastet die Stimmung.
Personalwechsel
Finanzvorstand Philip Grosse strebt keine Vertragsverlängerung an.
Kurzfristige Prognose
Vonovia Chartanalyse: am Boden – aber noch kein Boden
Die Vonovia Chartanalyse zeigt eine Aktie, die seit Wochen auf niedrigem Niveau seitwärts läuft – auf Monatssicht steht sie praktisch unverändert. Die runde Marke von 16 Euro ist die wichtigste Unterstützung, ein Bruch würde den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen. Nach oben liegt die erste Hürde um 17 Euro, darüber die Zone um 18 Euro. Erst ein nachhaltiger Anstieg darüber würde auf eine Bodenbildung hindeuten. Kurzfristig hängt die Richtung vor allem an den Anleiherenditen – steigen sie weiter, bleibt die Aktie unter Druck.
Szenario 1: Zinsentspannung
Fallen die Anleiherenditen, etwa durch schwächere Inflationsdaten im Dezember, könnte die Aktie über 17 Euro steigen und die Zone um 18 Euro ansteuern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 16 und 17 Euro
Ohne klare Zinssignale pendelt die Aktie in der Spanne der vergangenen Wochen.
Szenario 3: Bruch der 16-Euro-Marke
Eine große Zinserhöhung der Fed oder Signale zu einer Dividendenkürzung könnten die Aktie unter 16 Euro drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Vonovia Aktienprognose: Substanz zum Ausverkaufspreis?
Mittel- bis langfristig ist die Vonovia Aktienprognose die klassische Frage nach dem Wert der Substanz. Laut einer Bloomberg-Analyse lag der Kurs Ende Oktober bei nur rund 35 Prozent des Substanzwerts je Aktie – ein extremer Abschlag. Die Mieten steigen weiter, für 2026 um rund 3,8 Prozent, der Wohnungsmangel in deutschen Städten sichert die Nachfrage. Auf Basis der letzten Ausschüttung liegt die Dividendenrendite bei rund 7 Prozent. Dagegen stehen die hohen Zinsen, die den Gewinn vor Steuern sinken lassen, die politische Debatte in Berlin und das Risiko einer Dividendenkürzung. Für die langfristige Vonovia-Aktie Prognose ist entscheidend, wann die Zinsen ihren Höhepunkt erreichen – erst dann dürfte der Abschlag schrumpfen.
Häufige Fragen zur Vonovia-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Vonovia-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Marke von 16 Euro die wichtigste Unterstützung, nach oben liegen Hürden bei 17 und 18 Euro. Die Richtung hängt stark an den Anleiherenditen.
Warum ist die Vonovia-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Heiße US-Inflationsdaten ließen die Zinserwartungen steigen. Höhere Zinsen belasten Immobilienwerte. Die Aktie verlor 0,82 Prozent.
Wie haben sich die Ergebnisse von Vonovia entwickelt?
Nach neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das bereinigte EBT sank um 3,5 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro.
Ist die Vonovia-Dividende sicher?
Das ist offen. JPMorgan nennt eine Kürzung als mögliches Szenario.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.