Die Vonovia-Aktie gewinnt am Mittwochmittag 3,31% auf 17,63 Euro und gehört zu den fünf besten DAX-Gewinnern. Der Impuls kommt nicht von Vonovia selbst, sondern vom Konkurrenten Aroundtown, der mit seinen Quartalszahlen den gesamten Sektor beflügelt.
Vonovia Aktie: DAX-Gewinner am Mittag mit +3,31% - Aroundtown-Prognose gibt Immobilienwerten Schub
Die Vonovia-Aktie steigt am Mittag auf 17,63 Euro. Die Prognoseanhebung von Aroundtown zieht den gesamten Immobiliensektor nach oben, eine eigene Meldung gibt es bei Vonovia nicht.
DAX Gewinner am Mittag
Warum die Vonovia Aktie heute steigt
Aroundtown hebt das untere Ende seiner FFO-I-Prognose 2026 um 10 Mio. Euro an, auf 285 bis 305 Mio. Euro.
Dazu kündigte Aroundtown eine Doppelspitze an, die Aktie legte zeitweise 5 bis 9% zu. Laut dpa-AFX bekam auch die Vonovia-Aktie damit "einen neuen Schub" und erreichte ihr Niveau von Ende September, LEG gewann 2,6%. Hintergrund ist vor allem die Beteiligung der Aroundtown-Tochter Grand City Properties an LEG. Zusätzlich stützen dürften die Rotation in zinssensitive Substanzwerte und die Vertagung der EZB-Entscheidung zur Mindestreserve, belegt ist das nicht.
Vonovia Aktie: Zahlen und Bewertung
|Kennzahl
|Wert
|Bereinigtes EBITDA 9 Monate
|2.187,4 Mio. € (+3,3%)
|EPRA-NTA je Aktie
|46,31 €
|Verschuldungsgrad (LTV)
|46,1%
|Dividende
|1,25 € je Aktie
|52-Wochen-Spanne
|15,98 € bis 27,08 €
|Performance seit Jahresbeginn
|rund -30%
Quelle: Vonovia Investor Relations, aktiencheck.de, depot-navigator.de
Die Prognose bestätigte Vonovia am 4.11., nachdem der Konzern Ende Oktober die Ziele gesenkt hatte. Der Kurs liegt rund 62% unter dem Substanzwert. Beim Analystenkonsens raten laut Vonovia-IR 9 von 18 Häusern zum Kauf, 5 zum Halten und 4 zum Verkauf.
Charttechnik: Zurück über der 50-Tage-Linie
Am 19.11. war die Aktie bei 16,79 Euro unter die 50-Tage-Linie gefallen. Mit dem Sprung auf das Niveau von Ende September, rund 17,6 bis 17,7 Euro, ist sie darüber zurück. Das langfristige Bild bleibt aber ein Abwärtstrend.
Ausblick: Abschlag auf den Substanzwert
Für die Vonovia-Aktie sprechen der enorme Abschlag auf den Substanzwert und die hohe Dividendenrendite. Die Short-Seller ziehen sich teils zurück: Citadel reduzierte im November die Netto-Leerverkaufsposition von 0,57% auf 0,49%. Ob die Rally trägt, hängt an den Zinsen und der Refinanzierung.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.