Vonovia Aktie: DAX Verlierer, Kurs weit unter dem Substanzwert – Prognose: Schnäppchen oder Zinsfalle?

Wie lautet die kurzfristige Vonovia-Aktie Prognose?

Kurzfristig ist die Marke von 16 Euro die wichtigste Unterstützung, nach oben liegen Hürden bei 17 und 18 Euro. Die Richtung hängt stark an den Anleiherenditen.

Warum ist die Vonovia-Aktie DAX Verlierer der Woche?

Heiße US-Inflationsdaten ließen die Zinserwartungen steigen. Höhere Zinsen belasten Immobilienwerte. Die Aktie verlor 0,82 Prozent.

Wie haben sich die Ergebnisse von Vonovia entwickelt?

Nach neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das bereinigte EBT sank um 3,5 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro.

Ist die Vonovia-Dividende sicher?

Das ist offen. JPMorgan nennt eine Kürzung als mögliches Szenario.