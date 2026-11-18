Der Wohnungskonzern hatte am 4. November Neunmonatszahlen vorgelegt. Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 3,3 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro. Zuvor hatte Vonovia die Prognose für 2026 konkretisiert: Das bereinigte EBITDA soll in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro liegen. Die Beleihungsquote (LTV) betrug 46,1 Prozent nach 45,4 Prozent zum Jahresende 2025. In den ersten neun Monaten verkaufte der Konzern Immobilien für rund 900 Millionen Euro.

Zur Einordnung: Das Papier steht weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,87 Euro (Stuttgart), das 52-Wochen-Tief liegt bei 15,40 Euro. Die Kursziele von Analysten werden hier nicht wiedergegeben; ein Marktbericht nennt lediglich, dass die Mehrheit der Analysten das langfristige Potenzial deutlich höher sieht.