Der Blick auf das Jahr relativiert das Tagesplus deutlich. Ende Februar notierte die Vonovia Aktie noch bei über 28 Euro, Ende Oktober fiel sie auf ein Tief um 16 Euro. Seit Jahresbeginn steht laut boerse.de ein Minus von rund 31 Prozent – damit gehört der Wohnungskonzern zu den schwächsten Werten im DAX.

Ein zentraler Belastungsfaktor war die Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Oktober: Vonovia präzisierte den Ausblick für 2026, passte die Erwartungen an Mietwachstum und operativen Cashflow an und senkte die Ziele für 2028. Die Neunmonatszahlen vom 4. November bestätigten das gemischte Bild: Das bereinigte EBITDA stieg um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern sank jedoch um 3,5 Prozent auf rund 1,41 Milliarden Euro, der operative Free Cashflow sogar um gut 34 Prozent auf rund 933 Millionen Euro. Für 2026 peilt Vonovia beim bereinigten EBITDA nur noch die untere Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro an. Zudem kündigte Finanzvorstand Philip Grosse seinen Abschied zum Ende des Jahres 2027 an.

Hinzu kommt politischer Gegenwind: In Berlin wird bei den Koalitionsgesprächen über ein Vergesellschaftungsgesetz diskutiert, das rund 130.000 Vonovia-Wohnungen betreffen könnte. Positiv für Vermieter fiel dagegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt aus, das die hessische Mietpreisbremse am 5. November für unwirksam erklärte.