Die Vonovia Aktie (Kürzel: VNA, ISIN: DE000A1ML7J1) rundet am Dienstagmittag die Liste der fünf größten DAX Gewinner ab. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 16,91 Euro, ein Plus von 0,54 Prozent; gegen 12:10 Uhr waren es 16,90 Euro. Einen konkreten Auslöser gibt es nicht: Der Bochumer Wohnungskonzern profitiert vor allem davon, dass Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Abend aus Technologiewerten in andere Bereiche umschichten. Nach dem Kurssturz der vergangenen Monate ist das Plus allerdings bescheiden.
Vonovia Aktie DAX Gewinner: Kleines Plus nach dem Jahres-Absturz – wird die 50-Tage-Linie bei gut 17 Euro zur Bewährungsprobe?
Die Vonovia Aktie gehört am Dienstagmittag zu den fünf DAX Gewinnern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 16,91 Euro, rund ein halbes Prozent im Plus. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – der Wohnungskonzern profitiert vom Abfluss aus Tech-Werten, bleibt aber seit Jahresbeginn fast ein Drittel im Minus.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Vonovia Aktie heute? Ohne Nachricht, mit Rückenwind aus der Rotation
Der DAX liegt gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent im Minus bei etwa 26.430 Punkten. Vonovia ist einer von nur wenigen Werten mit Kursgewinnen – die Gründe sind eher im Markt als im Unternehmen zu suchen.
Keine Unternehmensmeldung
Bis zum Mittag hat Vonovia keine Pflichtmitteilung veröffentlicht, auch ein neues Analystenurteil liegt nicht vor. In den Nachrichten taucht der Konzern am Dienstag nur mit angekündigten Mieterprotesten auf.
Umschichtung aus Tech-Werten
Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips trennen sich Anleger von Technologiewerten. Davon profitieren Branchen ohne KI-Bezug – darunter Immobilien.
Gegenbewegung nach dem Minus am Montag
Am Montag hatte die Aktie im Xetra-Handel knapp 1 Prozent verloren. Das heutige Plus gleicht diesen Rückgang etwa zur Hälfte aus.
Die genannten Gründe sind eine Einordnung: Keine der ausgewerteten Quellen benennt für den heutigen Anstieg einen ausdrücklichen Treiber. An der Börse Tradegate notierte die Aktie gegen 13:20 Uhr bei 16,89 Euro und damit weiterhin leicht im Plus.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Warum ist die Vonovia Aktie 2026 so stark gefallen?
Der Blick auf das Jahr relativiert das Tagesplus deutlich. Ende Februar notierte die Vonovia Aktie noch bei über 28 Euro, Ende Oktober fiel sie auf ein Tief um 16 Euro. Seit Jahresbeginn steht laut boerse.de ein Minus von rund 31 Prozent – damit gehört der Wohnungskonzern zu den schwächsten Werten im DAX.
Ein zentraler Belastungsfaktor war die Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Oktober: Vonovia präzisierte den Ausblick für 2026, passte die Erwartungen an Mietwachstum und operativen Cashflow an und senkte die Ziele für 2028. Die Neunmonatszahlen vom 4. November bestätigten das gemischte Bild: Das bereinigte EBITDA stieg um 3,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern sank jedoch um 3,5 Prozent auf rund 1,41 Milliarden Euro, der operative Free Cashflow sogar um gut 34 Prozent auf rund 933 Millionen Euro. Für 2026 peilt Vonovia beim bereinigten EBITDA nur noch die untere Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro an. Zudem kündigte Finanzvorstand Philip Grosse seinen Abschied zum Ende des Jahres 2027 an.
Hinzu kommt politischer Gegenwind: In Berlin wird bei den Koalitionsgesprächen über ein Vergesellschaftungsgesetz diskutiert, das rund 130.000 Vonovia-Wohnungen betreffen könnte. Positiv für Vermieter fiel dagegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt aus, das die hessische Mietpreisbremse am 5. November für unwirksam erklärte.
Wie sieht das Chartbild der Vonovia Aktie aus?
Seit dem Tief Ende Oktober hat sich die Aktie leicht erholt; im Monatsvergleich liegt sie nahezu unverändert. Charttechnisch verweist finanznachrichten.de auf die 50-Tage-Linie bei rund 17,18 Euro als nächste Hürde – nur gut 1,5 Prozent über dem aktuellen Kurs. Als Unterstützung gilt der Bereich um 15 bis 16 Euro, wo die Aktie Ende Oktober ihr Jahrestief markierte. Gelingt der Sprung über die 50-Tage-Linie nicht, bliebe die Erholung eine Gegenbewegung im Abwärtstrend.
Welche Termine sollten Vonovia-Anleger kennen?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 legt Vonovia am 18. Februar 2027 vor, der Bericht zum ersten Quartal folgt am 30. April 2027. Für 2025 hatte der Konzern eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie gezahlt. Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Anleiherenditen: Die US-Konjunkturdaten am Nachmittag und Aussagen mehrerer Notenbanker können die Zinserwartungen verschieben – für zinssensitive Immobilienwerte ein wichtiger Faktor.
FAQ zur Vonovia Aktie
Warum steigt die Vonovia Aktie heute?
Ohne konkrete Unternehmensnachricht. Die Aktie profitiert von der Umschichtung aus Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen und erholt sich vom Minus am Montag – das ist eine Einordnung, kein gemeldeter Auslöser.
Wie steht die Vonovia Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 16,91 Euro im Xetra-Handel, plus 0,54 Prozent.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Vonovia Aktie?
Das Handelskürzel lautet VNA, die ISIN DE000A1ML7J1.
Wann legt Vonovia die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 angekündigt.
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