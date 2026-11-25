Dazu kündigte Aroundtown eine Doppelspitze an, die Aktie legte zeitweise 5 bis 9% zu. Laut dpa-AFX bekam auch die Vonovia-Aktie damit "einen neuen Schub" und erreichte ihr Niveau von Ende September, LEG gewann 2,6%. Hintergrund ist vor allem die Beteiligung der Aroundtown-Tochter Grand City Properties an LEG. Zusätzlich stützen dürften die Rotation in zinssensitive Substanzwerte und die Vertagung der EZB-Entscheidung zur Mindestreserve, belegt ist das nicht.